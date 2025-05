«Тойбеле и ее демон»: Бог и сатана сливаются в вечной страсти

Фото -© Яков Зак

Начиная с 20 мая спектакль «Тойбеле и её демон» театра Zero будет показываться в разных городах Израиля. Подробно о спектакле можно прочитать вот здесь – https://www.israelculture.info/teat-zero-toibele, но до спектакля была пьеса, а у пьесы есть автор, нобелевский лауреат Ицхак Башевис-Зингер, прославившейся своим умением сочетать реализм еврейского местечка с мистикой и философскими размышлениями о человеческой природе.

Башевис-Зингер – один из самых ярких и загадочных голосов еврейской литературы XX века. Родившийся в Польше в религиозной семье, он с детства впитывал атмосферу местечка, где миры живых и мёртвых, святых и демонов казались неразделимыми. Его проза – это перекличка фольклора, мистики и глубоко человеческих историй, в которых страх, страсть и вера сплетаются в неповторимый узор.

В интервью 1976 года Зингер отмечал: «Я действительно верю в демонов. Для меня они живы. Если человек верит в демона, то он существует для него. В некотором смысле демоны выражают человеческое подсознание. Но для меня демоны также символизируют жизнь без какой-либо веры вообще». В беседе с Ирвингом Шоу в 1973 году Зингер обсуждал тему демонов в своих произведениях, сравнивая демонов с человеческими пороками и страстями, указывая на их символическое значение в еврейской культуре.

Зингер, всю жизнь считавший себя рассказчиком, очень бережно относился к своим сюжетам. Многие из его произведений – от рассказов до романов – были переписаны и адаптированы для сцены или экрана. Именно так произошло и с «Тойбеле и её демоном». Изначально это был короткий, но ёмкий рассказ о женской судьбе, запретной страсти и разрушительных силах религиозных установок. Позже, в Нью-Йорке, уже будучи лауреатом Нобелевской премии, Зингер задумал сделать из этого рассказа пьесу.

Пьеса «Тойбеле и её демон» (Teibele and Her Demon) Ицхака Башевиса-Зингера, созданная в соавторстве с Ив Фридман, представляла собой уникальное сочетание мистики, эротизма и фольклора. Она была впервые поставлена на Бродвее в театре Brooks Atkinson Theatre 16 декабря 1979 года и шла до 6 января 1980 года. Постановка получила положительные отзывы критиков и была номинирована на премию Drama Desk Award в категории «Лучшая новая пьеса» в 1980 году.

Америка 1970-х была местом столкновения культур, и Башевис-Зингер работал в тот момент в окружении молодых театральных режиссёров и драматургов. В Нью-Йоркском еврейском театре никто тогда не боялся экспериментировать и Зингер внезапно решается переиначить свой рассказ. В пьесе он делает то, на что не решился в рассказе: даёт героям шанс на радикально другой финал, добавляя горькой иронии и глубины.

На вопрос, зачем ему понадобилось переворачивать финал, сам Зингер впоследствии отвечал: «Жизнь не даёт окончательных ответов. Почему их должна давать литература?» Пьеса «Тойбеле и её демон» стала не только переосмыслением собственной истории, но и своего рода репликой в споре о свободе воли и границах судьбы. И совсем неслучайно, что её театральная судьба оказалась столь долгой и успешной.

Спектакль «Тойбеле и ее демон» по пьесе нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера после долгого перерыва возвращается на сцену театра Zero. Впервые Олег Родовильский и Марина Белявцева – со-авторы, со-режиссёры и со-актеры поставили «Тойбеле» в 2016-м году; театр побывал с этим спектаклем на международных фестивалях, и вновь возвращается к зрителям с психологическо-мистической еврейской сказкой о любви и страсти, о стойкости человеческого духа.

Почему театр решил вернуться к этой истории, что изменилось, а что осталось неизменным? Об этом – нижеследующее интервью с Олегом Родовильским и Мариной Белявцевой.

– Спектакль отсутствовал на сцене девять лет. За это время изменились вы, изменилась публика. Как в связи с этим изменился и сам спектакль?

М.Б.: Ставка на классику нас не подвела. Мы изначально выбираем такой материал, который затрагивает вечные вопросы. Проходит 10 лет, 20 лет, 25 лет, а вопросы, затронутые в нашем спектакле, остаются актуальными.

Можно достать старый спектакль и функционально все выполнить: пересказать текст, повторить мизансцены, восстановить трюки. Но иногда смотришь фильмы, которые были сняты лет 25 назад и которые тогда, четверть века назад, казались суперавангардным новшеством, а сейчас они выглядят смешно, неловко, даже нелепо. Потому что это было что-то наносное. Ведь главное, это человек – жизнь человеческого духа. А человек не меняется, человек переодевается.

