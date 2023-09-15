На фото: אווה אבידר, “תיקן ישראל מצוי”2015 , מוזיאון ארץ ישראל. צילום: ליאוניד פדרול קביטקובסקי. Эва Авидар, «Таракан израильский обычный» 2015, Музей Эрец Исраэль. Фото: Леонид Падруль-Квитковский

Год был чудный, из тех что всё чудесатее и чудесатее. Ну, и следующий, чтобы не хуже. А желательно, лучше, и чтобы все здоровы были, и на культуру деньги нашлись. Потому, как «культура есть», хотя ноги на сиденья кладем. В этом в нашем народе консенсус, новые волны алии пока не поняли, не согласны, но класть ноги на сиденья – таки консенсус и очень удобно. В остальном – полный раздрай, в консенсусе – тоже, лозунги и скрижали противоречивы, но в музеи все-таки ходим, и всем – чтобы всё было хорошо в новом году, цифры которого 5784 (а буквы תשפ״ד ) стремятся к финальным 6000.

Но пока есть силы и время – пошли в музей. Последний пост года – о крошечном Геологическом музее в Рамат ха-Шарон, есть и такой в стране противоречий, три зальчика в старом доме – баухаз 1946 года: геология, наука о земле, постоянная коллекция минералов, редких камней и окаменелостей в старых деревянных витринах прежней эпохи. Камни не меняются, а вот сопутствующие выставки – да, меняются; в Геологическом музее проводятся временные выставки искусства и дизайна, концепция которых связана с природой и окружающей средой.

Музей – городской, потому о нем мало кто знает, муниципалитету не до рекламы выставок. Да и сам город Рамат ха-Шарон – верьте или нет – городом стал только в 2002-м году, до этого был мошавой – деревней, основанной в 1923-м выходцами из Польши.

Так что вот: в музее до 11 ноября проводится выставка «Очищенная правда» при участии 12 художниц. На иврите название звучит как «Эмет клуфа» – любители переводов и синонимов могут поразвлекаться с вариабильностью и предложить названия типа «Шелуха реальности», или «Оголенные факты», ну или «Истинные истины», а мы тем временем пойдем в музей, художественная экспозиция которого соответствует обнаженной справедливости, а формы, цвета, материалы и даже названия минералов служат визуальной подготовкой к меняющимся выставкам. Научная составляющая, экзотика из других стран, чудеса природы и «Очищенная правда» – выставка небольшая и непростая, предметы на которой вовсе не смешиваются с геологическими экспонатами, а хороши сами по себе и говорят о воображении, о сходстве между вещами и фантазией художника, о подобном и воображаемом и о пропасти между ними.

Почти все работы, представленные на выставке являют собой реалистические интерпретации того или иного природного явления – от ледников до тараканов из золота (наши израильские летающие тараканы давно отнесены к явлению природы и к бытовым кошмарам). Есть экология и политика, есть наша национальная птица – удод – прекрасно нарисованный, но на самом деле это коллаж. Есть терновый венок из почерневшего стекла. Есть семечки – символ сами знает чего у самих знаете кого – вышиты на тонком шелковом старом фамильном платке.

Скульптура, керамика, вышивка, фотография, инсталляции из песка и цемента, рельефы и коллажи, рисунки и живопись: «Очищенная правда» как она есть.

Что есть истина? Истина объективная и субъективная, внешняя и внутренняя. Объективную истину можно замерить: рост, вес; субъективная истина – это стресс и расслабление, радость и грусть.

«Очищенная правда», кураторы: Рахель Саспорте и Ронит Цур. Геологический музей, Пальмах 12, Рамат-ха-Шарон.

Часы работы: понедельник с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.; вторник-суббота, с 10:00 до 14:00.

Выставка продлится до 11 ноября 2023 года.

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https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%92%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99/

ШАНА ТОВА У-МЕТУКА!!!