Не каждый демон испугается амулета… Театр Zero представляет: «Тойбеле и ее демон» по пьесе Исаака Башевиса-Зингера.

Алхонон: Маска это не просто кусок картона. Под маской нищий может стать царем, а царь нищим.

Тойбеле: Но не надолго. Стоит нищему снять маску, и он снова становится нищим.

Алхонон: Кое- кто никогда не снимает маску.

На банкете по поводу вручения Нобелевской премии в 1978 году Исаак Башевис-Зингер сказал «Во-первых, я люблю писать романы о духах…». Нобелевской премии по литературе он был удостоен с формулировкой: «За эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем вечные вопросы». Именно этим вечным вопросам и посвящён спектакль в постановке театра Zero – спектакль о всевозможных гранях во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Смешные и нелепые, и даже случайные (на первый взгляд) встречи, вскользь брошенные слова, вдруг обретают совершенно иной смысл, становясь судьбоносными. Этот спектакль также исследует смысл веры, используя традиционные формы – притчу, народную сказку, проповедь.

Кстати, некоторые критики называли Башевиса-Зингера потомком Шахерезады, потому что рассказывать истории было для него смыслом жизни. Так и «Тойбеле» – вначале была история, рассказ, а затем пьеса – с совсем другим финалом. Пьеса, построенная на лжи и обмане – или на правде и вере? Чтобы разобраться в этом, спектакль надо посмотреть, что и будет возможным, начиная с первых чисел апреля в разных городах страны.

Кстати, Башевис-Зингер воспитывался в религиозной семье (отец был раввином), где слово «литератор» означало безбожника и лгуна. Из четырех детей писательской участи избежал только самый младший – Моше. Исаак боялся демонов, без конца задавал вопросы и обожал слушать рассказы старшей сестры Гинде Эстер (будущей писательнице, известной под именем Эстер Крейтман). У него не было игрушек, поэтому он обратил свое внимание на книги, которых в квартире было великое множество. Сначала он читал отцовские, религиозные, потом по совету старшего брата Исроэла-Иешуа (впоследствии известного писателя, в тени которого долгое время оставался Исаак) принялся за светские. Чтение этих книг и способствовало развитию у него скептического отношения к еврейской традиции.

Как говорила его биограф Агата Тушиньская, «Башевис-Зингер поселился в словах», рассказывая о грехе и святости, о еврейском мире без ретуши, о людях со всеми их слабостями и странностями – верящими в диббуков и демонов. Его герои не стесняются своего тела, свободно предаются страсти, а муки ревности, похоже, доставляют им наслаждение. Его произведения вырастают из знакомого ему быта польско-еврейских местечек, из богатейшего фольклора с его фантастическими персонажами, из религиозно-мистической традиции.

«Тойбеле и ее демон» – одна из вершин мировой драматургии. Сюжет пьесы, как и завязка одноименного рассказа, написанных в соавторстве с Ив Фридман, таковы: молодой учитель Алхонон, влюбленный в самую красивую женщину Фрамполя Тойбеле, не решается открыться ей в своем чувстве. Случайно подслушав разговор Тойбеле, брошенной жены – «агуны» – с подругой, в котором они грезят о демонах и узнав, что воображение Тойбеле поразила история о еврейке, душой и телом которой овладел демон, Алхонон решается на отчаянный шаг и однажды ночью предстает Тойбеле в обличье демона Гурмизаха. Суеверная и богобоязненная красавица безумно влюбилась в своего демона. Но разве мог знать Алхонон, к каким последствиям приведет его выходка… Головокружительная и даже детективная история с грехопадением и дьявольщиной, неожиданная, но и предсказуемая, вечная и актуальная о том, как влюбленность перерастает в страсть, дотягивается до понимания любви. Что же происходит с людьми, если женщина, не встретив в своей жизни мужчины, достойного ее любви, влюбляется в демона? Две судьбы, уместившиеся в одну общечеловеческую историю…

Замечательный и тонкий спектакль «Тойбеле и ее демон» был поставлен Олегом Родовильским в театре Zero в 2016 году, премьера прошла в рамках международного театрального фестиваля в Израиле, затем спектакль был показан на ряде фестивалей за рубежом и после долгого перерыва возвращается на сцены Израиля. В постановке театра Zero история о Тойбеле и Алхононе-Гурмизахе благодаря сценографии, клезмерской музыке, безукоризненному актерскому исполнению из иллюзорной притчи становится проникновенным и даже привораживающем рассказом, житием на сцене.

Спектакль «Тойбеле и ее демон» обращается к истоками еврейской демонологии, мистике и ритуалам «богобоязненного и богоизбранного народа». Но одновременно, этот спектакль в постановке театра Zero стал очень человеческой историей – историей самообмана…

«Тойбеле и ее демон» – Театр Zero

Продолжительность: 2 часа, с антрактом

Спектакль по пьесе лауреата Нобелевской премии И. Б. Зингера «Тойбеле и ее демон» – еврейская сказка о любви и страсти в исполнении театра Zero.

Режиссеры: Олег Родовильский и Марина Белявцева

Художник по костюмам: Леа Шац

Художник по свету: Михаил Чернявский и Инна Малкина.

Использована традиционная музыка клезмеров в современной обработке.

В ролях: Марина Белявцева, Олег Родовильский, Марина Калачинская, Бени Шиф, Татьяна Хазановская, София Шульман, Анна Винокур

Кирьят-Оно. Пятница, 04.04.2025, 20:00, «Арт-подвал»

Кирьят-Оно. Суббота, 05.04.2025, 20:00, «Арт-подвал»

Кирьят-Оно. Суббота, 26.04.2025, 20:00, «Арт-подвал»

Кирьят-Оно. Пятница, 02.05.2025, 20:00, «Арт-подвал»

Ашдод. Вторник, 20.05.2025, 19:30, Культурный центр «Монарт»

Реховот. Четверг, 22.05.2025, 19:30, Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля

Нетания. Четверг, 29.05.2025, 19:30, зал «Эшколь ха-Пайс»

Петах-Тиква. Вторник, 17.06.2025, 20:00, зал «Шарет»

Тель-Авив. Пятница ,20.06.2025, 19:30, Центр Сюзан Далаль, зал Ярон Ирушалми

Хайфа. Четверг, 26.06.2025, 19:30, матнас «Адар», зал «Бейтену»

Беэр-Шева. Вторник, 02.09.2025 19:30, «Тамуз Бейт ха-музыка»

Заказ билетов https://ru.kupatbravo.co.il/announce/81623

Страницы театра в фейбуке –

https://www.facebook.com/TeatrzeroIzrail

https://www.facebook.com/groups/245084268917592

Сайт театра – https://art-podval.com/

