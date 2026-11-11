«Граждане». Фестиваль фотографии PHOTO IS:RAEL в Тель-Авиве

13-й Международный фестиваль фотографии PHOTO IS:RAEL

совместно с Синематекой Тель-Авива

11-21 ноября 2026 года

Впечатления — Маша Хинич

На пресс-туре прозвучала фраза, к которой я потом возвращалась у разных стендов: «Фотография как акт соединения». Между фотографом, человеком в кадре и тем, кто остановился перед снимком, возникает разговор. Иногда он начинается с того, что люди, о которых обычно рассказывают другие, берут камеру в руки и сами показывают свою жизнь. «Граждане» — это, прежде всего, отсутствие иерархии и свобода высказывания. А общее впечатление таково: вся планета – одна глобальная деревня, мало симпатичная, но другой нет.

50 выставок для широкой публики | 200 фотографов из Израиля и других стран

Специальные события | фильмы | экскурсии | встречи с художниками | программы для всей семьи

Центральная выставка и тема фестиваля — «Граждане» | выставка иранской художницы в изгнании о протесте против хиджаба в Иране | выставка, созданная совместно с больницей «Шиба» и рассказывающая о медицинских бригадах, ухаживавших за вернувшимися из плена заложниками | выставка лауреата премии Мейтар Массимо Пеллоне (Италия) , проекты, созданные в ходе работы с разными сообществами.



Площадь перед тель-авивской «Синематекой» на время фестиваля PHOTO IS:RAEL стала похожа на небольшой город. Между стендами можно идти как по улицам, сворачивая от одного проекта к другому. На одной такой улице встречаешь подростков из Великобритании и Тасмании, на другой — людей, вышедших на демонстрацию, на третьей оказываешься в тель-авивской автомастерской, над которой уже поднимается новый квартал. Тема 13-го международного фестиваля фотографии, который проходит с 11 по 21 ноября — «Граждане». В программе — персональные и коллективные выставки, работы более двухсот фотографов из Израиля и других стран

«Граждане» / Citizens / مواطنون — так обозначена тема фестиваля в этом году, и она предлагает задуматься, что значит быть гражданином: видеть тех, кто рядом, говорить в полный голос и участвовать в создании общей реальности. Через фотографии и личные истории фестиваль даёт слово тем, кто слышан не всегда, сводит людей и сообщества и открывает пространство для разговора, вовлечённости и перемен.

В основе фестиваля лежит представление о том, что гражданство — это ещё и непрерывное действие, присутствие и влияние в публичном пространстве. Фотографии и истории, показанные здесь, рождаются из повседневной борьбы с барьерами и социальной нуждой, но в них есть и сила сообщества, чувство принадлежности и надежда.

Истории, сопровождающие снимки, соединяют личное и общественное. Они дают место голосам, которые порой остаются неуслышанными, и позволяют людям и сообществам показать реальность со своей стороны и самим определить, кто они. Из множества свидетельств возникает и вопрос о роли фотографии: как она может расширить понимание реальности и дать место разным правдам и разным историям?

Фестиваль — кульминация ежегодной работы PHOTO IS:RAEL, которая строится на уникальной модели PHOTO VOICE. Этот метод исходит из убеждения, что у каждого человека в обществе есть право представить себя, показать окружающим свой мир и сказать своё слово прямо и без посредников. Десятки участников из слабых сообществ по всей стране осваивают язык фотографии, учатся снимать на практике и рассказывают о своей жизни и опыте. Участники показывают свои работы на фестивале рядом с ведущими фотографами из Израиля и других стран.

В этом году на фестиваль приехало немало гостей из-за рубежа: Уте Беренд (Германия), Лора Паннак (Великобритания), Ромуальдас Ракаускас и Эгле Ракаускайте (Литва), Энди Галди Винко (Венгрия), Ренате Бертльманн (Австрия) и Роза Мариниелло (Италия). Они проведут встречи со зрителями по следам своих выставок, показанных на фестивале.

Как и каждый год, в программу фестиваля войдут экскурсии и особые события. Среди запланированных в этом году: «Кино-импакт» — беседа и фильм о влиянии визуального творчества на реальность, 15 ноября; «Гражданственность» — панель с участием фотографа Сагит Залуф и показ фильма, 18 ноября; кульминация фестиваля — «FlashNight: Гражданин ночи», междисциплинарное событие, в котором соединятся кино, фотография и разные области искусства и культуры. Оно пройдёт в пятницу, 20 ноября, и включит непрерывные показы коротких и полнометражных, документальных и игровых фильмов о протесте, выборах, гражданстве и демократии, а также другие события и программы на протяжении всей ночи.

На фестивале показано множество выставок. Среди них:

Центральная выставка «Граждане: память, власть, голос». Понятие «граждане» рассматривается на фестивале в трёх переплетённых ракурсах: память, власть и голос. Вместе они предлагают смотреть на гражданство не как на данность, а как на непрерывный процесс принадлежности, участия и ответственности. Ось памяти говорит о том, как личные, семейные и коллективные истории формируют идентичность и чувство принадлежности. Ось власти исследует механизмы, определяющие, кого видят, кого слышат и кого защищают, а кого оттесняют на обочину. Работы не только показывают системы контроля, но и говорят о сопротивлении, солидарности и гражданском действии. Ось голоса сосредоточена на способности превратить личный опыт в общественное знание.

