Сцена из спектакля “Почему нет рая на земле”. Фото – © Н. Плаксин (предоставлено пресс-службой театра “Алеф”)

Представьте себе салфетку, кружевную салфетку, связанную крючком из обычных суровых ниток. Она досталась от бабушки, а той – от ее бабушки. Салфетка бережно хранится в семье, в серванте, на стеклянной полке. Она уже немного пожелтела с годами, но каждое поколение рассматривает ее снова и снова, и передает дальше, вплетая в эту салфетку свои истории, свою память. Это уже не салфетка, а сложный узор, цепляющие одна другую нити разных рассказов, мастерские сочлененные в единую ткань, превращающуюся из старой вещицы в живую память. Также мастерски сплели в театре «Алеф» линии спектакля «Почему нет рая на земле» по повести Эфраима Кишона – одному из его центральных и наиболее известных произведений.

«Почему нет рая на земле?

Вы можете мне ответить на этот вопрос?

Не трудитесь. Бесполезно.

До вас уже несколько тысяч лет взрослые люди, поумней и пообразованней, сколько ни пыхтели, найти вразумительного ответа не смогли.

А я знаю.

Не потому, что я такой умный. А совсем наоборот. Когда я учился в школе, меня не ставили в пример другим ученикам за большие знания, и родителям на школьных собраниях ничего утешительного не говорили. В армии я научился разбирать затвор винтовки, а вот собирать… Обычно у меня оставалась какая-нибудь лишняя деталь, и старшина отправлял меня на гауптвахту, чтоб я имел достаточно времени подумать, где этой детали место.

И все же я знаю, почему нет рая на земле.

Потому что нет больше на земле маленького мальчика по имени Берэлэ Мац».

Щемящий рассказ Эфраима Севелы; потрясающая игра единственной актрисы в этой постановке – Марины Вершининой; куклы, которых хочется взять на руки как ребенка и обнять; видеоряд, благодаря которому эта история приобретает еще одно измерение; голос Вениамина Смехова, читающего рассказ от имени автора. Все это сплетено вместе и мастерски адаптировано для сцены, на которой играется – нет, не играется, а проживается – и актрисой и зрителями – спектакль, который никого не оставляют равнодушным.

Этот спектакль нельзя оценивать понятиями «нравится» или «не нравится. Его можно оценить по-другому: «надо» или «не надо». Надо, очень надо. Надо идти смотреть, сопереживать, перечитывать, пересматривать. Этот спектакль – из области чувств и воспоминаний. Это проверка на то, умеешь ли ты сострадать, переживать, проникать в суть вещей.

Вот релиз от театра “Алеф”

22 февраля, незадолго до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, театр Alef сыграет спектакль «ПОЧЕМУ НЕТ РАЯ НА ЗЕМЛЕ» в ХАЙФЕ.

Это спектакль о предвоенном детстве и о том, как оно заканчивается тогда, когда начинается война.

Это спектакль о том, как личное оказывается перемолото в жерновах истории.

Постановщики касаются темы Второй Мировой войны и Холокоста.

Но при всей трагичности тем, спектакль дарит ощущение света и надежды.

На сцене – одна актриса, 25 кукол и голос Вениамина Смехова. Вместе с ними мы перенесемся на 80 лет назад и получим возможность посмотреть под новым углом на то, что происходило последний год.

Спектакль предназначен для взрослых и подростков от 12 лет.

Показ пройдет в Хайфе 22 февраля в 20.00 в культурном центре Бейт ха-Гефен по адресу Hatzionut ave, 33.

Билеты – https://geffen.tickchak.co.il/

Страница театра – https://www.facebook.com/alefteatr

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/2982471342060109