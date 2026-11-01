Иерусалимская лирическая опера представляет «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси в новой камерной версии

23 ноября 2026 года на сцене театра «Бейт Шмуэль» в Иерусалиме прозвучит единственная завершенная опера Клода Дебюсси — «Пеллеас и Мелизанда». Иерусалимская лирическая опера под музыкальным руководством д-ра Софии Мазар представит эту партитуру в новом сценическом прочтении и в камерной оркестровой аранжировке. Спектакль объединит приглашенных европейских солистов, молодых израильских исполнителей и камерный оркестр «Велум», созданный специально для оперных проектов.



Постановка «Пеллеаса и Мелизанды» — событие редкое для израильской театральной жизни. Партитура Дебюсси принадлежит к числу наиболее хрупких и требовательных в мировом репертуаре. Она избегает внешних эффектов, громких кульминаций и традиционных оперных номеров, требуя от музыкантов точности, четкой работы с полутонами и глубокого погружения в звуковую ткань, напоминающую полотна импрессионистов.

Для иерусалимской премьеры новой постановки выбран формат концентрированного действия. Часовая сценическая версия вобрала в себя ключевые сцены произведения, сохранив сквозную драматургическую линию и эмоциональную напряженность истории. Опера исполняется на языке оригинала — по-французски.

В основу музыкальной редакции легла оркестровая аранжировка известного композитора и дирижера Фредерика Шазлена. Ранее эта версия с успехом демонстрировалась на сцене Венгерской национальной оперы в Будапеште. Отказываясь от полного состава большого симфонического оркестра, переложение Шазлена переносит действие в интимную плоскость камерного музицирования.

Центральной инструментальной силой проекта станет камерный оркестр «Велум». Это новый коллектив, который собирается эксклюзивно для исполнения оперной музыки. В его состав входят молодые инструменталисты, уже имеющие серьезный опыт работы в ведущих симфонических коллективах страны и ведущие активную сольную практику. В традиционной оркестровой жизни молодым артистам редко выпадает возможность работать над сложными оперными партитурами, поэтому создание «Велума» дает музыкантам пространство для художественного высказывания.

Состав «Велума» строго сбалансирован: струнные инструменты здесь соединяются с прозрачным звучанием деревянных духовых, тёплым тембром валторны, а также фортепиано, арфой и ударными. Такое распределение партий позволяет не просто адаптировать материал, но открыть новые грани знакомого произведения. Вместо массивного оркестрового вала возникает гибкая, дышащая звуковая среда. Каждая отдельная линия прослушивается предельно четко, благодаря чему инструмент обретает выразительность солирующего голоса, а сама музыка Дебюсси сохраняет свою первозданную ускользающую прозрачность.

Вокальная часть в «Пеллеасе и Мелизанде» подчинена особым законам. Дебюсси сознательно отказался от привычных арий, дуэтов и ансамблей. Вокальные партии строится на гибкой речитативной декламации, которая точно воспроизводит интонационный рисунок и естественный ритм французской разговорной речи. От певцов это требует не только безупречной техники, но и глубокой актерской органики, умения работать с подтекстом и паузой.

В иерусалимской постановке участвует международный состав исполнителей, объединяющий солистов Иерусалимской лирической оперы и приглашенных мастеров европейской сцены:

Партию Голо исполнит французский бас-баритон Тристан Агер. Выпускник парижской Ecole Normale de Musique, он продолжал профессиональное совершенствование под руководством Владимира Чернова, Ольга Топорковой и Жана-Филиппа Лафона. Актерскую подготовку Агер получил в драматической школе Раймона Аквавивы, основанной бывшим актером «Комеди Франсез», что сформировало его подход к синтезу слова и вокала. В его послужном списке — роли в операх Моцарта («Женитьба Фигаро»), Ульмана («Император Атлантиды»), Тома («Гамлет»), Рамо («Галантные Индии»), а также участие в современных премьерах Ниццкой оперы. С Иерусалимской лирической оперой Агер сотрудничает не впервые: ранее он исполнял Арганта в «Ринальдо» Генделя, Дулькамару в «Любовном напитке» Доницетти и Дона Альфонсо в «Так поступают все» Моцарта.

В партии короля Аркеля на сцену выйдет итальянский бас Гвидо Дадзини. Получив классическое образование, он окончил Консерваторию имени А. Бойто в Парме и продолжение обучения ведет под руководством маэстро Шермана Лоу. Победа на 68-м конкурсе AsLiCo в категории «Молодые артисты» открыла ему путь на ведущие сцены Италии. Дадзини выступал в театрах Милана («Ла Скала»), Генуи, Кремоны, Брешиа, Феррары и Бари. В его репертуаре — партии в операх Моцарта (Дон Жуан, Граф Альмавива), Верди (Жермон, Марулло), Доницетти (Малатеста), а также произведения барокко и современная музыка. За пределами Италии он выступал в Швейцарии, Германии, Румынии, Литве и Омане.

