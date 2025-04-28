Жизнь продолжается

Верхнее фото: Эля Кежене. “Последствия пожара”

В Дизенгоф-центре с 6 апреля по 13 июня 2025 проходит биеналле под названием «50 градусов в тени», посвященная защите окружающей среды. Вход на биеналле бесплатный, большинство экспонатов находится на цокольном этаже торгового центра. Здесь представлены 16 масштабных работ первоклассных художников, фотографов, дизайнеров, архитекторов, скульпторов, аниматоров. Вы сможете увидеть необычные инсталляции, граффити, деревянные статуи, сборник анимационных роликов и многое другое, и все эти работы посвящены взаимоотношениям человека с природой.

Надо сказать, что Дизенгоф-центр – один из немногих в стране, кто реально заботится об окружающей среде. Так, например, из отходов, которых в любом торговом центре огромное количество, здесь производят компост, которым удобряют зелень в помещениях а также растения в теплицах, расположенные на крыше здания. Ну, а в подвале, здесь вольготно живет колония летучих мышей, занесенных в красную книгу – здесь о них заботятся и оберегают. Все это, вместе с экспонатами выставки, можно увидеть, записавшись на бесплатную экскурсию.

Мы же поговорили с фотографом Элей Кежене (Elya Kejene), одной из участниц биеналле, чье творчество уже высоко оценили профессионалы и, надеемся, скоро оценит и широкая публика. Эля рассказывает о себе и о своих работах.

– Эля, откуда ты? Давно ли в Израиле?

– Я родилась в прекрасном и нежно любимом мной до сих пор городе Кишиневе. Мы жили в классном месте прямо рядом с лесом, и это было так здорово – засыпать под пение лягушек, а просыпаться под трели соловьев. Просто сказка!

В детстве я ходила в изостудию, обожала рисовать и буквально с ума сходила по балету. Но из-за проблем со здоровьем, увы, с балетом не получилось. Я работала парикмахером, мне нравилось создавать для людей новые образы.

Но в 1994-м в Молдове началась война, голодуха, продуктовые карточки, и все куда-то поехали. Честно говоря, мне уезжать не хотелось, но было ощущение, что это необходимо. Мы приехали в Израиль с мужем и маленькой дочкой, и начались мои мытарства. Я поработала на всех возможных черных работах. Одно время ездила на уборку какого-то офиса из Ришона в Петах-Тикву, с двумя пересадками. Израильтяне крутили пальцами у виска, а я не понимала, что такого – ну подумаешь, больше часа добираться на работу за минимальную плату. Короче говоря, я на себе ощутила всю тяжесть алии.

– Когда ты начала фотографировать?

– Начинала как все фотографировать телефоном, в тот момент, когда появились первые смартфоны с камерами. Мне это ужасно нравилось и я фиксировала все подряд. А в 2016 году муж подарил мне камеру, и вот тут-то я пропала. Сначала я увлекалась макросъемкой, потом фотографировала пейзажи и животных. Ни одна соседская собака или кошка не остались не сфотографированными. Конечно, я очень хотела снимать людей, это было моей мечтой. Но я боялась, что у меня не получится. Мне казалось, что для того, чтобы проявить в фотографии внутренний мир человека надо обладать какими-то особыми знаниями и умениями. И вот тут-то судьба мне преподнесла подарок – я нашла преподавателя, который очень многому меня научил. Я бы сказала даже больше – он перевернул мне душу. Это потрясающий совершенно человек и учитель Александр Медведев. Помимо чисто технических навыков, главное, что он дает – это пищу для размышлений. Он научил меня прежде всего лучше понимать себя и свой собственный путь. Поэтому учиться у него огромное удовольствие. Я и сейчас продолжаю учиться, и мне это ужасно нравится.

– И сегодня, насколько я знаю, ты уже не боишься снимать людей, и твои портреты завоевали признание профессионалов?

– Несколько моих работ получили призы на конкурсе «Фотография года. Израиль». Одна работа забрала «золото» в «женском портрете», а другая «серебро» – в мужском. Парочка фотографий были опубликованы в престижных журналах, но, честно говоря, мне самой редко нравится то, что я делаю. Мне скорее нравится процесс, а через очень короткое время после завершения мне уже хочется все переделать.

– Как ты оказалась среди участников выставки «50 градусов в тени»?