О.Р.: Если любой спектакль сделан живо, точно, профессионально, правильно скомпонован, нет никаких причин, чтобы он стал неактуальным. Естественно, что по прошествии стольких лет, мы все-таки внесли небольшие изменения, изменился состав артистов. Конечно, изменились и средства выражения. Световой ряд стал богаче, мы добавили визуальные эффекты, видеоряд, что придает долю иронии, подчеркивает жанр, пожалуй даже уточняет его. И мне кажется, это удачно придумано и сделано в сотрудничестве с Региной Шафир, с которой мы впервые сотрудничали очень-очень давно, и вот – снова вместе.

– Книги Башевиса-Зингера – классика нескольких поколений, вовсе не замшелая, но тем и прекрасная, что каждое поколение заново открывает для себя книги этого писателя. Это и классика мировой литературы, и классика литературы на идише, и классика для тех, кто вырос на схожих романах, авторы которых описывали еврейское бытие: местечки, семья, отношения, личные узы, запреты, взаимодействие с религией, с Богом; люди, выросшие в религии и вырвавшиеся из нее или наоборот, «вернувшиеся к ответу». В сущности, то же самое происходит сейчас в Израиле. Мне кажется, поэтому Башевис-Зингер воспринимается так актуально. И при этом универсален, ведь описанную в «Тойбеле» ситуацию – «агуна», женщина в расцвете лет в неопределенном статусе, женщина ищущая любви – можно применить к любому времени и месту.

– «Женщина дана, чтобы услаждать и душу, и плоть. Когда мы любим женщину, наша душа взлетает к небесам, а тело сгорает в адском пламени. Бог и сатана сливаются в вечной страсти». Если убрать весь еврейский колорит, это чистой воды психологический триллер и ситуация действительно универсальная. И можно было бы поставить современный спектакль, как запутанный детектив.

– Но вы поставили очень еврейский спектакль. Почему вы в вашей интерпретации вы остались в антураже еврейского местечка? М.Б.: Потому что надо раскрывать не себя, а автора, атмосферу, вечные вопросы. Именно атмосфера позволяет не делать спектакли одинаковыми. Бывают режиссеры, у которых все спектакли похожи один на другой. Но авторы-то разные, они пишут по-разному, создают разные миры… И зрители приходят в театр именно для того, чтобы окунуться в другой мир. И это обогащает любой спектакль. Потому текст пьесы для нас, как священный текст. В каждом абзаце, в каждой сцене скрыто много смыслов и пластов. Показать их, раскрыть автора – в этом задача режиссера. Мне всегда хочется докопаться до истины, найти параллели, связи, а не заниматься новыми эффектами.

О.Р.: Нам важно следовать духу автора, его сути, которая сформировалась в определенной обстановке, его ментальности, ритму и энергии его пьесы или литературного произведения. Понятно, что текст не претворяется нами буквально. Но как ни странно, подробное следование мелочам, атмосфере времени, духу автору способствует универсальности постановки.

Подавляющее большинство театров и режиссеров ищут новые формы. И в этом поиске часто теряют связь с материалом, используя его только как повод, как игру с текстом, чтобы выразить себя, подчас не вдаваясь в суть произведения, не понимая всех обстоятельств – когда, как и зачем оно было написано. Но, что парадоксально – в наше время классический подход снова стал авангардным.

И еще: если Шолом Алейхем считается певцом еврейского местечка, то Башевис-Зингер – певцом еврейского «мистечка» – от слова «мистика». В этом главное отличие между ними. Башевис-Зингер больше использует мистики, балансирования на грани, переворачивания еврейских традиций и заглядывания в глубины магии и философии.

– Почему Башевис-Зингер в пьесе переиначил финал одноименного рассказа на противоположный?

М.Б.: У меня ощущение, что это вообще две разные истории. Например, в рассказе вы не увидите, что Алхонон воспылал дикой страстью к Тойбеле. Он как будто случайно к ней зашел, мимоходом познакомившись, и только после их встречи начинает развиваться история их отношений. Пьеса гораздо глубже и интересней. В пьесе нет случайностей, но есть попытка разобраться, что происходит с человеком, когда для него вводят жесткие рамки; когда он вынужден подчиняться. Как только человеку ставят ограничения, его природа начинает бороться. Если насильно усмирять плоть или душу – как делали в Средневековье, то результаты будут страшные. Человек создан для радости. Плотское и возвышенное нельзя разделять. И когда мы пытаемся плоть укротить, это влияет и на нашу душу.

