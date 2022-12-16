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Джаз

Международный джазовый фестиваль в Тель-Авиве в «Бейт-Романо»

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Международный джазовый фестиваль в Тель-Авиве в «Бейт-Романо». ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Очередной джазовый фестиваль – их в Израиле точно больше, чем дней Хануки. Думаю, что около сотни. Ближайший, скромно названный тель-авивским муниципалитетом и компаний TEDER FM «Международный джазовый фестиваль» начинается вот прямо сейчас и продлится до вечера 18 декабря. Вся программа этого фестиваля проходит в «Бейт-Романо» – пятница, суббота, воскресенье с полудня до ночи. Десятки концертов, перформансов, выступлений, кинопоказов, лекций и мастер-классов . Всё посвящено жанру, который – процитирую известное высказывание – «стал образом жизни», изменившем судьбу многих и продолжающем волновать и резонировать со свободой, спонтанностью и самопознанием. Короче, джаз и wibe – нельзя не использовать столь модное ныне словечко.

Пятница суббота воскресенье 16-17-18 декабря | С полудня до ночи 🎺

Бесплатный вход!

Участников фестиваля – очень и очень много. Понятно, что все они прекрасны, иначе зачем устраивать фестиваль? Вот несколько имен навскидку: Кирк Лайтси — легендарный пианист; Антонио Санчес —мексиканско-американский барабанщик; Марта Като- пианистка и композитор родом из Японии, в настоящее время одна из ярких фигур на джазовой сцене Нью-Йорка; Хуанита Коэн Смит – пианистка-виртуоз и вокалистка; пионеры израильского джаза – барабанщик Ареле Камински и кларнетист Альберт Пиамента; Tatran – рок-джаз-психоделика-фьюжн группа трио Офера Биньяминова, Дана Мэйо и Тамуза Декеля; американский джазовый тенор-саксофонист Эрик Александер и другие.

Все очень подробно рассказано вот здесь Facebook פסטיבל הג׳אז תל אביב יפו ✦ 16-18.12 ✦ תדר | https://www.facebook.com/events/532721601769784

Обратите внимание, что на часть концертов надо зарегистрироваться – просто, чтобы количество желающих не разрушило и без того не новые стены «Бейт-Романо».

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