100 лет искусства в Иерусалиме – картина города

Верхняя иллюстрация: Bezalel Party Nechemia Bedarshi circa 1914. Bezalel Collection

«Впервые в истории» – так написали в пресс-релизе, что сразу насторожило, потому в пресс-релизе сразу и уточнили: впервые в истории искусства в Израиле проводится двойная выставка, посвященная 100-лети искусства в Иерусалиме – как понятною современного искусства за последний век с лишним, век, хотя в этот век уместилось столько историй, что произведения искусства 1910-1920-х годов кажутся чем-то очень и очень далеким. Общее название этой двойной выставки, задуманной еще до 7 октября, «Иерусалимская школа» и поделена выставки между двумя очень «иерусалимскими» экспозиционными пространствами – Музеем «Башня Давида» (выставка «Дух камня») и арт-центром «Ха-Мифъаль» (выставка «Ничейная земля»).

7 марта в Музее «Башня Давида» в Иерусалиме и в арт-центре «Ха-Мифъаль» открылась совместная выставка «Иерусалимская школа» – результат совместных исторических исследований Музея Башня Давида и арт-центра «Ха-Мифъаль», занимающихся вопросом «Что такое иерусалимское искусство». Выставка «Дух камня» в Музее «Башня Давида» и выставка «Ничейная земля» в помещении “Ха-Мифъаль” впервые позволяют взглянуть на иерусалимское искусство, сформировавшееся за последние сто лет, и на образ города таким, каким он был создан его – города – художниками.

На выставке «Дух камня» в «Башне Давида» будут демонстрироваться десятки работ, созданные с момента зарождения израильского искусства от начала 20-го века в Иерусалиме до 1950-х годов. Это дань уважения первым выставкам еврейского искусства в Израиле, которые были представлены точно в том же месте – Цитадели Башни Давида, около ста лет назад. Наряду с работами художников, ставших легендами, на выставке представлены работы, никогда ранее не демонстрировавшиеся (куратор – Таль Кобо).

На выставке «Ничейная земля», представленной в “Ха-Мифъаль”, показываются десятки произведений искусства, созданные в период с 1960-х годов по настоящее время. Среди работ можно найти реконструкции уже несуществующих произведений, инсталляции, саунд, фотографию, вышивку, скульптуру, живопись, эстамп, видео, смешанные техники и многое другое (куратор: доктор Элад Ярон).

Обе выставки расположены в нескольких минутах пешей доступности.

Иерусалим, город противоположностей и противоречий, во все времена предоставлял своим художникам обширный и богатый фон для их творчества и одновременно служил точкой отсчета. Иерусалимскому искусству свойственны крайности, и зачастую ему даже удается сделать невозможное, объединяя все крайности одновременно: Иерусалим прошлого и настоящего, древний и современный, местный и универсальный, еврейский и мультикультурный, Восток и Запад, город разрушения и искупления одновременно. Но, именно благодаря многочисленным противоречиям, Иерусалиму удалось развить художественную традицию, объединявшую идентичности, национальности и континенты и «Иерусалимская школу» искусства.

«Иерусалимская школа – Дух камня» – это первая выставка, открывшаяся в новой галерее временных выставок во павильоне Ангелины Драхи в Музее «Башня Давида», в новом современном выставочном пространстве, строительство которого было завершено недавно, и весьма символично, что этот павильон расположен рядом с местом, где более 100 лет назад был построен павильон «Бецалель», где во времена британского мандата походили художественные мероприятия и выставки.

Эти две выставки под названием «Иерусалимская школа» – результат обширных исследований и выявления менее известных художественных произведений — были задуманы еще до 7 октября. Их актуальность приобретает иную значимость в ужасах войны: помимо влияния художников и их работ, выставки иллюстрирует и сегодняшнюю реальность.

«Иерусалимская школа» в «Ха-Мифъаль» под названием «Ничейная земля» , куратором которой является доктор Элад Ярон, исследует современное искусство Иерусалима и его связь с городским пейзажем и историей, с коллективными собраниями и социальными проблемами. На выставке представлены десятки художественных произведений и историческая документация работ талантливых художников, созданных в Иерусалиме с 1960-х годов по сегодняшний день. Эта выставка – новое прочтение и более глубокое понимание альтернативной арт-сцены, которая процветала в городе с 1960-х годов по сегодняшний день и стала особенно актуальной в последнее время. В Иерусалиме искусство было связано с одной стороны, с историческим Иерусалимом, как концептуально, так и идеалистически, а с другой стороны, действующим в городе политическими, религиозными и современными социальными реалиями. В качестве продолжения выставки «Ничейная земля» на первом этаже «Ха-Мифъаль» устроены еще две выставки: «Линии шва» и «Зазор» – пример современного иерусалимского искусства и альтернативных художественных стилей.

А вот имена – не все, но все-таки:

“Дух камня” – ◂ Борис Шац • Зеев Рабан • Ира Ян • Абель Пен • Нехемия Бадраши • Людвиг Блюм • Реувен Рубин • Циона Таджер • Йосеф Зарицки • Мирон Сима • Яаков Штейнхарт • Мордехай Ардон • Эльза Ласкер Шиллер • Анна Тихо • Грета Вольф Краковер • Леопольд Краковер • Рут Шлосс.

“Ничейная земля” ◂ Ханан Абу-Хусейн • Эти Абарджиль • Шарон Авраам • Авраам Офек • Яэль Орен • Адина Бар-Он • Маша • Цви Толковский • Моти Мизрахи и т.д. и т.д.

✱ Выставка «Дух камня » будет экспонироваться в “Башне Давида” до 15 июля. Часы работы музея ◂ Вс-Ср 9:00-17:00 / Четверг 9:00-20:00. С 22 марта также по пятницам 9:00-15:00 и субботам 9:00-17:00 (кассы закрываются за час до окончания работы музея)

✱ Выставка «Ничейная земля» в помещении “Ха-Мифъаль” продлится до 24 мая 2024 года. Часы работы галереи: воскресенье-четверг 10:00-18:00 / пятница 10:00-14:00.

✱ Подробности о «Духе камня» в музее Башни Давида ◂ https://www.tod.org.il/event/escola-jerusalem/

✱ В рамках выставки «Иерусалимская школы» в помещении “Ха-Мифъаль”на первом этаже (открытие: 12 марта) пройдут две дополнительные выставки – выставки «Линии шва» и «Зазор».

✱ “Ха-Мифъаль” улица ха-Маараим, 3 • Иерусалим – https://www.hamiffal.com/

✱ Музей «Башня Давида» в Иерусалиме – Яффские ворота • Иерусалим – https://www.tod.org.il/

✱ Ближайшая парковка – стоянка «Карта».

Ссылка на мероприятие – https://www.facebook.com/events/3787554784864114/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза