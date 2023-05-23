26-й фестиваль поэзии в Метуле

Во-первых: культурных событий полно.

Во-вторых: на периферии также – речь идет о Метуле.

В-третьих – всё бесплатно, музыка будет обязательно и не забудьте про 150-летие Бялика, чему и кому фестиваль посвящен.

26-й поэтический фестиваль (26 лет – целое поколение) в Метуле пройдет с 1 по 3 июня 2023 года. Вспоминать будут не только Бялика, но и Рахель, Натана Альтермана, Натана Йонатана и других израильских поэтов – взрослых и детских, ставших историческими фигурами и наших современников.

Три дня встреч с лучшими поэтами, писателями, литературоведами и композиторами.

Прощание с тремя культурными гигантами – писателем Меиром Шалевым, поэтом Меиром Визельтером и редактором Узи Шавитом.

Фестиваль поэзии в Метуле проводится по инициативе и под руководством Дома Конфедерации в Иерусалиме (не путайтесь – в Израиле всегда сложности с рельефом). Этот фестиваль – главная сцена израильской поэзии; сцена, на которой уже четверть века собираются пишущие на иврите современные поэты, выдающиеся интеллектуалы и новые, молодые «голоса», в том числе и поющие поэты, барды ивритской поэзии.

Этот фестиваль – своего рода литературная коалиция, с огромным количеством встреч и мероприятий – ВСЕ БЕСПЛАТНЫ.

В этом году программа фестиваля также будет посвящена тесной связи, существующей в современной еврейской культуре между поэзией письменной и спетой – менестрельской, бардовской, песнями, ставшеми саундтреком израильской жизни. Так что не пропустите на фестивале встречу с Алоном Олеарчиком.

Как понятно, в фестивале примут участие известные исследователи творчества Бялика, в том числе писатель Хаим Беэр.

А закроется фестиваль мероприятием, посвященным 100-летию со дня рождения Хаима Гури.

Между открытием и закрытием – примерно миллион мероприятий, изложенных вот здесь https://www.confederationhouse.org/page_18072 , и посвященных, среди прочих, таких темам, как вуайеризм; нейропоэтика; 100-летие со дня рождения польской поэтессы Виславы Шимборской; теме «Между ивритом и русским»; теме «Господа, поэма возвращается»; математике в поэзии; беседам о живописи и поэзии и отношениях между ними; встрече с поэтами, балансирующими на грани между поэзией и прозой; мероприятию по поводу 100-летия книги стихов Дэвида Фогеля «Пред темными вратами»; поэзии тель-авивской и в ультра-ортодоксальном обществе; состоянию поэзии с точки зрения редакторов отделов литературы в СМИ и книжных издательств; мероприятия, посвященные Бобу Дилану и Леонарду Коэну; духовной поэзии и т.д.

Приезжайте – обещаны еще и концерты…

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