Расскажу о части проектов – подробное описание ВСЕГО есть на сайте фестиваля.

Гилад Гули Коэн — «Тревога» (2023-2025). В этой серии он снимает участников демонстраций крупным планом, так близко, что из кадра исчезают плакаты и толпа. Лозунги и движение толпы остаются за кадром. Камера приближается к лицам и особенно к глазам, в которых видны страх, неуверенность и уязвимость.

Массимо Пеллоне (Италия) — «Граждане рухнувшей мечты». Лауреат премии Мейтар за достижения в фотографии. В продолжающейся серии «Скампия — что-то пошло не так» фотограф Массимо Пеллоне исследует встречу утопического архитектурного замысла с человеческой реальностью распада и выживания. Район Скампия на севере Неаполя задумывался как амбициозный модернистский проект социального жилья, но с годами стал символом градостроительного и социального провала.

Авишаг Шаар-Яшув (Израиль) — «На пониженной передаче: до того, как поднимутся башни». Новая выставка отмеченного премиями фотографа-репортёра и документалиста Авишаг Шаар-Яшув рассказывает человеческую историю квартала Риваль в Тель-Авиве в момент городских перемен. Квартал, где десятилетиями работали гаражи, мастерские и промышленные предприятия, превращается в район небоскребов. Что происходит с местом, будущее которого уже предрешено? Что мы знаем о людях, которые работают за дверями зданий, мимо которых ходим каждый день? Снимки сделаны летом 2026 года специально для фестиваля, в квартале Риваль и на улице Яд-Харуцим.

«PHOTO VOICE: результаты общественной деятельности». Выставки PHOTO VOICE выводят в публичное пространство голоса участников и участниц общественных программ PHOTO IS:RAEL.

«Мы не молчим»: жители Бака-эль-Гарбии, Иксаля и Яфии говорят о насилии в арабском обществе. Что происходит с сообществом, когда насилие становится частью повседневности?

«Тела на краю: картография украинской гендерной миграции в Израиле». Эта выставка выводит на передний план особый и необходимый голос, который почти не находит выражения в израильском общественном разговоре. Он идёт из сообщества украинских женщин, переехавших в Израиль за последнее десятилетие, в разных обстоятельствах и с разным правовым статусом, и несёт многослойный опыт двух войн, вырванности из привычной жизни и сложных гендерных реальностей.

Кармен Эльмакияс Амос (Израиль) — «Облучённые». В 1950-е годы около 100 тысяч детей репатриантов, в основном из Азии и Северной Африки, подверглись рентгеновскому облучению при лечении стригущего лишая. Процедуры проводили без ведома родителей, и последствия дали о себе знать спустя годы. В 1994 году в Израиле приняли закон о компенсациях пострадавшим. На выставке представлены фотографии, где тексты и документы из государственных архивов проецируются на тела и лица переживших.

Лора Паннак (Великобритания) — «Симметрии острова». В проекте «Симметрии острова» фотограф Лора Паннак наблюдает за подростками из двух сообществ, удалённых друг от друга почти на другой конец земного шара, — в Великобритании и на Тасмании. .

«Слово предоставляется» (выставка фотокниг). В центре выставки — книга как самостоятельное фотографическое произведение. Будь то серия снимков, выстроенная за годы, фотографии, ищущие контекст, или новый проект, соединяющий текст и фотографический образ, выставка предлагает редкую возможность превратить их в цельную, личную и точную фотокнигу.

«Фотография по милости: Ади Негев — Нахалат Эран, реабилитационная деревня». «Ади Негев — Нахалат Эран» — реабилитационная деревня в Негеве, где людям с ограниченными возможностями предлагают жильё, лечение, реабилитацию, работу и сообщество, а также содействуют независимости, равенству и включению в общество. В рамках мастерской PHOTO VOICE, которая проходит в деревне, участницы и участники берут в руки камеру, чтобы рассказать о своей жизни со своей точки зрения.

Тема фестиваля «Граждане» звучит и в выставке финалистов премии «Мейтар» за выдающиеся достижения в фотографии. На ней представлены двадцать авторов, отобранных из более чем 350 заявок. Премию, учреждённую PHOTO IS:RAEL и семейным фондом Цви и Офры Мейтар, вручают в десятый раз. Среди финалистов — Итамар Фрид. Его снимки показались мне едва ли не самыми тихими и нежными на фестивале. Потом я поняла, что смотрю на обгоревшие деревья.

PHOTO IS:RAEL проходит с 11 по 21 ноября 2026 года на площади перед «Синематеком Тель-Авива», ул. Шпринцак, 2.

Генеральный директор и художественный руководитель PHOTO IS:RAEL: Эяль Ландесман

Главный куратор PHOTO IS:RAEL: Светлана Рейнгольд

Сайт фестиваля photoisrael.org/פסטיבל-הצילום/

https://www.facebook.com/photoisrael.org/

https://www.instagram.com/photois.rael/