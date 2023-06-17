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Впечатления

“Анафаза” в “Ангаре”. Мираж возвращается

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Фото © Ascaf

Два раза мне удалось присутствовать на «исторических» балетных показах в Израиле – в октябре 2002 года в Тимне у подножия Соломоновых столбов, и вчера в «Ангаре 11» в тель-авивском порту, когда ансамбль «Бат-Шева» показал возрожденную «Анафазу» – легендарный знаковый спектакль, созданный Охадом Нагариным с к 30-летию «Бат-Шевы» в 1993-м году и нисколько не потерявший за три десятилетия своей магической привлекательности, невероятной энергии и пульсирующих ритмов. В июле 2003 года «Анафаза» была показана на фестивале в Линкольн-центре в самом сердце Манхэттена. Год спустя Охад Нахарин получает престижную премию Bessie Award от танцевального сообщества Нью-Йорка за эту серию шоу. «Анафаза» в 1993 году стала поворотной работой для «Бат-Шевым закрепила новый язык в израильском танце – язык “гага”, который продолжает и сегодня лидировать в израильском и и международных танцевальных сообществах.

Тогда – 20 лет назад – нас было 5000 человек в Тимне. Я сидела на пятом ряду посередине. Вчера – тоже на пятом ряду посередине. Тогда – 20 лет назад, в сопровождении живой музыки «Некамат ха-Трактор» – это было незабываемо. И вчера это было незабываемо – с музыкой в исполнении Охада Нахарина, Ави Белали и Данни Макова из «Некамат ха-Трактор».
«Анафаза» давно стало классикой, но последний раз этот балетный спектакль показывали 13 лет назад и вот он снова перед публикой – с новыми танцорами, другими костюмами, добавленными сценами, обновленными текстами, с новыми размышлениями и даже озарениями.
«Вместе мы будем исследовать, открывать и заново изобретать «Анафазу» – набор идей, воспоминаний и движений в новом творческом процессе, в течение которого открывается то, чего мы все еще не знаем» – говорит Охад Нахарин, не раз использовавший цитаты из «Анафазы» в других своих постановках а ее начало – балетный отрывок на слова пасхальной песенки «Один, кто знает», стал балетной классикой.
Начиная с 1993 года «Анафазу» посмотрели 350.000 зрителей в Израиле и во всем мире и этот спектакль стал несомненным достоянием мировой культуры.

Обновлённая «Анафаза» — совместный проект ансамбля «Бат-Шева» и группы «to Mix», специализирующейся на организации мультидисциплинарных культурных мероприятий
«Анафаза» в «Ангаре 11» Тель-Авивского порта:
Суббота, 17.6, 22:00
Понедельник, 19.6, 21:00
Вторник, 20.6, 21:00
Среда, 21.6, 21:00
Четверг, 22.6, 21:00
Среда, 24.6, 22:00
Воскресенье, 25.6, 21:00
Понедельник, 26.6, 21:00
Среда, 28.6, 21:00
Заказ билетов https://bit.ly/3i4nzJJ

Маша Хинич. Фото © Ascaf

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