– Помимо мистики, в текстах Башевиса-Зингера много скрытой эротики, того, что я называю библейской сексологией. Может отчасти и поэтому, каждый раз «Тойбеле» читается с неожиданной стороны: то как запутанный детективный роман, то как социальное исследование, то как психологический триллер или мистическая сказка, о чем мы уже говорили. В какие глубины вы нырнули, до каких добрались слоев смысла – и как режиссеры и как актеры?

О.Р.: Я увлекаюсь еврейской демонологией и изучил много историй о демонах – их огромное количество и каждый отвечает за свое. Демонология – это обширнейшая область еврейской мистики: чистилища и круги ада, разного рода искупления за разные грехи. Все это стало важной частью спектакля и сценической атмосферы. Со временем мы стали находить в этом тексте и более универсальные вещи: нерутинный взгляд на человеческие отношения; на слепоту любви, которая доведена здесь до апогея. В «Тойбеле» есть мистика, фантастика, ирония. И, конечно, трагедия. Это своего рода любовный триллер – пятьдесят оттенков демонов. Бог и Сатана сливаются в вечной страсти. Но сама ситуация иронична, потому что одного и того же человека обожать, боготворить в темноте, во мраке, то есть в черноте, и презирать на свету – аномальная история. Поначалу это комично и наполнено смешными ситуациями, но в финале становится невыносимо грустно и трагично.

М.Б.: Если говорить про глубину этой пьесы, то стоит обязательно упомянуть и темы обмана и самообмана. До какой степени мы можем обманывать и самообманываться, как это отзовется?

Но в данном случае самообман – это не слепота. Это то состояние, когда фантазия гораздо больше и шире, чем реальность. Ты живешь в фантазиях и они заменяют тебе все, подменяют собой действительность, и они же и губят в конце концов.

– Этот спектакль рассказывает и о грехах: о лжи, прелюбодеянии… О пресыщении и истерике. Одержимость, вера, плоть – и всё это в местечке.

А сам сюжет, казалось бы, прост: женщина, запертая в статусе агуны, страдает от одиночества, пока её не навещает демон… или человек, выдающий себя за него. Что происходит на самом деле — решать зрителю. Но важно другое: пьеса говорит о страсти, подавлении, борьбе духа и тела – вечных темах, понятных каждому.

О.Р: Это очень человеческая история, хитросплетение ситуаций – одновременно притягательное и фантастическое. «Ну со мной точно такого не произойдет», – думает зритель. Но кто знает, до каких низин человек может пасть, идя за своими страстями и за своей фантазией.

– Вскоре «Тойбеле» выходит на театральные сцены больших залов, но премьерные показы прошли на маленькой сцене в вашем Арт-подвале. Как реагировали зрители?

О.Р.: У нас были зрители, которые видели спектакль и 9 лет назад, и сегодня. И, судя по откликам, как и мы сами, они стали глубже чувствовать, изменился подход к прежде нерушимым ценностям. Возможно, из-за этого вторая часть спектакля стала более насыщенной. Кстати, напомню, что изначально спектакль ставился для большой сцены, а потом уже был адаптирован под маленькую. Так что мы просто возвращаемся к первоначальной задумке.

*****

Театр Zero . «Тойбеле и ее демон»

Продолжительность: 2 часа, с антрактом

Спектакль по пьесе лауреата Нобелевской премии И. Б. Зингера «Тойбеле и ее демон» – еврейская сказка о любви и страсти в исполнении театра Zero.

Режиссеры: Олег Родовильский и Марина Белявцева

Художник по костюмам: Леа Шац

Художник по свету: Михаил Чернявский и Инна Малкина.

Видео – Регина Шафир.

Использована традиционная музыка клезмеров в современной обработке.

В ролях: Марина Белявцева, Олег Родовильский, Марина Калачинская, Бени Шиф, Татьяна Хазановская, София Шульман, Анна Винокур

Ашдод. Вторник, 20.05.2025, 19:30, Культурный центр «Монарт»

Реховот. Четверг, 22.05.2025, 19:30, Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля

Нетания. Четверг, 29.05.2025, 19:30, зал «Эшколь ха-Пайс»

Петах-Тиква. Вторник, 17.06.2025, 20:00, зал «Шарет»

Тель-Авив. Пятница ,20.06.2025, 19:30, Центр Сюзан Далаль, зал Ярон Иерушалми

Хайфа. Четверг, 26.06.2025, 19:30, матнас «Адар», зал «Бейтену»

Беэр-Шева. Вторник, 02.09.2025 19:30, «Тамуз Бейт ха-музыка»

Заказ билетов https://ru.kupatbravo.co.il/announce/81623

Страницы театра в фейбуке – https://www.facebook.com/TeatrzeroIzrail

https://www.facebook.com/groups/245084268917592

Сайт театра – https://art-podval.com/

Интервью взяла Маша Хинич. Фото -© Яков Зак