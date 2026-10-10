Кто рассказывает истории: 7-й Иерусалимский фестиваль женского кино

По материалам пресс-релиза

С 12 по 16 октября 2026 года в Иерусалиме пройдёт седьмой Международный фестиваль женского кино. В программе десятки израильских и зарубежных фильмов, четыре конкурса, встречи с режиссёрами, профессиональные события и бесплатные показы вне кинозалов. Всё это сводится к простому вопросу: кто рассказывает истории и чью жизнь мы видим на экране. Основная площадка фестиваля — Иерусалимская синематека, но часть событий пройдёт в других местах города, а избранные фильмы можно будет бесплатно посмотреть онлайн.

Словосочетание «женское кино» обозначает здесь не жанр, а широкий спектр авторских взглядов. В программе рядом оказываются анимация, психологический триллер, семейная драма, документальное исследование и комедия. Режиссёры говорят об отношениях родителей и детей, о памяти, насилии, религиозной принадлежности, дружбе, труде и свободе выбора. Общее у этих фильмов то, что знакомые обстоятельства в них увидены глазами другого человека. Такую возможность фестиваль хочет дать и зрителям, и женщинам, которым доступ к культурной жизни порой затруднён.

Организацию «Женщины в кадре» основали в 2004 году Анат Шперлинг и Наама Презент Орпаз. Главным её проектом стал фестиваль, десять лет проходивший в Реховоте. В 2019 году Шира Мишар и Лихи Сабаг возобновили его уже в Иерусалиме, вместе с Биньямином Фрайденбергом, местным форумом кинематографистов и муниципалитетом. Сегодня Сабаг и Мишар руководят и фестивалем, и организацией, которая поддерживает женщин в кино и на телевидении. Это единственный в стране фестиваль, посвящённый фильмам, снятым женщинами.

Художественная программа связана с профессиональной средой. Фестиваль даёт место режиссёрам разных поколений и обсуждает то, что напрямую влияет на их работу: как распределяются средства и сколько женщин занято по обе стороны камеры. От этого зависит вполне конкретное: удастся ли показать дебют, получить поддержку для следующего фильма. Поэтому конкурс школьных работ и чествование признанной актрисы оказываются частями одного замысла: проследить путь автора целиком, от первой попытки до многолетнего труда.

Открытие состоится в понедельник, 12 октября, в первом зале синематеки. В 20:00 начнётся церемония, на которой почётную награду вручат Хане Азулай-Хасфари, а в 20:30 покажут премьеру «Став» — дебютного фильма Клиль Ковеш. Главные роли сыграли Оделия Ранд и Альма Зак. Название совпадает с именем героини, на иврите оно означает «осень». Героиня возвращается домой, но это возвращение совсем не похоже на спокойное восстановление прежней жизни.

Став выходит из-под ареста и возвращается в кибуц, лишённая водительских прав. После увольнения с молочной фермы ей приходится устроиться помощницей в начальную школу. Там она занимается с Йонатаном, третьеклассником из приёмной семьи, от которого система образования, по сути, отказалась. С родителями у Став непростые отношения, с друзьями связь потеряна. В одиноком мальчике она узнаёт что-то своё. Общий год сближает и взрослит обоих, хотя эта связь не избавляет их от новых трудностей.

Почётная гостья фестиваля Хана Азулай-Хасфари больше тридцати лет работает в театре, кино и на телевидении как актриса, драматург, сценарист и режиссёр. В центре её работ часто оказываются женщины из восточных еврейских общин, их идентичность и положение в обществе. Она написала сценарий автобиографического фильма «Шхур», который поставил Шмуэль Хасфари, и сыграла в нём. В «Оранжевых людях» она была одновременно сценаристом, продюсером, режиссёром и актрисой. Её творчество неотделимо от общественной работы.

В марте 2015 года на международной встрече ООН, посвящённой положению женщин, Азулай-Хасфари показала фрагменты «Оранжевых людей» и выступила против детских браков. Её пьесы ставили в Румынии, Великобритании и США. В фестивальную программу, посвящённую ей, входят «Оранжевые люди», «Шхур» и избранные эпизоды документальных сериалов «Работницы» и «Моя маленькая империя» о женщинах рабочего класса. По этим фильмам видно, как личная история становится способом говорить об общественных отношениях и о праве человека распоряжаться своей судьбой.

Покажут и её новый короткометражный фильм «Вечный союз» с Яэль Абекассис, Ирит Шелег, Шай Ли Атари и Ювалем Сегалем. Действие происходит в обществе, где материнство окружено особым почтением, и там раскрывается тайна тридцатилетней давности. Хана впервые понимает, какую жестокую цену платит следующее поколение, и вместе с мужем Шаулем должна встретиться с правдой. Принесёт ли правда исцеление или разрушит их мир? Тот же вопрос о последствиях молчания возникает во многих историях фестиваля.

Особое место занимает проект показов в убежищах для женщин, переживших насилие, он работает круглый год. Жительницы убежищ смотрят фильмы израильских режиссёров, встречаются с авторами и участвуют в занятиях, которые помогают осмыслить пережитое через письмо, игру перед камерой и видеотерапию. Проект вырос из фестиваля в 2022 году и называется «Говорим о кино». Фильм служит здесь поводом для разговора там, где говорить о собственной жизни особенно трудно.

В этом году внимание уделено также людям с инвалидностью, психическими расстройствами и психологическими травмами. Их истории прозвучат в Синематеке и в Иерусалимском центре психического здоровья «Кфар-Шауль», где пройдут показ «Хостеля Жаботинского» и встреча с режиссёром Ади Яффе Коэн. Отдельная программа короткометражных работ сопровождается обсуждением с их создательницами. Круг зрителей расширяется: смотреть кино и обсуждать его могут и те, кому культурные учреждения доступны далеко не всегда.

