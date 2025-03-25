 «Теремок» – классика для всех возрастов, языков, для детей и малышей – с 10 апреля по 6 мая 2025 года

Спектакль «Теремок» – классика детского репертуарного театра, наследие доброго старого театра, спектакль, сделанный в проверенных временем традициях, без излишней условности, без ложной современности и с уважением к слову Маршака. Спектакль театра Zero – интересный и для тех, кто репатриировался в Израиль уже давно и для тех, кто приехал недавно. Ведь «Теремок» – это также история про старожилов и новичков, про взаимопомощь и поддержку.

Мало кто знает, что «Теремок» – это не только классика Маршака, но и в некоторой степени предтеча знаменитой детской книжки на иврите любимой многими поколениями Леи Гольдберг «Квартира на съем» – истории жилого дома, на каждом этаже которого обитает жилец из мира животных: курица, кукушка, кошка, белка, мышка. Так что «Квартира на съем» – явная реинкарнация «Теремка» Маршака.

У Леи Гольдберг была большая связь с русской литературой: она много переводила, писала исследование о русской литературе XIX века и о влияние русской драматургии. Ее творчество было связано с русской классикой. Маршак написал «Теремок» 1947 году, а уже в 1948 году вышел сборник Леи Гольдберг «Квартира на съем», в котором были опубликованы рассказы и стихи, в том числе и «Квартира на съем» и «Рассеянный из Кфар-Азар», явный пересказ «Рассеянного с улицы Бассейной» Чуковского.

Кстати, одним из инициаторов создания театров для детей был именно Самуил Маршак, ведь до 1920-х годов театров для детей и подростков не существовало. А поскольку не было детских театров – не было и потребности в пьесах для них. Свои пьесы-сказки, на которых выросло много поколений, Маршак начал писать в Краснодаре, когда в городе открыли один из первых театров для детей. С тех пор прошло не одно десятилетие, а пьесы-сказки Самуила Маршака не сходят со сцен театров, как и «Теремок» – весёлая и умная история о том, насколько важно помогать друг другу, и как даже самые маленькие и слабые, объединяясь, могут постоять за себя.

Спектакль поставлен в театре Zero Олегом Родовильским и Мариной Белявцевой, яркие костюмы и красочные декорации в народном стиле придумал художник Алон Бар-Дов, а аранжировщик Юрий Акимов и педагог по вокалу Татьяна Шенкер подарили спектаклю зажигательную музыку и добрые, запоминающиеся песни, которые никого не оставят равнодушным. И конечно, как всегда – уже любимый поклонниками театра состав артистов – Марина Белявцева, Анна Кордонская, Анна Винокур, Роман Джура, Никита Галкин София Абрамович, Олег Родовильский.



Даты представлений:

Петах-Тиква. Четверг, 10.04.2025, 18:00, зал «Шарет»

Ариэль. Вторник, 15.04.2025, 18:00; «Эшколь ха-Пайс»

Нетания. Четверг, 17.04.2025, 18:00, «Эшколь ха-Пайс»

Беэр-Шева. Пятница, 18.04.2025, 15:00, «Тамуз бейт ха-музыка»

Ришон ле-Цион. Суббота, 19.04.2025, 11:00, зал «Мофет»

Ашдод. Вторник, 22.04.2025, 18:00, Культурный центр «Монарт»

Хайфа. Пятница, 25.04.2025, 17:00, матнас «Адар» – зал «Бейтену»

Кирьят-Оно. Суббота, 03.05.2025, 12:00, «Арт-подвал»

Реховот. Вторник, 06.05.2025, 18:00, Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля

Заказ билетов по ссылке https://ru.kupatbravo.co.il/announce/81693

Все иллюстрации предоставлены театром Zero