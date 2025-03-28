«50 градусов в тени» – биеннале искусства, посвященного окружающей среде

Верхнее фото: תמר ניקס קרדיט צילום גיא חמוי

Дизенгоф-центр представляет:

«50 градусов в тени»

Вторая биеннале искусства, посвященного окружающей среде

Куратор: Нава Бэни

Начиная с воскресенья, 6 апреля 2025 г.

Закрытие: 13.06.2025

Вход свободный.

Участвуют художники: Ашер Эльхарар, Ноах Арни, Овадия Бенишу, Рут (Ро) Боазсон, Тагит Калимор, Том Лав, Ярден Левинзон, Тамар Никс, Шай Ид-Алони, Михаэль Фауст, Лайн Санчес, Филип Колгрейв, Шахар Кушт, Тамар Цидон-Блюм, Шира Штайн, Таль Шетах, Рони Шалев, Алон Шараби, Натали Тамир, Элла Кежене, Зохар Яром.

Вторая биеннале искусства, посвященного окружающей среде, открывается выставкой «Пятьдесят градусов в тени». Биеннале, которая будет проходить в общественных пространствах Дизенгоф-центра, представляет в этом, 2025 году 13 масштабных инсталляций, видеоработ и анимационных фильмов, посвященных проблемам окружающей среды. На биеннале вас ждут экскурсии, встречи, лекции и мастер-классы для всей семьи.

Вторая биеннале искусства, посвященного окружающей среде – «50 градусов в тени» – будет проходить в общественных пространствах и ​​на крыше Дизенгоф-центра. На биеннале представлены работы местных авторов, которые определяют их как экологические системы, адаптирующиеся к изменяющейся окружающей среде. Эти работы сочетают повседневную реальность с идеями художников, размышляющих о взаимоотношениях человека и среды его обитания. Но биеннале не ограничивается лишь израильскими локальными проблемами: на ней представлены также видеоработы и анимационные фильмы зарубежных художников. Вместе с тем, создатели выставки обращают свое внимание и внимание зрителей на экологические кризисы, а также политические и социальные процессы, связанные с проблемами окружающей среды.

Задумка биеннале для ее кураторов началась с поиска художников, занимающимися разными видами искусства, и при этом обладающими глубокой связью с Землей, природой, и чувством социальной ответственности. Художники, приглашенные к участию в выставке, работают в сферах архитектуры, дизайна, видео, звука. Они используют передовые технологии и только натуральные материалы в различных комбинациях.

Работа «Пропавшее целое» художницы и архитектора Хагит Калимор экспонируется по всей длине здания «А» Дизенгоф-Центра и представляет собой подвесную инсталляцию, состоящую из трехмерных коллажей рисунков природных, сельскохозяйственных и городских ландшафтов.

Художница Тамар Цидон-Блюм представляет «Перезагрузку» – гигантское яйцо, сделанное из бумаги и картона от упаковки мотоцикла, импортированного из Италии, а Шахар Кушт приготовила для выставки кинетическую скульптуру исчезающих пчел.

В здании «B» художница и дизайнер по текстилю Тамар Никс установила огромную трехмерную подвесную инсталляцию из старых парашютов. Вместе с ней художник Ярден Левинсон представляет работу «Археология будущего», созданную из переработанных текстильных отходов и имитирующую геологические слои земли.

Шай Ид Алони создал для выставки серию «Следы памяти», состоящую из пяти больших скульптур из цельного дерева, которые художник собрал на улицах города. В галерее представлена ​​скульптурная инсталляция художника Ашера Эльхарара, имитирующая естественные геологические явления. Таль Шетах прямо в ходе выставки нарисует граффити, посвященное проблеме повышения уровня моря, которое, по некоторым оценкам, грозит затоплением Тель-Авиву.

В работе Ширы Штайн «Пятьдесят градусов в тени», определившей название выставки, сельскохозяйственные отходы финиковых пальм превращаются в материю, похожую на кожу, которая отбрасывает тени на соляные пласты, а морской песок используется художницей Зохар Яр в качестве сырья для крыльев сфинкса, словно восстающего из праха.

Овадия Бенишу представляет серию иллюстраций удивительного и разнообразного мира водных животных, а скульптор Рут (Ро) Боазсон выполнила свою работу в виде барельефа из земли, глины и соломы и посвятила ее ночным животным.

В отдельном пространстве дизайнер Том Лав создал многослойную видеоинсталляцию, которая приглашает зрителя принять участие в визуальном путешествии в космосе, среди обломков Земли.

Серия анимационных работ, куратором которой является Бен Молина, будет проецироваться на 4,5-метровый экран. В серию вошли пять фильмов израильских и зарубежных аниматоров, представляющих критический взгляд на проблемы окружающей среды, не лишенный, тем не менее, иронии и юмора.

Видеоработа художницы Натали Тамир посвящена уникальному явлению – карстовым воронкам в районе Мертвого моря, и новой жизни, зародившейся внутри них.

Вторая биеннале искусства, посвященного окружающей среде (первая прошла в июне 2023 года) — инициатива Центра Дизенгоф, который инвестирует в продвижение направления устойчивого развития – общества, экономики и окружающей среды.

Дан Пильц, совладелец и генеральный директор Дизенгоф Центра, так определяет задачу биеннале:

«Пятьдесят градусов в тени» – это выставка, которая продолжает деятельность Дизенгоф-Центра в поддержку направления устойчивого развития и стабильности, не как проходящего тренда, но как образа жизни и неотъемлемую часть нашей повседневности.

На бегу, посреди рутины, по дороге в супер-маркет, наши посетители получат возможность «столкнуться» с искусством, которое заставляет задуматься об изменениях климата и значении окружающей среды в повседневной жизни. Мы верим, что любой момент может стать моментом истины, любой человек может задуматься над вопросами нашей общей ответственности за жизнь на Земле.

Я счастлив и горд тем, что мне выпала честь открыть Вторую Биеннале экологического искусства, и надеюсь на то, что художников и инициатив с каждым годом станет еще больше, а также на то, что наша работа повлечет за собой позитивные изменения в будущем».

Название «50 градусов в тени» родилось из отчета Израильской метеорологической службы, предупреждающем, что в ближайшем будущем нас ожидают волны жары с температурой более 50 градусов в тени.

Биеналле «50 градусов в тени».

Дизенгоф-центр. С апреля по 13 июня 2025 года. ВХОД СВОБОДЫНЙ

Вс-Чт: 10:00-21:00

Пятница: 10:00-15:00

Суббота: 10:00-21:00