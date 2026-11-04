Верхнее фото — George&Zalman © Ascaf

Ансамбль «Бат-Шева». Вечер из трёх работ Охада Нахарина: «Джордж и Залман», «Чёрное молоко» и «Tabula Rasa»

27.11.26, пятница, 14:00

29.11.26, воскресенье, 19:00

30.11.26, понедельник, 20:00

Зал «Арисон», ул. Саадья Гаон, 7, Тель-Авив

Три работы Охада Нахарина, созданные в разные десятилетия, показываются в один вечер в исполнении ансамбля «Бат-Шева» (молодёжная трупа), и по ним можно проследить, как менялся хореографический язык Нахарина и какие нити связывают разные периоды его творчества. «Джордж и Залман» (2006), «Чёрное молоко» (1990) и «Tabula Rasa» (1986) были тепло встречены критикой в Израиле и за рубежом, а «Tabula Rasa» возвращается на сцену спустя 11 лет после последнего показа.

«Джордж и Залман» 2006 года поставлен для пяти танцовщиц на музыку Арво Пярта «Für Alina». Нахарин использовал музыку Пярта не раз, начиная с «Tabula Rasa» 1986 года, а затем и в знаменитой «Анафазе»; Джорджем и Залманом звали лошадей в кибуце Мизра, где он вырос. Текст Максима Варата (то есть самого Нахарина – Максим Варат это его псевдоним) по мотивам Чарльза Буковского читает солистка «Бат-Шевы», американка Бобби Джин Смит. Работа длится 16 минут, а её премьера состоялась 5 июля 2006 года на фестивале «Махоль шалем» в Иерусалиме. Свет создали Ави Йона (Бамби) Буэно и Максим Варат, костюмы — Эри Накамура.

«Чёрное молоко» — балет для пяти танцовщиков, впервые показанный в «Бат-Шеве» в сентябре 1990 года в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве, на музыку Пауля Смадбека («Rhythm Songs for One or More Marimbas» и «Этюд № 3»). Интересно, что премьера этой работы прошла куда раньше, в 1985 году, в Кибуцном ансамбле балета, которым тогда руководила легендарная Йехудит Арнон, и первоначально «Чёрное молоко» исполнялось в женской версии, пятью танцовщицами. Для «Бат-Шевы» балет был воспроизведён в двух версиях — мужской и женской. Свет создал Ави Йона (Бамби) Буэно, костюмы — Ракефет Леви. Каждый из танцовщиков «Бат-Шевы» должен этот балет станцевать, и каждый зритель должен его посмотреть, чтобы понять, с чего всё начиналось и как далеко ушёл Нахарин в развитии своего языка движения «гага», полностью сохранив при этом самого себя и единую линию своего творчества.

«Tabula Rasa» («Чистый лист») 1986 года, поставленная на музыку эстонского композитора Арво Пярта, была придумана Нахарином для Питтсбургского балета в США и для танцевального факультета Нью-Йоркского университета ещё до того, как он вернулся в Израиль и стал руководить «Бат-Шевой». Израильская премьера состоялась в феврале 1987 года в зале «Кимарон» в Бейт-Шеане; в 2004 году «Бат-Шева» показывала балет в Израиле, а в 2012-м молодёжная труппа ансамбля представила его обновлённую авторскую редакцию. За четыре десятилетия «Tabula Rasa» стала источником вдохновения для многих хореографов и классикой современного балета, десятки, если не сотни раз воспроизведённой в труппах по всему миру, и увидеть её сегодня значит понять, как развивался современный танец и откуда происходит язык движения «гага». Чистый лист «Tabula Rasa» и сейчас обозначает территорию борьбы одинокого человека за право любить и быть самим собой — человека, которому удаётся пробить стены равнодушия, преодолеть границы, заставить себя слушать, уйти и вновь вернуться, потому что один он быть не может. В этом балете видны истоки многих черт сегодняшней «Бат-Шевы»: костюмы, постановка света, особые «фирменные» движения, музыка, и удивительным образом работа из прошлого века подталкивает воображение в будущее. Свет создал Ави Йона (Бамби) Буэно, костюмы — Эри Накамура.

Джудит Маккрелл писала в газете «Гардиан»: «Tabula Rasa — простота, одновременно нежная и странно красивая». Рут Эшель в газете «Гаарец» отмечала: «Tabula Rasa сохранила свою красоту и силу».

В вечере заняты танцовщики ансамбля «Бат-Шева» сезона 2026-2027: Закари Берроуз, Виктория Шасс Домингес, Дандан Коэн, Сет Гибсон, Джоуи Гертин, Сидни Хирай, Шира Кестенбаум, Каспер Лаевски, Йифтах Люстигер, Кэкэ Ню, Лин Окубо, Даниэль Паула, Чейз Питерсон, Нога Сне, Тоам Суиса и Че Вон Со, а также стажёры Хила Ландсберг, Гай Розенцвейг и Майя Якоби.

О сезоне «Бат-Шевы» 2026-2027: https://www.israelculture.info/bat-sheva-2026-2027-seasone/

«Tabula Rasa» на сайт ансамбля: https://batsheva.co.il/en/repertory/tabula-rasa/

Билеты: https://batsheva.co.il/en/schedule/?show_id=11847

Фото — © Аскаф