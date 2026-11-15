Фестиваль World Jazz Music в Раанане: от Кубы до Нью-Йорка, от эфиопского афро-джаза до ханаанского блюза. Три дня, пять сцен и двадцать концертов

Верхнее фото Cyrille Aimée — photo by © Viktor Hlavatovic

Главный гость фестиваля — кубинский саксофонист и кларнетист, пятикратный обладатель премии «Грэмми» Пакито Д’Ривера, один из выдающихся мастеров мирового джаза.

С 10 по 12 декабря, с четверга по субботу, в Раанане пройдёт второй фестиваль World Jazz Music, главным гостем которого станет кубинский саксофонист и кларнетист Пакито д’Ривера, лауреат пять премий «Грэмми» и десяти Latin Grammy. Наряду с ним выступят певица Сирил Эме, музыканты из Нью-Йорка и лучшие израильские исполнители, а на пяти сценах одного здания, Центра музыки «Пайс», за три дня прозвучат двадцать концертов, и каждый вечер продолжится джем-сейшном до глубокой ночи.

Для Раананы джаз давно стал привычным делом: в городе много лет работает Центр музыки, где учатся сотни учеников, действует городской биг-бэнд и проходят десятки джазовых событий, и фестиваль, основанный в прошлом году, вырос из этой традиции. Его художественный руководитель, саксофонист и композитор Амит Фридман, лауреат премии премьер-министра для композиторов, построил программу так, чтобы показать джаз во всей его широте, от кубинской и бразильской традиций через африканские звучания до современного нью-йоркского джаза. Часть проектов и коллабораций созданы специально для этих трёх дней.

Пакито д’Ривера родился в Гаване, в 1970-е годы был среди основателей легендарной кубинской группы Irakere, а в 1980 году во время гастролей в Мадриде бежал с Кубы, получил убежище в Соединённых Штатах и начал там международную карьеру, играя и записываясь, среди прочих, с Диззи Гиллеспи, Йо-Йо Ма и Чучо Вальдесом. Он стал NEA Jazz Master, получил Национальную медаль США в области искусств, а его последний альбом La Fleur de Cayenne был номинирован на «Грэмми» 2026 года, и в его игре, свободно движущейся между джазом, кубинской музыкой и классикой, виртуозность соединяется с юмором и радостью жизни. В четверг в 21:00 на сцене Jazz Corner он выступит с квинтетом, в котором играют пианист Алон Явнаи, вибрафонист Себастьян Лаверде, бас-гитарист Оскар Стагнаро и барабанщик Марк Уокер, а в 16:00 в аудитории «Эран» состоится премьерный показ документального фильма Хуана Мандельбаума Paquito D’Rivera — From Carne y Frijol to Carnegie Hall, прослеживающего путь музыканта от детства в Гаване до крупнейших сцен мира.

Вечером в четверг в 18:00 в аудитории «Эран» пройдёт The New York Junction, где встретятся четверо музыкантов, хорошо знающих нью-йоркскую сцену. Саксофонист Уолтер Бландинг, участник Jazz at Lincoln Center Orchestra под руководством Уинтона Марсалиса, учился у Бэрри Харриса, играл с Роем Харгроувом и оркестром Каунта Бейси и в 1990-е годы несколько лет жил в Израиле, а басист Даг Вайс более двадцати лет был музыкальным руководителем квартета Эла Фостера. С ними выступят два израильтянина, покорившие Нью-Йорк: гитарист Йотам Зильберштейн, игравший с Джеймсом Муди, Роем Харгроувом и самим д’Риверой, и барабанщик Зив Равиц, выступавший с Ли Коницем, Джо Ловано и Эсперансой Сполдинг, и весь вечер задуман как попытка воссоздать дух нью-йоркских клубов, где музыканты ведут разговор и позволяют импровизации уводить их в новые края.

Израильская часть программы тоже состоит из необычных сочетаний. В четверг в 19:30 в клубе «Салон» трио Адама Шишпортиша соединит лавту, губную гармонику Ариэль Барт и виолончель Хилы Карни. Лавта, османский струнный инструмент, любимый в Стамбуле XIX века и почти забытый в XX, в последние десятилетия снова возвращается на сцены. В пятницу в 18:00 в «Эране» Амит Фридман представит джазовый квартет и десять струнных вместе с бразильским перкуссионистом Жокой Перпиньяном, а в 19:30 в клубе «Салон» четверо тенор-саксофонистов, Юваль Драбкин, Асаф Харис, Йехонатан Коэн и Александр Левин, сыграют в проекте The Tenors of Our Time, созданном специально для фестиваля. В то же время в Камерном салоне пианист Йонатан Авишай, автор нескольких альбомов на лейбле ECM, представит свой новый альбом «Walk with Me».