– Меня пригласила куратор выставки Нава Бэни. Дело в том, что она видела мои старые работы, которые уже довольно давно выставлены в Дизенгоф-центре. Вышло это совершенно случайно: несколько лет назад сотрудники Дизенгоф-центра в своей рабочей вотсап-группе рассказывали друг другу, где они были на Песах. И мой муж, который тоже там работает, послал в общий чат мои фотографии. У меня тогда был период увлечения макросъемкой – я фотографировала гусениц, пчелок, таракашек – он послал совсем свежие снимки. И вдруг Дан Пильц (директор Дизенгоф-центра) спрашивает: «А это, собственно, что?» А Дима говорит: «Да вот, жена сняла, буквально вчера». Дан же ответил: «Да ладно! А еще есть?». Так что Дима послал ему кучу моих работ и они почти сразу решили сделать выставку. Для меня это было полной неожиданностью, я тогда была начинающим фотографом, поэтому испугалась и долго отказывалась, но они меня в результате уговорили. Сами напечатали 25 фотографий в формате 50 на 70, причем это была очень качественная печать. Через какое-то время часть этих фотографий передали ветеринарной клинике, а часть оставили Ценру. Несколько моих «таракашек» продолжают там висеть до сих пор. Я это не афиширую особо, потому что с этими фотографиями вышла такая история: первая печать, как я уже говорила, была качественная, но очень хрупкая. А в Дизенгоф-центр приходят разные люди – некоторые могут потрогать фотографии руками, поцарапать и прочее. Короче говоря, довольно быстро эти работы пришли в негодность. Но руководству они так нравились, что сделали второй тираж, но качество печати уже было среднее, да и макросъёмка мне к тому моменту уже надоела и разонравилась. Когда мне позвонила Нава Бэни, она просила дать ей для выставки работы из этой серии, но я отказалась и предложила взамен два пейзажа

– Почему именно их?

– Они больше соответствуют духу и смыслу выставки. Я снимала эти пейзажи в 2021-м году – после ужасных пожаров под Иерусалимом. Тогда возле Абу Гоша выгорело несколько гектаров леса. Мы отдыхали неподалеку от этого места, и я несколько дней подряд поднималась на гору и пыталась запечатлеть это совершенно инопланетное зрелище. Честно говоря, там пробирало до мурашек – серый пепел, все сожженное, черные графичные остовы деревьев… И вдруг я обнаружила один небольшой зеленый росточек. Я, конечно, за него зацепилась, и получилась в результате история по-своему оптимистичная. Ведь несмотря на то, что человек творит с природой, жизнь все равно продолжается, пробивается из под пепла. Мне было важно показать именно это – что все не так уж мрачно, что есть надежда.

– Ты оптимист по натуре?

– В принципе да. Хотя главная моя задача – рассказать историю. Она может быть и грустной. Сейчас я снимаю много портретов, у меня бывают разные клиенты, но у меня есть обязательное условие: перед съемкой мы должны встретиться и познакомиться. Я должна увидеть человека, почувствовать его, а потом мне нужно посидеть, подумать, нарисовать раскадровки, придумать небольшой сценарий. Человеку должно быть понятно, что он делает в кадре, какое настроение мы хотим создать. А потом начинается работа по созданию этого настроения с помощью одежды, аксессуаров, освещения…

– Одежду и аксессуары клиенты приносят с собой?

– Когда как. Иногда я сама покупаю платья, перчатки и прочее для своих моделей в секонд-хэнде на верхнем этаже Дизенгоф-центра. Там можно найти потрясающие вещи и очень недорого.

– Похоже, в твоей жизни очень многое связано с Дизенгоф-центром

– Да, конечно. Здесь работает мой муж, и если бы не его любовь и поддержка, если бы не его спина, за которой можно укрыться – я не знаю, что бы вообще со мной было. Здесь несколько дней в неделю работаю и я – зарабатываю деньги на жизнь, и вовсе не фотографией. Фотография – это пока что только для души.

Так что можно сказать, что я немного знаю Дизенгоф-центр изнутри, и это свой особый мир. Мне нравится, что руководство и сотрудники серьезно относятся к теме экологии и все время пытаются придумать какие-то новые способы утилизации отходов, ведь такой огромный торговый центр производит эти отходы в невероятном количестве, буквально тоннами.

Тут работает много хороших людей, а еще здесь работает моя любимая модель – молодой человек по имени Эйтан, который помогал мне во время учебы делать различные задания. Это очень тонкий и ранимый человек, который с начала войны провел много времени в милуиме в Газе. И одна из немногих моих фотографий, которая мне самой до сих пор нравится, именно с ним. Я назвала ее «История одной души». Для съемки я слепила из глины сердце и проткнула его гвоздями. Получился очевидный, но яркий и сильный образ того, что происходит сейчас и с Эйтаном, и со всеми нами. У нас у всех сейчас ранено сердце. Но несмотря ни на что – жизнь продолжается.

https://elyakejene.myportfolio.com/work

https://www.instagram.com/elya_kejene

Интервью взяла Риту Рубенчик. Все фотографии предоставлены Elya Kejene

Биеналле «50 градусов в тени».

Дизенгоф-центр. До 13 июня 2025 года. ВХОД СВОБОДНЫЙ

Вс-Чт: 10:00-21:00

Пятница: 10:00-15:00

Суббота: 10:00-21:00

Сайт биеналле https://www.dizengof-center.co.il/bianale_2025

Запись на экскурсии: https://docs.google.com/forms/d/1LjGgtPR5o0qjd_mH4OsER_6U4Gp8dS7iLrTGkaNNjAk/viewform?edit_requested=true