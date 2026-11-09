«Любим искусство. Делаем искусство»: город как место встречи

С 11 по 14 ноября 2026 года в Тель-Авиве-Яффо пройдет «Любим искусство. Делаем искусство» — ежегодное событие, которое позволяет увидеть художественную жизнь города сразу с нескольких сторон. Музеи и галереи предлагают специальные программы, художники открывают мастерские, произведения появляются в общественных пространствах. Зритель может самостоятельно выбрать маршрут: провести несколько часов на выставках, познакомиться с авторами или заглянуть туда, куда в обычный день не решился бы войти. В этом году программа займет четыре дня, хотя по традиции ее называют неделей искусства.

За названием «אוהבים אמנות. עושים אמנות» стоит история, начавшаяся в 2002 году. Первоначально оно называлось «Любим искусство» и отмечало открытие выставочного сезона в музеях и галереях Тель-Авива-Яффо. Его организаторами были профессиональное объединение художников «Импакт» и подразделения муниципалитета, отвечавшие за культуру, искусство и зрелищные мероприятия.

Ранний формат был простым и вполне конкретным. В четверг, 21 октября 2004 года, галереи и музеи принимали посетителей бесплатно с трех часов дня до десяти вечера. Художники встречались с публикой в выставочных залах. Для гостей выпускали специальный путеводитель с описаниями выставок и картой, а завершить вечер предлагали выступлением Иври Лидера в фойе «Тель-Авивского музея искусств». Уже в той программе соединялись самостоятельная прогулка, знакомство с произведениями и возможность разговора с их создателями.

Постепенно событие стало занимать больше времени и охватывать больше пространств. В 2009 году оно расширилось до трех дней, с 10 по 12 сентября. В программу вошли открытые мастерские, которые принимали посетителей в пятницу и субботу. Организаторы объединяли адреса в отдельные районы и снабжали каждый маршрут картой. Публичное представление искусства все теснее связывалось с рабочей средой автора: зритель получал возможность увидеть место, где возникают и развиваются художественные замыслы.

Это событие стало фланированием — прогулкой по городу, во время которой выставки, мастерские и инсталляции складывались в последовательность встреч. Тогда маршруты распределялись между югом города и Яффо, центром и севером, а также Кирьят ха-Млаха. Художественную программу курировал Ави Любин, ныне главный куратор музея Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод. Такая организация позволяла воспринимать искусство в связи с окружающими улицами, расстояниями и повседневным движением городской жизни.

В 2020 году в подготовке событий «Любим искусство. Делаем искусство» участвовал и Европейский союз вместе с десятью европейскими культурными институтами и посольствами. Программа включала экспозицию произведений в городском пространстве, мероприятия в общественных центрах и школах. Польский институт в Тель-Авиве связывал проведение события во время пандемии с муниципальными действиями в поддержку художников. В обстоятельствах ограничений сама возможность продолжать работу и встречаться со зрителями приобретала особое значение.

Сегодня организатором «Любим искусство. Делаем искусство» выступает отдел искусств муниципалитета Тель-Авива-Яффо. В 2026 году заявлено участие примерно 180 художников, открывающих свои рабочие пространства, 30 галерей и четырех музеев. Программа включает выставки, экскурсии, встречи и занятия. Центральная выставка расположится в саду «Ган ха-Ковшим», рядом с рынком Кармель. Это место станет одной из отправных точек для знакомства с нынешним выпуском события.

Выставку «יצרים כבושים» подготовил художник и музыкант Гай Гольдштейн вместе с Майей Тавор. Ее название можно передать как «Обузданные страсти». Однако перевод неизбежно теряет часть смыслов: ивритское слово כבושים связано как со сдерживанием, так и с завоеванием, а само название перекликается с названием сада. Гольдштейн рассказывает, что начал работу с изучения истории места, включая историю района Маншия. При этом основным направлением размышлений стало обуздание порыва, способность остановиться и выбрать свое действие.

