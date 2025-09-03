16 пианистов на одной сцене — уникальная встреча

Кредиты на фото, использованные в коллаже, представлены в конце статьи22 и 23 декабря 2025 в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве состоится нестандартная и единственная в своем роде встреча! На сцене – 8 роялей, на которых играют в разных составах от 2 до 16 известных израильских пианистов, работающих в разных странах. Прозвучат произведения Рахманинова, Шостаковича, Рона Вайдберга, Стива Райха, Вивальди, Бернстайна, Россини, Равеля и других. Художественные руководители программы: Сиван Сильвер и Гиль Гарбург.

Идея этого вечера навеяна концертом, состоявшимся в зале «Биньяней а-Ума» в 1984 году, на Фестивале Израиля. Тогда среди шестнадцати израильских пианистов, игравших на восьми роялях, были Арье Варди, Пнина Зальцман, Алекс Тамир и Браха Эден. В программе того концерта, наряду с известными произведениями Шуберта, Стравинского и других, впервые прозвучала пьеса Рона Вайдберга «Хроматическая фуга и цирковая полька». Это произведение будет исполнено и в нынешнем концерте в «Гейхал а-Тарбут».

Желание повторить этот исторический опыт и представить его новой публике породило уникальное сотрудничество двух организаций, которые постоянно проводят концерты с участием ведущих пианистов со всего мира. Это Центр музыки имени Фелиции Блюменталь и Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна. Некоторые солисты-израильтяне специально приедут для участия в этих двух концертах. Среди них лауреаты первых премий европейских и американских конкурсов, художественные руководители фестивалей по всему миру, профессора ведущих университетов. В этом концерте они впервые встретятся вместе на одной сцене, чтобы продемонстрировать не только талант и виртуозность, но и профессиональное братство, а также любовь к Израилю.

Участники концерта: Сиван Сильвер (Германия), Гиль Гарбург (Германия), Идо Бар-Шай (Германия), Давид Грейлсаммер (Швейцария), Бенджамин Хохман (Германия), Тамар Альперин (Германия), Алон Гольдштейн (США), Мири Ямпольски (США), Эйнав Ярден (Германия), Ариэль Лани (Великобритания), Матан Порат (Германия), Роман Рабинович (Канада), Авирам Райхерт (Южная Корея), Йоси Решеф (Германия), Эдна Штерн (Франция).

Шломи Шабан – 16-й пианист в проекте и единственный из всех, проживающий сейчас в Израиле. Он известен прежде всего как рок-музыкант, но является также признанным классическим пианистом. Шабан начал учиться игре на фортепиано в раннем возрасте, занимался в Школе искусств «Тельма Елин», записывался на радио и выступал с Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты и Арье Варди. Позднее он учился в Королевском колледже музыки в Лондоне, который окончил с отличием.

Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна основан в 1974 году и с тех пор проводится раз в три года в Тель-Авиве. Это один из самых престижных конкурсов в мире, открывающий своим лауреатам путь к международному признанию.

Центр музыки имени Фелиции Блюменталь был создан в 1998 году для организации и продвижения проектов в области классической музыки. Первые двадцать лет он работал в доме на улице Бялика в Тель-Авиве, организуя концерты и Международный музыкальный фестиваль имени Фелиции Блюменталь. С 2009 года центр стал опекать и независимых музыкантов, а в 2021 году открыл новый дом — студию «Ant».

Программа концерта

Первое отделение:

Морис Равель. «Болеро» (16 пианистов, 8 роялей) [15′]

Антонио Вивальди. «Весна» (4 пианиста, 4 рояля) [10′]

Дмитрий Шостакович. Вальс № 2 (4 пианиста, 4 рояля) [4′]

Джон Леннон и Пол Маккартни. «Элинор Ригби» (4 пианиста, 4 рояля) [2′]

Рон Вайдберг. «Хроматическая фуга и цирковая полька» (16 пианистов, 8 роялей) [10′]

Второе отделение:

Стив Райх. Piano Phase (8 пианистов, 8 роялей) [16′]

Сергей Рахманинов. Романс и Вальс (3 пианиста, 1 рояль) [6′]

Альберт Лавиньяк. Марш-галоп (4 пианиста, 1 рояль) [3′]

Иоганн Штраус. Увертюра к оперетте «Летучая мышь» (8 пианистов) [12′]

Леонард Бернстайн. Mambo (16 пианистов, 8 роялей) [2:30′]

Концерты состоятся в понедельник 22 декабря в 20.00 и во вторник 23 декабря в 20.00 в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве.

Билеты и дополнительная информация: https://www.kupat.co.il/show/8-piano

Организатор проекта: Bimot Global

Авторы фотографий:

Шломи Шабан – Dudi Hasson

Сиван Сильвер – Neda Navaee

Гиль Гарбург (Германия)

Идо Бар-Шай – Jean–Marc Gourdon

Давид Грейлсаммер – Yannick Perrin

Бенджамин Хохман – Omri Ben David, Culiner Creative Circle

Тамар Альперин – Gregor Hohenberg

Алон Гольдштейн – Christian Steiner

Мири Ямпольски – Shelly Openstein

Эйнав Ярден – Georg Thum

Ариэль Лани – Kaupo Kikkas

Матан Порат – Peter Hönnemann

Роман Рабинович – Ryan HK

Авирам Райхерт – из личного архива

Йоси Решеф – James Pain

Эдна Штерн – Barbara Gandenheimer

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting