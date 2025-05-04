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Начиная с 20 мая спектакль «Тойбеле и её демон» театра Zero будет показываться в разных городах Израиля. Подробно о спектакле можно прочитать вот здесь – https://www.israelculture.info/teat-zero-toibele, но до спектакля была пьеса, а у пьесы есть автор, нобелевский лауреат Исаак Башевис-Зингер, прославившейся своим умением сочетать реализм еврейского местечка с мистикой и философскими размышлениями о человеческой природе.

Башевис -Зингер — один из самых ярких и загадочных голосов еврейской литературы XX века. Родившийся в Польше в религиозной семье, он с детства впитывал атмосферу местечка, где миры живых и мёртвых, святых и демонов, казались неразделимыми. Его проза — это перекличка фольклора, мистики и глубоко человеческих историй, в которых страх, страсть и вера сплетаются в неповторимый узор.

В интервью 1976 года Зингер отмечал:​«Я действительно верю в демонов. Для меня они живы. Если человек верит в демона, то он существует для него. В некотором смысле демоны выражают человеческое подсознание. Но для меня демоны также символизируют жизнь без какой-либо веры вообще». В беседе с Ирвингом Хоу в 1973 году Зингер обсуждал тему демонов в своих произведениях, сравнивая демонов с человеческими пороками и страстями, указывая на их символическое значение в еврейской культуре.​

Зингер, всю жизнь считавший себя рассказчиком, очень бережно относился к своим сюжетам. Многие из его произведений — от рассказов до романов — были переписаны и адаптированы для сцены или экрана. Именно так произошло и с «Тойбеле и её демоном». Изначально это был короткий, но ёмкий рассказ о женской судьбе, запретной страсти и разрушительных силах религиозных установок. Позже, в Нью-Йорке, уже будучи лауреатом Нобелевской премии, Зингер задумал сделать из этого рассказа пьесу.

Пьеса «Тойбеле и её демон» (Teibele and Her Demon) Ицхака Башевиса Зингера, созданная в соавторстве с Ив Фридман, представляла собой уникальное сочетание мистики, эротизма и фольклора. Она была впервые поставлена на Бродвее в театре Brooks Atkinson Theatre 16 декабря 1979 года и шла до 6 января 1980 года. Постановка получила положительные отзывы критиков и была номинирована на премию Drama Desk Award в категории «Лучшая новая пьеса» в 1980 году.

Америка 1970-х была местом столкновения культур, и Башевис-Зингер работал в тот момент в окружении молодых театральных режиссёров и драматургов. В Нью-Йоркском еврейском театре никто тогда не боялся экспериментировать и Зингер внезапно решается переиначить свой рассказ. В пьесе он делает то, на что не решился в рассказе: даёт героям шанс на радикально другой финал, добавляя горькой иронии и глубины.

На вопрос, зачем ему понадобилось переворачивать финал, сам Зингер впоследствии отвечал: «Жизнь не даёт окончательных ответов. Почему их должна давать литература?» Пьеса «Тойбеле и её демон» стала не только переосмыслением собственной истории, но и своего рода репликой в споре о свободе воли и границах судьбы. И совсем неслучайно, что её театральная судьба оказалась столь долгой и успешной.

«Тойбеле и ее демон» – Театр Zero

Продолжительность: 2 часа, с антрактом

Спектакль по пьесе лауреата Нобелевской премии И. Б. Зингера «Тойбеле и ее демон» – еврейская сказка о любви и страсти в исполнении театра Zero.

Режиссеры: Олег Родовильский и Марина Белявцева

Художник по костюмам: Леа Шац

Художник по свету: Михаил Чернявский и Инна Малкина.

Использована традиционная музыка клезмеров в современной обработке.

В ролях: Марина Белявцева, Олег Родовильский, Марина Калачинская, Бени Шиф, Татьяна Хазановская, София Шульман, Анна Винокур

Ашдод. Вторник, 20.05.2025, 19:30, Культурный центр «Монарт»

Реховот. Четверг, 22.05.2025, 19:30, Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля

Нетания. Четверг, 29.05.2025, 19:30, зал «Эшколь ха-Пайс»

Петах-Тиква. Вторник, 17.06.2025, 20:00, зал «Шарет»

Тель-Авив. Пятница ,20.06.2025, 19:30, Центр Сюзан Далаль, зал Ярон Ирушалми

Хайфа. Четверг, 26.06.2025, 19:30, матнас «Адар», зал «Бейтену»

Беэр-Шева. Вторник, 02.09.2025 19:30, «Тамуз Бейт ха-музыка»

Заказ билетов https://ru.kupatbravo.co.il/announce/81623

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