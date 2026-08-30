Танцевальная компания «Бат-Шева»: сентябрь/октябрь  2026 – начало сезона

Верхнее фото: «Сессия» — © Ascaf



«Сессия» — лаборатория Охада Нахарина — приглашает на встречу танца, музыки и публики. «Сессия» возвращается в камерный зал «Варда», к формату близкой и непосредственной встрече танцоров и зрителей.

«Сессия» была создана изначально для музейного пространства и состоит из материала из репертуара Охада Нахарина — фрагментов, вырванных из породивших их произведений: из их сценического освещения, оригинальной композиции, костюмов и фронтальной зрительской конфигурации театральной сцены. Эти фрагменты исполняются танцорами «Бат-Шевы» самостоятельно и спонтанно. Живое тело, несущее в себе весь накопленный опыт, выступает своего рода реди-мейдом, обретающим новые контексты.

В акте соединения тел, которые «помнят», обнажается внутренне присущий сбой — в попытке движения воспроизвести само себя. Телесный медиум предстаёт как почва для бесконечной сингулярности, порождающей неповторимую красоту.

Обратите внимание: это событие проходит в свободном формате, и приходить к началу, указанному на билете, необязательно. Войти на спектакль можно в любой момент в течение временного диапазона, обозначенного в типе билета.

В связи с характером события возможны незначительные изменения во времени открытия зала. Просьба следовать указаниям распорядителей.

Рекомендуется забронировать билеты заранее.

8 октября, 18:00, 19:30 и 21:00

9 октября, 13:30, 15:00 и 16:30

Зал «Варда», Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив

Билеты и подробности: https://batsheva.co.il/schedule/?show_id=9799

«Поле 21» — легендарный балет танцевальной компании «Бат-Шева» — будет показан в Тель-Авивском Центре сценических искусств в ближайшем сентябре.

Премьера этого балета прошла на юбилейном, 50-м Фестивале Израиля в 2011-м году — с тех пор его посмотрели сотни тысяч зрителей в Европе и в США и в сентябре 2026 года этот балет вновь возвращается на большую сцену.

«Поле 21» Охада Нахарина — пронзительная, берущая за душу постановка. Как отмечают рецензенты, постановка вызывает у зрителей восторг и восхищение: в ней есть архитектурная точность построения, но при этом она кажется дикой, шутливой и восхитительной.

С первых минут это — гипнотизирующий танец, эстетическое переживание. Кажется, что в эту постановку включено каждое движение, которое вы когда-либо видели, но собраны оно так, как вы никогда бы не смогли представить. «Поле 21» — это не просто балет, а концентрированный опыт тела, ритма и пространства, в котором язык движения Нахарина достигает одновременно точности и свободы. Нахарин создает поразительные сценические образы, вызывающие ассоциации с политическими и социальными ситуациями. Тем не менее, все работы «Бат-Шевы» всегда фундаментально абстрактны — здесь нет ни повествования, ни персонажей. Танец, каким бы экспрессивным он ни был, кажется, исходит из самой глубины исполнителей.

Но «Поле 21» — это не просто демонстрация мастерства или абстрактная танцевальная гимнастика. Хореографический язык здесь чрезвычайно плотный, а сценические образы постоянно удивляют, обладая эмоциональным резонансом, который обходит сознательное понимание.

О хореографии этой постановки сам Охад Нахарин говорит так: « «Поле 21» — это площадка-поле для объяснения принципов движения «гага» — тонкая, поэтичная, воздушная, грустно-красивая работа. Я считаю, что пространство танца куда шире любого поля. Оно бесконечно, как фантазия и движение. Мир танца не имеет границ, мы же — если не забывать, что мы творим в лаборатории — стараемся использовать это бесконечное пространство, организовать в нем композицию, перемещения тел. Тело требует места, но движение не занимает пространство. Я использую пространство, но не вытесняю его, а стараюсь быть в нем точным».

«Для меня число 21 связано с нумерологией, оно необычно, — продолжает Охад Нахарин. — Мне кажется, что 21 — так, как это произносят на иврите — очень подходит этому балету фонетически, количественно, хорошо сочетается со словом «саде» («полеДля меня в «21» скрыто еще много смыслов, толкований. Кстати, у каждого из танцоров в «Поле 21» есть сольный отрывок ровно на 21 секунду. 21 для меня — некое особое число в мире чисел. Число, само себя представляющее. Просто поля мне было мало, хотя поле — это природа, пейзажи, ностальгия, сантименты по прошлому. Но мне надо было придумать нечто более точное, более организованное и определенное.

Но пространство танца куда шире любого поля. Оно бесконечно, как фантазия и движение. Мир танца не имеет границ, мы же — если не забывать, что мы творим в лаборатории — стараемся как-то использовать это бесконечное пространство, организовать в нем композицию, перемещения тел.

Балет «Поле 21» посвящен танцовщице, хореографу и художнице Ноа Эшколь (1924-2007) и изобретённому ею языку движения и системе записи танца.

«Личность, хореография и философия Ноа Эшколь — поразительный пример для каждого танцора. А для танцевальной компании «Бат-Шева» — большая честь способствовать тому, чтобы танец Ноа Эшколь увидели зрители нового поколения, — говорит Охад Нахарин. — Не будет преувеличением отметить, что все мое творчество посвящено Ноа Эшколь, творчество которой заворожило меня еще в детстве, когда я наблюдал за тем, как моя мать тренируется по системе Эшколь, и позже, в юности, когда я увидел выступления ее группы «Камерный танец». Огромная благодарность от меня и от имени всего балетного сообщества — Ноа Эшколь, показавшей, что танец не зависит от музыки, доказавшей, что даже без общего замысла или сюжета танец может быть прекрасным, порождая редкие по красоте моменты движения».

«Поле 21»

Танцевальная компания «Бат-Шева».

Хореография: Охад Нахарин

Тель-Авивский Центр сценических искусств

28–30 сентября, 1 октября

Ближайший показ по общему расписанию труппы: 24 сентября 2026, 20:30, «Бейт-ха-Ам», Кфар-Блюм

Билеты и подробности: https://batsheva.co.il/repertory/שדה21/

Фото — © Ascaf – предоставлено прес-службой танцевальной компании «Бат-Шева»