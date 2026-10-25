«MUZA на линии»: произведения трех биеннале ремёсел и дизайна Тель-Авива приезжают на станцию «Алленби»

Новая выставка MUZA, Музея Эрец-Исраэль, Тель-Авив, совместно с НТА и «Тевель Метро», компанией, которая управляет Красной линией лёгкой железной дороги, знакомит пассажиров с современным израильским искусством: фотографии работ представлены рядом с оригинальными произведениями.

Это первое сотрудничество MUZA с лёгкой железной дорогой: биеннале выходит в городское пространство, а израильское искусство получает место за стенами музея.

Открытие: четверг, 29.10.2026, 11:00, станция «Алленби»

Кураторы: Орит Лотрингер и Генриетта Элиэзер Бруннер

MUZA, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив, выходит в городское пространство с выставкой «MUZA на линии» на станции «Алленби» лёгкой железной дороги. Здесь показаны работы израильских художниц и художников, которые участвовали в трёх Тель-Авивских биеннале ремёсел и дизайна, начиная с 2020 года. Выставка, подготовленная совместно с НТА и «Тевель Метро», оператором Красной линии, предлагает встречу с искусством и дизайном как частью обычной поездки по городу.

«MUZA на линии» соединяет традиции ремесла с современными областями творчества. Керамика, стекло, мозаика, камень, текстиль и металл встречаются с новыми технологиями, неожиданным обращением с материалом и творческими способами мышления. Работы отражают знания и навыки, которые передавались из поколения в поколение, и то, как художницы и художники осмысляют их заново с помощью ручной работы, исследования материала, цифровых инструментов и дизайнерских процессов.

Биеннале ремёсел и дизайна Тель-Авива — масштабная выставка, которая проходит в MUZA, Музее Эрец-Исраэль, Тель-Авив, и посвящена современным ремёслам и дизайну в Израиле. «MUZA на линии» связывает три её выпуска — 2020, 2023 и 2026 годов — и приносит часть показанного в них к пассажирам лёгкой железной дороги. Представленные работы позволяют увидеть, насколько разнообразны биеннале по материалам и идеям.

Показ выставки на станции «Алленби» выводит встречу с израильским искусством за пределы музея. Станция, через которую люди проходят по дороге на работу, учёбу и отдых, становится местом, где можно остановиться, всмотреться и открыть для себя новое. Среди повседневного движения выставка приглашает познакомиться с материалами, техниками и идеями, которые занимают сегодня израильских художниц и художников.

Амирам Охайон, генеральный директор «Тевель Метро», лёгкая железная дорога: «Такая выставка, как „MUZA на линии“, как раз показывает, на что способны станции: принимать выставки высокого уровня и приносить современное израильское искусство тысячам пассажиров, которые каждый день проезжают по Красной линии. Мы гордимся сотрудничеством с MUZA и по-прежнему видим в Красной линии не только транспортную инфраструктуру, но и городскую площадку для культуры, для общины и для более богатого опыта поездки».

Гиль Омер, генеральный директор MUZA: «Мы хотим, чтобы встреча с искусством была частью повседневной жизни города. Выставка на станции «Алленби» позволяет нам прийти к новым зрителям и подарить пассажиркам и пассажирам минуту открытия по дороге. Сотрудничество с «Тевель Метро» приносит израильское искусство туда, где люди каждый день встречаются и проходят мимо, и даёт ему присутствие в общественном пространстве».

Раз Самира, заместитель директора и главный куратор MUZA: «Выход биеннале на станцию поезда позволяет увидеть работы и тем, кто не побывал на выставках. В „MUZA на линии“ биеннале получает новую жизнь за пределами музея, а соседство работ из трёх биеннале создаёт новые связи и помогает взглянуть на то, что накопилось за эти годы. Это возможность дать ещё одну площадку авторам, которые в ней участвовали».

Участвуют художницы и художники: Авиталь Авиталь, Меира Уна, Дафна Биргер, Эсти Дрори, Ясмин Виноград, Офир Змудзяк, Ронит Изреэли и Дарья Нихамов (студия Reed), Шауль Коэн, Орна Минц, Анат Негев, Яэль Новак, Пуги Наим, Саша Сербер, Охад Цфати, Евгения Кирштейн, Марта Ригер, Хана Ротшильд, Барак Ротем, Адам Шалев, Ноа Ли Шакед и Рони Сассон.

Руководитель проекта: Аснат Хенли | Кураторы: Орит Лотрингер и Генриетта Элиэзер Бруннер

MUZA, Музей Эрец-Исраэль: https://www.eretzmuseum.org.il/

Биеннале ремёсел и дизайна Тель-Авива 2026 «Труды и дни»: https://www.eretzmuseum.org.il/en/exhibitions/the-tel-aviv-biennale-of-crafts-and-design-2026/

Все иллюстрации предоcтавлены пресс-отделом MUZA