Танцевальная труппа «Бат-Шева»: сезон 2026–2027

Верхнее фото: сцена из балета ZO. Photo by © Ascaf

Танцевальная труппа «Бат-Шева» представила программу сезона 2026–2027. В ней репертуарные работы Охада Нахарина разных лет соседствуют с новыми постановками приглашённых хореографов; параллельно труппа также проводит гастроли в Европе. Состав тоже обновился: в ансамбль «Бат-Шева» пришли 12 новых танцовщиков, а семь артистов ансамбля перешли в основную труппу.

Осенние показы в Тель-Авиве открывает «Декаданс»: версия 2026 года пройдёт 22, 23 и 24 октября в зале «Арисон», а 29 октября – в Доме культуры Нес-Ционы. Нахарин создал этот спектакль в 2000 году к десятилетию своей работы с труппой и включил в него десять фрагментов ранних постановок. С тех пор каждый сезон он собирает работу заново: знаковые сцены соединяются с эпизодами из новых произведений, и каждая версия становится самостоятельным целым. Этот спектакль никогда не бывает завершённым: каждый сезон он предлагает заново перечитать язык тела, из которого соткана труппа, и ощутить его иначе. В спектакле есть сцены частичной наготы, а текст на иврите звучит без перевода.

В первых числах ноября в зале «Варда» Центра Сюзан Далаль можно увидеть ZŌ – новую работу Нахарина для основной труппы. Её премьера прошла в декабре 2025 года, через три года после «Момо». Название по-японски означает «слон». В постановке заняты два состава: в каждом показе один из них исполняет главные партии, а другой – поддерживающие. Звуковую дорожку создали Tai Rona и Максим Варат (под этим псевдонимом выступает сам Нахарин). Песни звучат на шести языках, а танцовщики с портативными колонками перемещают звук по кругу. Танцовщики приглашают пройти по воображению слона, и кажется, будто бивень нежно приподнимает защитную оболочку, оставляя зрителя посреди арены с обнажённой душой.

В конце ноября ансамбль «Бат-Шева» представит вечер из трёх работ Нахарина. «Табула раса» вернётся на сцену спустя 11 лет, а рядом с ней пройдут «Чёрное молоко» и «Джордж и Залман». «Табула раса» (1986) идёт под музыку Арво Пярта и вошла в репертуар «Бат-Шевы» ещё в 1987 году. «Чёрное молоко» в труппе показали в 1990 году, а первая версия, для женщин, появилась в 1985-м ещё в кибуцном ансамбле балета. Музыку для «Чёрного молока» написал Пол Смадбек. «Джордж и Залман» (2006) поставлен на «Für Alina» Пярта, а текст Максима Варата написан по мотивам Чарльза Буковски. Три работы, созданные в разные десятилетия, складываются в один вечер, где нежная простота и сила не утрачивают своей красоты со временем.

«Анафаза», поставленная в 1993 году, возвращается в декабре: показы пройдут 12, 14, 15, 16 и 17 декабря в комплексе EXPO в Тель-Авиве. На сцену выйдут 40 танцовщиков труппы и ансамбля «Бат-Шева», а музыку исполнят вживую Охад Нахарин, Дани Маков и Ави Белели. Живая музыка и сорок танцовщиков на одной сцене превращают возвращение «Анафазы» в событие, которого здесь ждали после вынужденной паузы.

«Момо» остаётся в репертуаре сезона. На саундтреке этого балета звучат альбом «Landfall» Лори Андерсон и Kronos Quartet, «Metamorphosis II» Филипа Гласса и композиция Arca. The New York Times включила «Момо» в число лучших танцевальных работ 2025 года. В «Момо» хаос становится дорогой к свету, а круговорот красоты и глубокой печали ведёт от отречения к самоотдаче.

В репертуаре ансамбля остаётся и «Камуйот». Спектакль вдохновлён работами Нахарина «Мамутот» и «Моше»: танцовщики и зрители находятся в общем пространстве, без чёткой границы между сценой и залом. Он обращается к озорному, свободному и игровому началу, которое живёт в каждом ребёнке, будь ему пять лет или восемьдесят.

В феврале 2027 года ансамбль «Бат-Шева» покажет «Разделения / Дом» – вечер из двух работ, который впервые прошёл 23–26 апреля 2026 года в Центре Сюзан Далаль. Новые показы состоятся 17, 18, 19 и 20 февраля в зале «Арисон». «Разделения» Рони Хадаш посвящены самому действию разделения: хореограф дробит движение, давая каждой части тела собственное звучание, и исследует, как ярлыки и классификации сужают общее пространство. «Dome» Босмат Носсан обращается к поколению молодых танцовщиков, чей путь пролёг между пандемией и войной. В основе работы – тема выбора в условиях неопределённости, а эстетика связана с научной фантастикой и графическими романами. В каждом движении словно оживает время, в котором взрослели эти танцовщики, и сама возможность выбирать, остаться, танцевать, обрести друг друга, становится почти осязаемой.

Сезон завершится апрельской премьерой: Орли Портал, Ахад Пишоф и Ноа Цук создали для танцовщиков вечер новых работ. Художественный руководитель труппы доктор Лиор Авицур говорит: «Каждый раз, когда приглашённые хореографы приходят в студию танцевальной труппы «Бат-Шева», в ней открывается новое пространство для исследований и открытий. Приглашение в труппу – это жест открытости и расширения: танцовщики и танцовщицы знакомятся с разными способами работы, а зрители встречаются с разнообразными, интригующими эстетиками и исполнительскими техниками. Портал заново присваивает марокканские движение и музыку, а Цук и Пишоф создают новые культуры из придуманных ритуалов и народных танцев. Вместе эти работы предлагают встречу существующего фольклора с воображаемым и исследуют разные пути, на которых человек находит своё место внутри общей телесности».

С «Саде21» («Поле 21») и «Момо» труппа отправляется в пять международных туров: в Германию, Австрию, Испанию, Чехию, Италию и другие страны.

22 октября, 20:00; 23 октября, 14:00; 24 октября, 17:00 и 19:30 – «Декаданс», зал «Арисон», ул. Саадья Гаон, 7, Тель-Авив

29 октября, 20:30 – «Декаданс», Дом культуры Нес-Ционы

2 ноября, 18:00 и 20:00; 3 ноября, 19:00 и 21:00; 5 ноября, 18:00 и 20:00; 6 ноября, 14:00 и 16:00 – ZŌ, зал «Варда», Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив

27 ноября, 14:00; 29 ноября, 19:00; 30 ноября, 20:00 – «Табула раса», «Чёрное молоко», «Джордж и Залман», зал «Арисон»

12 декабря, 21:00; 14, 15, 16 и 17 декабря, 20:30 – «Анафаза», EXPO, Тель-Авив

17 февраля, 21:00; 18 февраля, 20:00; 19 февраля, 14:00; 20 февраля, 20:30 – «Разделения / Дом», зал «Арисон»

Апрель 2027 – вечер новых работ Орли Портал, Ноа Цук и Ахада Пишофа

В репертуар сезона входят также программы «Бат-Шева принимает гостей» и «Танцовщики «Бат-Шевы» творят»: https://batsheva.co.il/repertory/batsheva-dancers-create/

Расписание и билеты на все показы: https://batsheva.co.il/schedule/

Фото – © Ascaf – предоставлено пресс-службой танцевальной труппы «Бат-Шева»