33-й фестиваль комнатных танцев Room Dances Festival – «В доме»

Верхнее фото – עמוס חץ- צילום ורוניקה דירנהופר

Фестиваль комнатных танцев Room Dances Festival – все еще диковинная птица, хотя проходит, сами видите уже сколько – 33 года. Может избранные и удостоившиеся смогли за эти годы понять, в чем же концепция фестиваля и ради чего и кого его организаторы (кроме самих себя и примкнувших– оно и понятно) его устраивают. Так что расскажу о «Комнатных танцах» еще раз и в процессе рассказа разберемся, что к чему, но для начала даты: 21 – 31 декабря 2022 года. И локации: Иерусалим («Ха-Зира ха-Бейнтхумит – «Межжанровая арена») – Тель-Авив («Театрон ха-Байт»). Уже одно это интересно: ухитриться провести фестиваль в двух столь разных городах – примерно как на полюсе Южном и на полюсе Северном, таки сближение полюсов и сердец, редкость в наши дни, а ведь они еще и танцуют…

Руководит фестивалем Амос Хец, объясняющий, что каждый год на фестивале обсуждается/вытанцовывается и задается новая тема. Фестиваль – это танцы, образы, тексты, камерность и музыка. Каждый из танцовщиков-постановщиков действует по своему усмотрению, пытаясь привести зрителей в свой мир – мир движения, музыки, хореографии, пространство комнаты.

«Фестиваль комнатных танцев» – единственный фестиваль камерного танца в Израиле, направленный на создание интимного опыта движения, сотрудничающий с отдельными танцорами или небольшими группами, выступающими в зале, где нет барьера между сценой и публикой. Здесь пальма первенства возвращается постановщику и танцовщику-исполнителю, а также испытываются новые творческие пути и танцевальный лексикон, подчеркивающие узы между танцорами и зрителями.

«Основная тема фестиваля этого года – дом, то время, что мы были вынуждены проводить дома во время пандемии – говорит Амос Хец. – Воспоминания об этом все еще свежи, приходят к нам во снах и в воображении. Наше художественное творчество питается тем, что существует даже бессознательно. Мы предлагаем участникам фестиваля превратить дом в объект для танца, во всех его аспектах – и скрытых и видимых.

У различных помещений дома – свои функции, формы. Соответственно у нас – свои эмоции, мечты, поведение, которое является результатом наших привычек и настроений. Все это становится площадкой для создания танца – горизонтальная спальня, гостиная, вертикаль на кухне и блуждание между разными комнатами могут составить партитуру движения».

Танец – это искусство движения раскрепощенного человеческого тела. Лишь в конце 19-го столетия, в связи с возникновением учения Фрейда о бессознательном, западная культура начала открывать для себя тайную связь между душой и телом. Одновременно с этим во всех формах искусств начала проявляться тень бессознательного. Также и танец начал искать эту скрытую связь и требовать ее признания – это видно по работам «Русского балета», танцам Айседоры Дункан, экспрессионистскому немецкому танцу и в работах первых американских хореографов.

В 1960-е возникает новая волна – театр танца Джадсона в Нью-Йорке и Анны Хальерин в Сан-Франциско. В те годы в Израиле Ноа Эшколь и Авраам Вахман создают ансамбль «Эшколь-Вахман» и выступают с труппой первоклассных танцовщиков.

«В наши дни неустанные поиски первозданного движения и существование тела в гравитационном поле продолжаются. Можно сказать, что современный танец впитывает в себя важные уроки первопроходцев жанра. Связь между танцем и его созерцанием – это вызов. Вслушиваться, всматриваться в детали и одновременно воспринимать и переживать его как единое целое – непросто. Это парадокс, который нужно принять и научиться этому искусству восприятия. Восприятие такого рода можно уподобить волне, которая вздымается и опадает, подобно движениям нашего тела в гравитационном поле. Чтобы воспринять такой танец, мы должны прислушаться к нашему телу – ко всем его частям» – говорит бессменный художественный руководитель фестиваля Амос Хец.

Фестиваль комнатных танцев – фестиваль танцоров скромных, предпочитающих камерное пространство большой сцене и посему творчество свое обнародывающих едва ли не в чуланчиках-сарайчиках, в небольших комнатах – помещениях, где они могут выразить себя в небольшом пространстве, соответствующем тем масштабам, на которые замахнулись: на масштабы камерные, ограниченные небольшим количеством квадратных метров. В центре площадки – танцор, сам по себе наедине со своим танцем, им же придуманным. Он – творит и он воплощает, он – законодательная и исполнительная власть, иногда создающий вокруг себя небольшую группу единомышленников, приглашая в свое танцующее пространство движений одного-двух причастных искусству приятелей. Маленькая группка в маленьком зале, камерная музыка, интимная (в общественно-положительном смысле) связь между исполнителями и зрителями.

Так что «Комнатные танцы» танцы заставляют воображение работать, считать, что еще не все придумано и не все изобретено, и каждый может сказать или показать что-то новое в столь древнем искусстве танца.

Вот что еще говорят-пишут устроители фестиваля: «Прежде всего, мы должны помнить, что реальность – это часть существующего мира, но воображение – собственность каждого человека, а искусство – это плод воображения».

Подробности о программах фестиваля и заказ билетов – на сайте https://www.roomdancesfestival.com

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля