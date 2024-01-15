7-й Иерусалимский Фестиваль иллюстрации Outline

Фестиваль иллюстрации проводится в Иерусалиме уже в 7-й раз, как и следует из названия. Всё – формат, тема, выставки, экспозиции, туры, встречи – было готово к 7 октября и всё изменилось после 7 октября. Каждый год на фестивале задается новая тема. На сей раз такой темой был язык – language. Ведь фестиваль иллюстрации – это фестиваль иллюстрации к словам – к стихам, рассказам, книгам. Нынешний фестиваль – это фестиваль иллюстраций чувств, а не слов. Это фестиваль иллюстраций войны. Тема одна – война. Война на всех рисунках, иллюстрациях, в инсталляциях, задумках. Сочувствие, эмпатия, вовлечённость во всех проектах, даже в единственном проекте, оставшимся без изменений из первоначально задуманных – светлая и оптимистическая выставка из 72 рисунков «У тебя есть солнце» в новой галерее «Шахам», совместно с существующей уже 37 лет амутой «Шанс для детей» («Йеладим бе-сикуй» – www.yeladim.org.il). Лого амуты – солнце, и именно солнце стало частью каждой иллюстрации двух десятков художников на этой выставке. Такие проекты называются общинные и именно такие проекты – итоги работы художников с какой-либо общиной – одни из самых интересных. Всего в фестивале Outline участвуют 15 галерей – часть их них уличные (на площади Давидка, на площади Сафра, на трамвайных остановках), еще одна – галерея академии «Бецалель» ( в ней представлен проект «Помним Отеф» – подробности о нем ниже), галерея в историческом бывшем здании больницы «Шаарей Цедек» (проект «Анемоны»), городские галереи, общинные пространства.

И во всех этих галереях – война. Поначалу, как говорят кураторы и художники, никто не мог рисовать или писать, но потом творчество стало единственным, что позволяло иллюстраторам и дизайнерам выразить себя. Выставки идут непрерывно с середины декабря: какие-то продлятся до конца января, какие-то до конца марта. Все подробности о десятках персональных и групповых выставок, об особых экспозициях, семинарах, экскурсиях, мероприятиях, etc. в различных пространствах, закрытых и открытых, в галереях, в исторических зданиях и в общественных местах выложены вот на этом сайте – https://outlinejerusalem.com/

В фестивале Outline принимают участие сотни иллюстраторов, аниматоров, дизайнеров, художников, поэтов и кураторов. Общее одно – любовь к иллюстрации. И еще – война.

Это особо хорошо видно в галерее «Бейта» на улице Яффо, 155, куратор которой объявила open call и за 2 недели собрала такое количество работ, что все время их меняет, пришпиливая рисунки кнопками к стенам. Только по цвету шляпок кнопок можно догадаться, когда какие работы (они продаются, исчезают и заменяются новыми) стали частью этой экспозиции. Запах смерти, пыль, танк на траве, крик – вот что на этих рисунках. И вопрос – можно ли рисовать убийство?

Практически все кураторы выставок отбирали работы во многом полагаясь на инстаграм и фейсбук. Социальные сети первыми реагируют на актуальные события. А иллюстрация – это очень точно, быстро, эмоционально, ассоциативно, это реакция на новостные фотографии, истории, репортажи или видео. Иллюстрация – область более гибкая, более приспосабливающая.

В историческом здании «Шаарей цедек» – два коридора с рисунками анемонов из проекта «Калиниёт». Анемон – символ «Красного Юга» Три художницы – Шир Меир Ганнот, Майя Абрамовски и Нета Фрадкин объявили в сети сбор рисунков на тему «Красный Юг», получили несколько тысяч работ от фотографов, дизайнеров, художников, мастеров вышивки, от детей и взрослых, и выставили первые 400 из них в рамках проекта «Калиниёт» («Анемоны») https://www.mykalaniyot.com/

Выставки на трамвайных остановках: на той, на которой я ждала трамвая, были прикреплены к стеклам плакаты с иллюстрациями к стихам Леи Гольдберг.

Отличные работы художниц Яары Эшед и Шарон Рамер-Биль выставлены в «световых ящиках» на площади Давидка – рефлексия на тему попыток справиться с суровой реальностью, возникшей в результате событий 7 октября. Работы-серии «Лица и имена» – на площади Сафра около муниципалитета.

В Иерусалиме в гостиницах были расселены 25.000 эвакуированных. Выставка «Между 2 домами» в галерее «Хуцот» на Яффо, 17 – это результата социального проекта встреч 6 художников и эвакуированных из Сдерота в одной из гостиниц города. Зарисованные, вылепленные, вырезанные рассказы – страшные и горькие. Рассказы об одиночестве, о страхах, о преодолении, о том, что война отняла то. что было знакомо и безопасно. О прошлой жизни, собранной в один чемодан, о фрагментах разорванной, суровой, переплетенной с ужасом реальности, которую художники пытаются воссоединить.

Чем читать о выставках, лучше, конечно, их увидеть, но вот всё таки еще немного – о проекте «Помним Отеф» – «Зихрон Отеф» в «Бецалеле», благодаря которому собрано уже более миллиона шекелей в помощь жителям Юга. «Зихрон Отеф» – זיכרון עוטף – это проект иллюстраций факультета визуальных коммуникаций Академии искусств и дизайна «Бецалель» в Иерусалиме. Эта инициатива направлена на то, чтобы запечатлеть и увековечить красоту Отефа – того Отефа, каким он был до черной субботы 7 октября. Цель проекта – сбор пожертвований для пострадавших жителей Отефа.

На сайте https://wrappingmemory.bezalel.ac.il/ можно увидеть десятки иллюстраций с изображением различных населенных пунктов и ландшафтов Отефа. За цену в 100 шекелей можно выбрать одну иллюстрацию. Пожертвования в полном объеме будут переданы в фонд «Шореш» (Shoresh Fund), занимающийся оказанием немедленной помощи жителям Отефа. Иллюстрации приходят в виде файла формата А4 на ваш адрес электронной почты и вы можете их сами распечатать.

В проекте совместно с Root Foundation и компанией Wix принимают участие преподаватели, выпускники и студенты четвертого курса кафедры визуальных коммуникаций Академии искусств и дизайна «Бецалель» в Иерусалиме. Специально для проекта иллюстраторы создали и предоставили свои иллюстрации. Среди художников – Давид Полонский, Мишель Кишка, Зеев Энгельмайер (Шошке), Эйнат Царфати и многие другие.

Если на сайте нажать на квадратик с той или иной иллюстрацией – можно почитать о художниках и выйти на их сайты. Но главное – можно помочь жителям Отефа и увидеть какими красивыми были и будут эти места.

Текст – © Маша Хинич. Фото работ предоставлены пресс-службой фестиваля Outline https://outlinejerusalem.com