Выставка создана специально для Ган ха-Ковшим и объединит 27 художников и художниц. Вход свободный.

Среди участников проекта — Сигалит Ландау, Аниса Ашкар, Габриэль и Шира Клазмер, Хила Тони Навок, Ли Янор, Зоар Гутсман, Керен Геллер, Ран Славин, Рая Брукенталь, Шахар Маркус и Шарон Бальбан. С центральной выставкой связана и экспозиция художников мастерской «Кфар Шимон», работающих в сообществе взрослых людей с аутизмом. Она разместится в расположенных поблизости мастерских художников. Таким образом, границы проекта выходят за пределы сада и связывают несколько соседних пространств.

Еще одной точкой программы станет «Музей города Тель-Авив-Яффо» на площади Бялика. Здесь 13 ноября откроется выставка «Город на бурных водах», подготовленная куратором Ниром Харматом. Она обращается к тому, как город рассказывает собственную историю и какие следы прежних историй сохраняются в его настоящем. Посещение музея 13 и 14 ноября будет бесплатным, по предварительной регистрации.

В «Фелиции — Доме звукового искусства» представят выставку «Саунд / сопротивление». Наряду с ней пройдут звуковые прогулки, выступления, диджей-сеты и беседы с авторами.

В «Бейт Либлинг» откроется выставка «Сон архитектора». Сам дом будет открыт для широкой публики бесплатно https://bit.ly/4897iKs

В «Центре современного искусства» пройдет фестиваль перформанса, музыки, визуального искусства и дискуссий.

«Музей Бейт Рибак» можно будет бесплатно посетить в течение выходных.

«Музей Нахума Гутмана» объявил бесплатный вход в обычные часы работы на протяжении всех четырех дней. В пятницу, 13 ноября, в 11:00 состоится бесплатная кураторская экскурсия, требующая предварительной записи. В субботу в то же время запланировано занятие для детей от пяти до десяти лет. Эти предложения позволяют включить музей в разные маршруты: прийти самостоятельно, выбрать разговор о выставках или провести утро с ребенком.

В Тель-Авивском музее искусств бесплатное посещение предусмотрено в четверг, 12 ноября, с 17:00 до 21:00, с предварительным заказом билета. При этом отдельные события имеют собственную стоимость: встреча, приуроченная к завершению выставки современных миниатюр, стоит 70 шекелей, экскурсия по выставке Алекса Ливака «Черный ящик» — 55 шекелей. «Музей Эрец-Исраэль», МУЗА, приглашает бесплатно посетить выставки и специальные мероприятия 11-13 ноября, также по регистрации.

В рамках событий откроется и новое муниципальное культурное пространство «Масоф», расположенное рядом с Ган ха-Ковшим. Оно присоединится к действующим городским культурным центрам «Ха-Мехуга», «Кирьят ха-Млаха», «Да Винчи» и «Фишлович».

Эти центры служат пространствами для встреч и творчества художественных сообществ города. Их специальная программа включает выставки, ярмарки печатной графики, знакомство с проектами художников и художниц в открытом формате, экскурсии, мастерские печати и творческие занятия для всей семьи — и многое другое.

Поэтому маршрут стоит составлять с учетом расписания каждой площадки. Бесплатный вход не всегда распространяется на экскурсию или встречу, а регистрация может требоваться и на событие без оплаты. Но именно возможность выбора определяет характер этих дней. За выставками стоит повседневная работа большого художественного сообщества, обычно распределенного между десятками адресов. «Любим искусство. Делаем искусство» на несколько дней делает эти связи видимыми и приглашает зрителя самому пройти по ним.

Приходите — зачем потом мучиться от ощущения, что пропустили самое интересное.

📅 11-14 ноября 2026 года, со среды по субботу.

Тель-Авив-Яффо — почти весь город.

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🌐 Подробная информация о мероприятиях обновляется на сайте муниципалитета Тель-Авива-Яффо:

https://bit.ly/4jFkq0Q