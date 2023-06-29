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7-й «Фестиваль Левонтин» и “Тихая ночь” в музее

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Уже 7-й «Фестиваль Левонтин» (разработчики бренда велят писать вот так «ФестиваЛевонтин7», но мне грустно без мягкого знака и пробела) будет проходить с 1 по 22 июля. Так что сегодняшняя «Белая ночь» (аки Курбан Байрам -Ид-эль Фитр вне Тель-Авива – так совпало) – в Тель-Авиве не заканчивается, а продолжается из ночи в ночь, из вечера в вечер – еще три недели.

Повод – 17-летие тель-авивского клуба «Левонтин 7». Клуб насколько экстравагантный, настолько и свободный, потому празднование будет этому под стать и объединит музыку, культуру и искусство в марафон на Левонтин, 7 с кульминацией под названием «Тихая ночь» (в названии -вся доступная молодежи ирония) – верхнее мощное крещендо из десятков шоу, коллабораций, концертов, перформансов вне рамок – вдохновляющая музыка и удовольствие для сердца и ног в залах и галереях Тель-Авивского музея с вечера до рассвета в ночь четверга13 июля, при участии музыкантов из Нью-Йорка, Польши и разумеется, израильских – тех, кто за 17 лет, с тех пор, как в Тель-Авиве по адресу Левонтин, 7 в подвале появился гостеприимный клуб-бар, прошли через его стены. По-моему, число «левонтийских» музыкантов исчисляется десятками тысяч – и израильских, и зарубежных артистов. Многие сделали там первые шаги на сценическом пути и ежегодно возвращаются в этот клуб, чтобы отдать дань уважения и любви. Трудно представить ночную жизнь Тель-Авива без клуба «Левонтин, 7», столь много сделавшего для популяризации музыки – джаза, world music, поп-музыки и рока, фанка и металла, всего, что между ними, и всего вместе.

Основал клуб в свое время Асиф Цахар, менеджер клуба и о известный саксофонист (Digital Primitive), вместе со своими партнерами – музыкантом Даниэлем Саридом и дирижером Иланом Волковым, но в настоящее время управляет им сам вместе с художественным директором Авивом Шрики Шамоном.

Даты, время, имена, описания концертов и т.д. – вся и информация на сайте «Фестиваль Левонтин» https://levontin7.com/festival

Страница «Тихой ночи» в фейсбуке –

https://www.facebook.com/events/3410160455923305

или

https://www.facebook.com/levontin.seven

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