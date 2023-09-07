Верхнее фото: אנסמבל אקוט, צילום חנה טייב . ‎Ecoute Ensemble. Фото Хана Тайб.

26-й Фестиваль «Праздник израильской музыки», который проводится по инициативе Министерства культуры и спорта, состоится в этом году с 18 по 22 сентября в Иерусалиме, Зихрон-Яакове, Хайфе, Беэр-Шеве и Тель-Авиве.

«Праздник израильской музыки» – одно из самых крупных событий в музыкальном календаре Израиля, целиком посвященное самобытной израильской музыке, воплощенной в самых разнообразных жанрах. В десятках концертов и шоу будет звучать вечная классика и дерзкие дебюты, любимые старые мелодии и новые произведения, музыка Востока и Запада – в исполнении лучших израильских музыкантов, певцов, композиторов, оркестров, ансамблей и хоров.

Фестиваль «Праздник израильской музыки» обращается к самой разной аудитории, предлагая концерты для всей семьи, в этом году в его программе также мировая оперная премьера, прогулки на открытом воздухе «Морфология звука», известный оркестр «Firqat Alnoor» – с концертом-посвящением другому оркестру – «Голос Израиля на арабском языке», и это лишь малая часть разнообразных мероприятий.

Вход на все мероприятия – БЕСПЛАТНЫЙ!

18–22 сентября, 26-й фестиваль «Праздник израильской музыки» – 2023

Иерусалим, Беэр-Шева, Тель-Авив, Зихрон-Яаков и Хайфа.

26-й Фестиваль «Праздник израильской музыки» (художественный руководитель Юваль Цорн), пройдет с 18 по 22 сентября 2023 года. Министерство культуры и спорта, по инициативе и при поддержке которого проводится фестиваль, БЕСПЛАТНО приглашает широкую публику на концерты и шоу лучших израильских исполнителей для того, чтобы каждый желающий мог познакомиться с прекрасными образцами музыки страны Израиля в самых разнообразных жанрах.

Среди участников фестиваля – Иерусалимский Симфонический Оркестр, «Ансамбль 21 века», ансамбль «Тремоло», Хайфский Симфонический Оркестр и многие другие. Программа включает в себя произведения израильских композиторов, мужчин и женщин, вместе составляющие почти столетнюю историю самобытного музыкального творчества.

Вот лишь часть мероприятий, составляющих программу Фестиваля «Праздник израильской музыки» – 2023: пианистка Офра Ицхаки в сопровождении Иерусалимского Симфонического Оркестра исполнит впервые с 1940-х годов «Первый фортепианный концерт» Йосефа Таля; прозвучит мировая премьера нового произведения композитора Талии Амар, пройдут выступления Одеда Захави и Леона Шидловского. Хайфский Симфонический Оркестр исполнит сюиту для скрипки с оркестром «Исраэлиана» Марка Лаври (солистка – Яэль Барольски), наряду с премьерными сочинениями Омри Кохави, Брахи Бадиль и Шая Коэна. На концерте «Ансамбля 21 века» будет впервые исполнено произведение старейшей из израильских композиторов Вардины Шалонской «Movement of the Air», одно из последних, написанных ею, наряду с произведениями Эяля Адлера, Ицхака Ядида и Эйтана Штейнберга. «Израильская Симфониетта Беэр-Шевы» под руководством Рани Кальдерона вместе с молодым виртуозом игры на волынке Менаше Лукиным исполнят концерт для волынки Михаэля Вольпе, прозвучат также произведения Рони Решефа и Аръэяа Паза.

Кроме того, на Фестивале «Праздник израильской музыки» состоится мировая премьера оперы «Подземные воды» композитора Тамар Шалит Джеймс в постановке Даниэлы Михаэли и в блестящем исполнении струнного ансамбля под управлением Идо Френкеля. В опере рассказывается о Давиде – колоритном и обаятельном художнике, страдающего деменцией, которого поддерживает его возлюбленный – строгий и сдержанный. В течение многих лет, до болезни Давида, они были опорой друг друга, но сейчас образ их жизни изменился. Опера в постановке Даниэлы Михаэли и в захватывающем исполнении струнного ансамбля под управлением Идо Френкеля, раскрывает красоту и жестокость отношений в этой паре.

Впервые в этом году на фестивале выступит оркестр «Firqat Alnoor» с концертом, посвященном другому легендарному оркестру – «Голос Израиля на арабском языке», существовавшему в Израиле на протяжении десятков лет, который и сегодня, спустя годы после расформирования, считается одним из лучших средиземноморских оркестров. Прозвучат произведения, написанные музыкантами оркестра «Голос Израиля на арабском языке», большинство из которых не исполнялись с момента его роспуска , а также произведения из сферы их духовной жизни, вдохновленные культурой стран исхода музыкантов.

Также в программе: первое сотрудничество фестиваля «Праздник израильской музыки» с «Музетикой» – уникальной образовательной программой, помогающей талантливым молодым музыкантам географической и социальной периферии Израиля, и придающей особое значение музыкальному творчеству людей с особыми потребностями.

В этом году на празднике будут представлены шоу для всей семьи, в том числе детская программа «Бок о бок» ансамбля «‎Ecoute», и «Давай устроим беспорядок» («Ялла, балаган») – совместная работа со студентами отделения классической музыки школы имени Тельмы Елин по мотивам детских игр.

Кроме того, участников праздника израильской музыки ждет знакомство с проектом «Морфология звука», соединяющим науку и искусство. Во время прогулок по свежему воздуху специальные микрофоны, улавливающие различные звуки в воздухе и воде, будут поставлять участникам информацию в реальном времени, чтобы они смогли услышать музыку природы и окружающей среды, звуки, порой недоступные человеческому уху.

Художественный руководитель мероприятия: Юваль Цорн.

Директор: Эйтан Пеэр.

Производство: «Бэнда Продакшнс»

Обратите внимание: вход на все концерты бесплатный, но в связи с большим спросом предварительно нужно зарегистрироваться на сайте https://eventbuzz.co.il/producer/v2/musickfest.

Полная программа “Праздника израильской музыки”: https://www.israelmusicfest.co.il/