Партию Женевьевы представит меццо-сопрано Марта Маталон. Окончив Литовскую академию музыки и театра, она стажировалась в оперной студии Литовского национального театра оперы и балета, а также участвовала в мастер-классах Академии «Ла Скала» в Милане. Маталон — лауреат национальных вокальных конкурсов и финалист Международного конкурса имени Ренато Брузона. С 2020 года она является солисткой Иерусалимской лирической оперы и регулярно выступает с Иерусалимским симфоническим оркестром и оркестром «Симфонет Раанана». Среди ее основных партий — Сантуцца в «Сельской чести», Кармен в одноименной опере Бизе, Юдифь в «Замке герцога Синяя Борода» Бартока и Амнерис в «Аиде» Верди.

Партию Мелизанды исполняет Ной Шило.

Партию Пеллеаса — Мордехай Текай.

Роль маленького Иньольда воплотит Рейчел Баркан-Вайнер.

Сценическое оформление спектакля предлагает альтернативу традиционному бытовому театру. Режиссер-постановщик и художник-дизайнер Элина Амромина вместе с автором визуального воплощения Михаилом Учителевым выстраивают художественное пространство с помощью цифровых технологий, нейросценографии и трехмерных проекций виртуальных пространств.

Для Иерусалимской лирической оперы это первый опыт работы со специальным театральным проекционным экраном-вуалью. Этот прозрачный материал располагается между зрительным залом и сценой, превращая площадку в зыбкую среду, находящуюся на грани реального мира и сновидения. Цифровые изображения возникают непосредственно в воздухе и растворяются без следа, подчеркивая роли артистов и элементы пространства.

Подобное решение отвечает самой природе драматургии и музыки этой оперы. Мистическое королевство Аллемонд в пьесе Мориса Метерлинка и опере Дебюсси — это не просто место действия, а самостоятельный действующий субъект: дремучий замок, сумрачный лес, подземные гроты и непрерывно шумящее море. Дигитальные декорации не имитируют реальные предметы, а передают их эмоциональное ощущение. В этой виртуальной среде солисты взаимодействуют с цифровыми объектами и графическими образами. Хореография Александры Батушанский органично вплетает пластику человеческого тела в движение света, тени и проекций, создавая единую визуально-музыкальную ткань.

Замысел «Пеллеаса и Мелизанды» созревал у Клода Дебюсси на протяжении долгого времени. В конце XIX века французская музыкальная сцена находилась под сильным влиянием эстетики Рихарда Вагнера. Молодой Дебюсси, отдавая должное немецкому гению, постепенно пришел к убеждению, что французскому театру необходим иной путь. Ему требовалась музыкальная форма, лишенная громоздкой мифологии, назидательного пафоса и прямолинейных лейтмотивов — музыка, способная говорить полутонами, тишиной и недомолвками.

Увидев в 1893 году в Париже символистскую пьесу бельгийского поэта Мориса Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда», Дебюсси нашел идеальную основу для своей концепции. Получив согласие автора, он работа над партитурой почти десять лет. Композитор сохранил оригинальный текст, сократив лишь отдельные сцены, и выстроил оперу так, чтобы оркестр не перебивал слово, а дорисовывал то, что остается за пределами речи.

Премьера оперы состоялась 30 апреля 1902 года в парижском театре «Опера-Комик». Выпуск спектакля сопровождался публичными разногласиями между композитором и Метерлинком, а также спорами в прессе. Тем не менее, «Пеллеас и Мелизанда» быстро завоевала статус ключевого сочинения XX века, изменившего представление о возможностях музыкального театра.

За прошедшее столетие опера прошла через множество режиссерских интерпретаций. Среди наиболее известных — классическая постановка Джонатана Миллера в Метрополитен-опера, минималистичный, построенный на свете и жесте спектакль Роберта Уилсона в Париже, а также психологическое прочтение Кэти Митчелл на фестивале в Экс-ан-Провансе. Проект Иерусалимской лирической оперы продолжает эту мировую традицию поиска визуального эквивалента для импрессионистской музыки, предлагая современный взгляд на шедевр Дебюсси.



******

Постановочная группа и исполнители:

Музыкальный руководитель: д-р София Мазар

Режиссер-постановщик и художник-дизайнер: Элина Амромина

Визуальное воплощение: Михаил Учителев

Хореограф: Александра Батушанский

Солисты: Ной Шило, Мордехай Текай, Тристан Агер, Марта Маталон, Гвидо Дадзини, Рейчел Баркан-Вайнер

Оркестр: Камерный оркестр «Велум»

23 ноября 2026 года, 20:00

Театр «Бейт Шмуэль», Иерусалим

Билеты: https://tickchak.co.il/114289?ref=nwc

Подробнее о проекте: Pelléas et Mélisande — Jerusalem Lyric Opera https://lyric-opera.org/event.php?id=215&from=events