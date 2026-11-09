Внутри слона можно танцевать, грустить, радоваться, жить 

Впечатления — © Маша Хинич. Фото — © Ascaf

По-моему, это мой личный рекорд. Я посмотрела ZŌ «Бат-Шевы» в хореографии Охада Нахарина пятый раз, а может быть, шестой — не суть важно. Важно то, что этот спектакль затягивает в воронку, и на семьдесят минут забываешь обо всём, что происходит вокруг. ZŌ — про сопереживание, сочувствие, сострадание — продолжите ряд сами, в каком бы ряду вы не сидели в студии «Варда» — ZŌ показывается только там: по периметру площадки три ряда стульев, неудобных, но про это забываешь сразу.

ZŌ по-японски значит «слон». Возможно у нас есть наш общий слон, которого невозможно не замечать, а возможно у каждого есть свой, личный, оставшийся в бабушкином серванте. (Молодые не знают слово сервант? Узнают). А ещё слоны давно живут в японской культуре, в буддийской иконографии, где бодхисатва едет на белом слоне с шестью бивнями. Наш слон другой: двухбивневый, разноцветный, надувной, весёлый.

Но есть и другой слон, тот, о котором говорят по-английски: the elephant in the room, слон в комнате. Так называют проблему, которая огромна и очевидна, но все делают вид, что её нет. В политике это тема, о которой знают все и которую никто не произносит вслух. В жизни это то, что стоит посреди семейного стола, пока мы обсуждаем погоду и передаём друг другу салат. Слон занимает полкомнаты, мы обходим его по стеночке и говорим о чём угодно, кроме него. Как тут не вспомнить роман Саши Филипенко «Слон», где в каждом доме неожиданно появляется слон, а люди продолжают жить так, будто ничего не произошло.

А что будет, если вынести слона из комнаты? Страшно, конечно. Пока он стоит на месте, можно притворяться, что ничего нет. Но стоит вынести его на свет, и слон перестаёт быть угрозой. Его можно разглядеть, заметить, о нём можно заговорить. В комнате появляется воздух, а в разговоре появляются слова. Именно это делают танцовщики «Бат-Шевы»: проблемы замечены, названы и обсуждены языком тела. Решения никто не обещает, но молчание закончилось. Не будем уподобляться другому животному, страусу, который зарывает голову в песок от всех проблем.

Зал «Варда» устроен так, что зрители сидят вплотную к площадке. Артисты идут по периметру и заглядывают вам прямо в глаза. В этом взгляде желание разобраться, подружиться, пригласить на танец.

Каждый раз я не знаю, что именно прочитаю в ZŌ, и поэтому возвращаюсь снова. Я пытаюсь запомнить движения, хотя это практически невозможно. Вот дуэты, вот соло, вот проход танцоров с колонками, из которых льётся музыка, вот пробег через сцену/зал. Или побег? Музыка движется по кругу вместе с танцорами, приближается и удаляется, как волна. Над саундтреком вместе с Нахарином работал ди-джей Таи Рона, создавший звукову вселенную, где поместилась японская виниловая пластинка и «Во поле берёза стояла».

Про этот балет можно спросить что угодно: о чём он, как он сделан, почему так. Но на самом деле спрашиваешь обо всём сразу. Тут и слёзы, и страсть, и смех, равнодушным ZŌ не оставляет никого. Каждый раз задаёшь себе вопросы: зачем это? что мне это даёт? смогу ли я это понять? могу ли я так же? Танцевать так, конечно, не получится, но хоть немного, хоть чуть-чуть каждый может. Попробуйте.

Каждый раз я вижу другой спектакль. В нём заняты двадцать артистов, они делятся на два состава, «Зана» и «Чипс». Один состав ведёт, другой поддерживает, а в следующий раз составы меняются. Мой совет: купите два билета и посмотрите оба состава за один вечер. Я так и сделала.

А ведь рецепт, в сущности, прост. Танцевать так, чтобы забыться, но не чтобы быть забытым. Танцевать, чтобы радоваться за других. Чтобы изгнать печаль и при этом не разучиться думать. Танцуйте, чтобы думать, чтобы радоваться, чтобы общаться и чтобы обниматься.

Ближайшие показы ZŌ состоятся в начале января, в зале «Варда» Центра Сюзанн Далаль в Тель-Авиве.

ZŌ

Хореограф Охад Нахарин, «Бат-Шева»

Зал «Варда», Центр Сюзанн Далаль, Тель-Авив

3 января, воскресенье, 19:00 (состав «Зана»)

4 января, понедельник, 19:00 («Чипс») и 21:00 («Зана»)

5 января, вторник, 18:00 («Зана») и 20:00 («Чипс»)

7 января, четверг, 18:00 («Зана») и 20:00 («Чипс»)

8 января, пятница, 14:00 («Зана») и 16:00 («Чипс»)

Продолжительность около 70 минут. В спектакле есть моменты полной темноты в зале.

Страница спектакля: https://batsheva.co.il/repertory/zo/