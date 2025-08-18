Не успела вчера!!! Так что вот сегодня – с небольшим опозданием, но все равно – идите и смотрите! На сей раз идти в кино и смотреть кино о людях и природе…

Человек и природа: кинофестиваль в Галилее с 18 по 28 августа.

Фестивали всегда рождаются из мечты, но в случае с кинофорумом «Человек и природа» (פסטיבל קולנוע אדם וטבע) эта мечта имела вполне осязаемые очертания: два инструктора по скалолазанию и альпинизму, Йоав Ротем и Гай Илан, сидели на краю утёса в Галилее и после очередного рабочего дня, заполненного верёвками, карабинами и камнями, задумались о том, что приключения можно переживать не только в горах или на реках, но и на экране. Так в 2017 году был представлен первый “выпуск” фестиваля, тогда ещё в сотрудничестве с американским Adventure Film Festival из Боулдера в Колорадо.

С тех пор прошло несколько лет, и фестиваль в Верхней Галилее успел пережить и рост, и кризисы, и вынужденные остановки, включая пандемию и последующие трудности. За это время он стал самостоятельным, собрал команду единомышленников, потерял и обрёл новых участников, научился справляться с обстоятельствами, которые не всегда зависят от организаторов. В 2024 году, в условиях войны на севере страны, фестиваль нашёл временное пристанище в Рамат-Ишай.

Суть фестиваля с самого начала была ясна: показать фильмы со всего мира, в которых человек вступает в диалог с природой — иногда как исследователь или путешественник, иногда как защитник окружающей среды, иногда как искатель пределов человеческих возможностей. В программе оказались экологические картины, фильмы о приключениях и экстремальном спорте, ленты о животных и дикой среде, а также документальные свидетельства путешествий и экспедиций. Постепенно к показам добавились лекции, мастер-классы, встречи с режиссёрами из Израиля и других стран, выставки, гастрономические ярмарки и экскурсии.

Лето 2025 года стало особым: полноценный фестиваль ещё «в пути» и должен вернуться в Галилею ближе к зиме, но в августе организаторы устраивают «летучую» версию с показами лучших картин прошлых лет и премьерных фильмов.

Летняя программа проходит на нескольких площадках – в музее Эмек в кибуце Ифат, в музее Уильфрид в кибуце Хазореа, на смотровой площадке Мицпе Абирим, в Доме культуры Кацрина, в Центре Клор в кибуце Кфар-Блюм, в галерее «Yama» в Нагарии и в “Синематеке” Рош-Пины. Все эти площадки, столь разные по масштабу и характеру, объединила общая идея – собрать зрителей, которым важно увидеть, как люди и природа встречаются на экране, и задуматься о том, что эта встреча значит сегодня.

19 августа в Центре Клор в Кфар-Блюме пройдет ряд показов: израильский документальный фильм с последующей беседой с режиссёром о рыбаках – израильтянах и палестинцах – на берегу Газы, чья жизнь после 7 октября получила новое измерение; история «Хульда и птенец» о дружбе крота и маленькой птицы; семейный фильм «Путешествие Айло» о маленьком северном оленёнке на лапландских просторах, продублированный на иврит; документальная работа «Смерть кита» в галерее «Yama»; фильм «Прыгающие со стен» о подростках из Акко, которые летом ныряют с древних крепостных стен в море.

20 августа в “Синематеке” Рош-Пины состоятся показы: анимационного фильма «Дикие» о жителях тропического леса, которому грозит вырубка; документального фильма «Срок годности» о сыре как культурном и гастрономическом явлении; музыкальной программы «Макамат Востока» под открытым небом; израильской документальной ленты «Работяги» , посвящённой пчеловодам; фильма «Фламинго» о жизни колонии на полуострове Юкатан. «Самое экстремальное» под открытым небом в Мицпе-Абирим: пять коротких фильмов о людях, испытывающих возможности тела и духа. «Эм» – история спортсменки-альпинистки Эмили Флерин, которую режиссёр Алекс Фэй сняла во время её сложных маршрутов в Испании и Канаде; «Гребля ради жизни» о создании израильской команды женщин, переживших рак груди, и нашедших в гребле х путь к новой жизни; «Вверх-вниз» – рассказ о походе по Новой Зеландии; «Путепрокладчик», где группа хайлайнеров натянула канат над замёрзшим озером в Норвегии и прошла по нему под сиянием северного света; «Дух гор», где израильский фотограф отправился в Монголию в надежде встретить снежного барса и найти в этом личное исцеление.

21 августа программа продолжится: в музее Эмек состоится показ «Самое экологичное» – четырёх короткометражек о взаимоотношении человека и природы; в Доме культуры Карина пройдет программа «Искусство держаться в седле», посвящённая велосипедным маршрутам и культуре езды на кросс-кантри; вечером 28 августа в музее Уильфрид будет показан блок «Самое художественное», включавший три картины о соединении человека и природы в визуальном ключе. В течение нескольких дней зрители могут увидеть весь спектр: от фильмов для детей и семейной аудитории до радикальных документальных свидетельств и этнографических наблюдений.

Особенность фестиваля «Человек и природа» заключается не только в подборе фильмов, но и в том, что он всегда остаётся открытым к диалогу. После показов зрители встречаются с режиссёрами, обсуждают увиденное, задают вопросы, слушают лекции и музыкальные выступления, а также участвуют в экскурсиях и ярмарках. Сочетание экранного искусства с живым общением и окружающим пейзажем превращает его в культурное событие, где само пространство Галилеи становится не декорацией, а частью содержания.

Семь лет существования фестиваля доказали, что тема отношений человека и природы, будь то в форме экологической тревоги или спортивного вызова, в форме трогательных семейных историй или исследований культурных традиций, остаётся одной из центральных в современном документальном кино. Фестиваль «Человек и природа» продолжает меняться вместе со временем. Он начинался как маленькая инициатива, вырос в стабильный проект, а сегодня снова переживает период поиска новых формата и масштаба, но главное в нём остаётся неизменным: желание рассказать истории, в которых природа и человек неразделимы.