23 ноября 2026 года в 20:00 в театре «Бейт Шмуэль» в Иерусалиме Иерусалимская лирическая опера покажет «Пеллеаса и Мелизанду» Клода Дебюсси в постановке, где сцена становится пространством между реальностью и сном. Это часовая версия оперы в полной режиссёрской постановке, со светом, декорациями и костюмами, на французском языке; главные партии поют солисты Иерусалимской лирической оперы и приглашённые певцы из Франции и Италии, а аккомпанирует им оркестр «Велум».

В часовой версии ключевые сцены оперы сохраняют сквозную драматургическую линию и эмоциональное напряжение истории, а музыка звучит в камерной оркестровой аранжировке, которая переносит действие в более близкое, почти домашнее пространство звука. Поэтому и визуальное решение строится не на масштабе, а на ощущении, и именно оно определяет характер этого спектакля.

Главной особенностью спектакля стал специальный театральный проекционный экран-вуаль, который Иерусалимская лирическая опера использует впервые. Прозрачный материал располагается между залом и сценой, и изображения возникают перед зрителями словно из ничего, а затем растворяются, открывая то, что скрывалось за ними. Экран не скрывает певцов, а подчёркивает роли артистов и элементы пространства: изображения появляются прямо в воздухе перед сценой, и граница между исполнителем и проекцией становится почти неразличимой.

Визуальный мир спектакля создал Михаил Учителев по собственному методу «Нейроканон» — направлению, которое вводит научные данные о работе мозга в произведения искусства. Режиссёр-постановщик и художник-дизайнер Элина Амромина вместе с ним превращает традиционную сцену в живую модель человеческого мозга: вместо привычных декораций здесь возникают миры, созданные искусственным интеллектом, и голографические проекции, а зрителей приглашают войти в пространство, где, по замыслу авторов, сталкиваются первичные импульсы, тайные сны и силы эго, и всё это происходит в игре света и тени.

Такое решение отвечает природе самой оперы. Королевство Аллемонд у Метерлинка и Дебюсси — это не просто фон, а полноправный участник событий: замок, тёмный лес, подземные гроты и море, которое слышно непрерывно. Цифровые декорации не копируют эти предметы, а передают ощущение от них, и вместо замка на сцене возникает холод на его стенах. Мир Метерлинка мрачен и безысходен, жизнь в нём предстаёт трагической мистерией превращения, и поэтому проекции здесь нужны не для эффекта, а для того, чтобы показать невидимое: то, что герои чувствуют, но не могут сказать.



Главное в постановке — взаимодействие певцов с цифровыми образами и трёхмерным пространством. Голо встречает Мелизанду в лесу среди виртуальных деревьев, духи леса следят за ней из зарослей, и настоящие артисты существуют на сцене вместе со своими виртуальными партнёрами. Хореография Александры Батушанский вплетает пластику человеческого тела в движение света, тени и проекций, так что вместе с текстом Метерлинка и музыкой Дебюсси возникает ещё один уровень прочтения — язык тела.

В основе оперы лежит символистская пьеса Мориса Метерлинка. Принц Голо находит в лесу таинственную Мелизанду, женится на ней и привозит в замок, где она влюбляется в его младшего брата Пеллеаса, а ревность Голо запускает цепь событий с трагическим концом. Дебюсси работал над единственной завершённой оперой с 1893 по 1902 год, сохранив текст пьесы почти без изменений, а премьера состоялась 30 апреля 1902 года в Париже и сделала это сочинение одним из главных образцов музыкального импрессионизма.

За прошедшее столетие опера прошла через множество режиссёрских прочтений. Среди самых известных — классическая постановка Джонатана Миллера в «Метрополитен-опера», минималистичный спектакль Роберта Уилсона, построенный на свете и жесте, и психологическое прочтение Кэти Митчелл на фестивале в Экс-ан-Провансе. Иерусалимский проект продолжает этот поиск зримого образа для импрессионистской музыки и предлагает своё решение, в котором изображение возникает и исчезает вместе с оркестром.

Музыкальное прочтение оперы создала д-р София Мазар, и построено оно так, чтобы естественно соединяться с технологиями, которые использует постановка. Оркестр «Велум» играет камерную аранжировку композитора и дирижёра Фредерика Шазлена, которую ранее показывали в Венгерской национальной опере в Будапеште; это новый ансамбль молодых инструменталистов, уже работающих в ведущих симфонических оркестрах страны и собирающихся вместе ради оперных проектов. Партию Голо поёт французский бас-баритон Тристан Агер, Аркеля — итальянский бас Гвидо Дадзини, Женевьевы — меццо-сопрано Марта Маталон, солистка Иерусалимской лирической оперы с 2020 года, а Мелизанду, Пеллеаса и маленького Иньольда исполняют Ной Шило, Мордехай Текай и Рейчел Баркан-Вайнер. Организаторы называют эту работу художественным экспериментом, в котором нейробиология и художественный вымысел соединяются в одном пространстве, а зритель оказывается не перед психологической ареной оперы, а внутри неё.

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Постановочная группа и исполнители:

Музыкальный руководитель: д-р София Мазар

Режиссер-постановщик и художник-дизайнер: Элина Амромина

Визуальное воплощение: Михаил Учителев

Хореограф: Александра Батушанский

Солисты: Ной Шило, Мордехай Текай, Тристан Агер, Марта Маталон, Гвидо Дадзини, Рейчел Баркан-Вайнер

Оркестр: Камерный оркестр «Велум»

23 ноября 2026 года, 20:00

Театр «Бейт Шмуэль», Иерусалим

Билеты: https://tickchak.co.il/114289?ref=nwc

Подробнее о проекте: https://lyric-opera.org/event.php?id=215&from=events