В пятницу в 21:00 на сцене Jazz Corner выступит Сирил Эме, которая выросла в городке Самуа-сюр-Сен, где проходит фестиваль Джанго Рейнхардта, и где она в юности по ночам вылезала из окна, чтобы петь джаз с музыкантами. В Нью-Йорке она выступала и записывалась с Роем Харгроувом, пела в театре «Аполло» и участвовала в трибьюте Стивену Сондхейму рядом с Уинтоном Марсалисом, её версия «Marry Me a Little» была номинирована на «Грэмми», а концертный альбом «4.24» записан в клубе «Бёрдленд». Сирил Эме родилась в семье француза и доминиканки, раньше жила в Коста-Рике, сейчас живёт в Новом Орлеане, и в её пении слышны и французский шансон, и традиция свинга, и ритмы бачаты и меренге, которые идут от её доминиканских корней.

Суббота начинается в 10:00 в аудитории «Эран» музыкальной лекцией «Еврейская мафия правит Аллеей жестяных сковородок», в которой д-р Раз Ицхаки за фортепиано и певица Хен Леви рассказывают о Берлине, Гершвине, Керне, Роджерсе и других еврейских авторах, определивших между двумя мировыми войнами стиль американской песни и джаза. Вечером в 19:45 в клубе «Салон» Trio Capivara, то есть Салит Лахав, Марсело Нами и Жока Перпиньян, сыграет программу от шоро и самбы до босса-новы, а в Камерном салоне пианистка Верена Цайнер из Австрии и Зив Равиц, играющие дуэтом с 2021 года, представят камерно-электронную музыку и их третий альбом Sheer, релиз которого намечен на январь 2027 года. Последним концертом фестиваля станет выступление в 21:15 на сцене Jazz Corner, когда Абате Берихун, один из ведущих музыкантов в Израиле и его проект «Адис Кен» («новый день» на амхарском) пригласят Эхуда Баная, и эфиопский афро-джаз встретится с ханаанским блюзом.

Днём фестивальная площадь принадлежит семьям и молодым музыкантам. В четверг в 11:00 иерусалимский духовой оркестр «Марш Дондурма» играет программу «Крокодилы на голове» с чтецом Йоавом Йефетом, а в 17:00 певица Элла Тадмор исполняет песни Эллы Фицджеральд в программе «Элла поёт Эллу»; в пятницу в 16:00 проходит урок свинга, для которого не нужны ни опыт, ни пара, и сразу после него в 17:00 трубач Эли Премингер с составом Chocolate Factory играет новоорлеанский джаз для танцующей площади; в субботу в 11:00 ансамбль «Детский джаз» превращает известные израильские детские песни в джазовые аранжировки и объясняет детям, что такое импровизация и кто такой солист. В 17:00 в субботу выходят участники международных мастерских для молодёжи, музыканты от 14 до 25 лет, занимающиеся все дни с артистами фестиваля, среди которых Пакито д’Ривера, Сирил Эме, Уолтер Бландинг, Йотам Зильберштейн и Даг Вайс, а в 18:00 в «Эране» Биг-бэнд Раананы, целиком состоящий из юных музыкантов, играет под управлением Амита Фридмана вместе с главными гостями фестиваля на карнавале закрытия.

Когда концерты заканчиваются, музыка продолжается: каждый вечер в 22:30 на фестивальной площади начинается джем-сейшн, куда приглашают прийти с инструментом, и артисты фестиваля, участники мастерских и музыканты из зала встречаются на сцене, так что на каждом таком джеме рождаются новые музыкальные встречи.

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World Jazz Music — джазовый фестиваль в Раанане

10-12 декабря 2026 года, с четверга по субботу

Центр музыки «Пайс», улица Эцион, 48, Раанана, пять сцен

В программе: 20 выступлений, премьерный показ фильма, лекция, детские и семейные концерты, урок свинга, международные мастерские для молодёжи, джем-сейшн каждую ночь.

Художественный руководитель: Амит Фридман.

Билеты продаются на отдельное выступление, на день (четверг, пятницу или субботу) и на все вечерние концерты трёх дней,. Парковка в районе центра бесплатная.

Выступления для детей на фестивальной площади бесплатные или стоят символические 20 шекелей, парковка в районе центра бесплатная, а регистрация на международные мастерские для молодежи начинается 20 ноября.

Программа и билеты: https://raananajazzfestival.com/

Instagram: https://www.instagram.com/world.jazz.music/

Facebook: https://www.facebook.com/raananamusiccenter

Все фото предоставлены пресс-службой фестиваля