Международная программа разнообразна. «Tangles» Лии Нельсон — анимационная драма о молодой активистке, у матери которой диагностируют болезнь Альцгеймера. Героев озвучили Джулия Луи-Дрейфус, Брайан Крэнстон и Сет Роген. Семейная история и тема памяти соединены здесь с юмором, который не отменяет боли. Французская картина «Место для неё» Мелисы Годе с Карин Виар рассказывает о сотрудницах убежища для женщин, переживших насилие: об их ежедневной работе и борьбе за существование самого учреждения.

«Тёмная сеть» Уты Бризевиц, которую покажут под оригинальным названием «American Sweatshop», — триллер об интернете. Лили Рейнхарт играет героиню, всё глубже и всё одержимее погружающуюся в его тёмную сторону. Иначе звучит «Фрэнк и Луис» Петры Биондины Вольпе: Кингсли Бен-Адир и Лоренс Фишберн играют заключённых, между которыми возникает неожиданная человеческая близость. Речь в фильме идёт о прощении и искуплении.

Израильский конкурс полнометражных фильмов объединяет игровое и документальное кино. В «Зебрах» Ширан Шахарбани три друга детства едут автостопом, и поездка показывает, как хрупка давняя дружба. «Домой!» — личный дебют Реут Акерман, история удочерённой девушки, которой сообщают, что её биологическая мать умирает. В «Синяках», экранизации книги Эмили Моатти, Дина Цви-Риклис рассказывает о молодой женщине из Нетании, у которой в Париже круто меняется жизнь, и о решении, которое она принимает. Обстоятельства у героинь разные, но решения касаются принадлежности, близости и доверия.

Документальная часть конкурса говорит об общественной истории через личные судьбы. Нурит Яаковс-Инон в фильме «Алис. Последние разговоры» наблюдает последний год жизни профессора Алис Шалви, одной из основополагающих фигур израильского феминизма. Эммануэль Майер в «Женщине в белом» рассказывает забытую женскую историю, связанную с заключением мира с Египтом. «Жизнь Сары» Шир Хури-Абу охватывает пять лет, в течение которых молодая женщина, покинувшая ультраортодоксальную среду, ищет дом и себя. Для неё это один и тот же поиск.

В конкурсе независимых короткометражных фильмов участвуют тринадцать работ. Среди них «Миква» Таль Кушнер: работница ритуальной купальни проходит лечение от бесплодия и заново осмысляет отношения с телом и с партнёром. В «Без исключения» Ноа Кейдар молодая актриса на напряжённом прослушивании оказывается между желанием понравиться и нарастающим дискомфортом. В «Покрытии» Самиры Сарайи героиня по имени Сабрин скрывает от матери свою сексуальную идентичность. «Жить по Геддесу» Рут Вальк рассматривает идею Тель-Авива как города-сада на примере повседневной жизни трёх его жителей.

Студенческая программа показывает следующее поколение режиссёров. «Прелюдия» Рони Лемец из школы Сэма Шпигеля, с Анной Биньямин и Евгенией Додиной, — о бурных отношениях талантливой пианистки с матерью. В драме «Комната 7» Шай Баскин из колледжа «Сапир» Даниэль Галь и Яэль Абекассис играют социальную работницу и женщину, пережившую сексуальное насилие, и тяжёлую связь между ними. «Дорогой Тарантино» Тамар Шварц из Тель-Авивского университета, с Наоми Харари и Михаэлем Мошоновым, — эксцентрическая комедия об одном вечере мести.

В «Ларнаке» Талии Тай Битон и Гиля Пеледа Сюзанна Папян и Йоэль Розенкир отправляются в романтическое плавание на Кипр, которое становится испытанием для их отношений. «Почти касаясь» Неты Бен-Ари, с Ярден Шай и Лилиан Барто, — о девушке, потерявшей брата или сестру, и её матери, которые вместе пытаются справиться с общей памятью. Четвёртый конкурс отведён школьницам, изучающим кино и коммуникацию. Все четыре конкурса проходят в синематеке, во всех есть награды, и в одной программе соседствуют первые учебные опыты, самостоятельные поиски и работы опытных авторов.

Продолжением этой работы станут «Кцарот» — публичная презентация проектов короткометражных фильмов, которую организуют вместе с фондом многокультурного кино «Гешер». 15 октября в 16:00 участницы представят замыслы профессиональному жюри, а победительница получит грант на производство в 250 тысяч шекелей. Среди проектов «Обнимающая» Ясмин Шефет, «Этап 2» Кешет Гадиш, «Пятнадцатое августа» Ясмин Кини, «Что происходит с цветами» Лии Эльбашан и «Частоты» Шири Кубен. Разговор о будущем женского кино подкреплён здесь возможностью его снимать.

Бесплатные показы в городе, организованные вместе с Управлением по делам молодёжи, проходят ещё на двух площадках. 13 октября в 18:30 в Институте Ван Лир покажут «Секреты „Ла-Иша“» Анны Зоммершаф. 14 октября в 20:00 в «Мазкеке» — фильм Эллы Армони «То ли девочка, то ли женщина». В тридцать лет Элла получает чемодан с семейными видеокассетами девяностых, и они открывают ей неизвестные стороны жизни её матери, певицы Дафны Армони.

Фестиваль завершится вечером, где кино встретится со стендапом. На сцену выйдут три женщины, работающие в кино и на телевидении, которым на этот раз предстоит говорить без экрана между собой и залом. Май Саяг расскажет, как писать шутки прямо на съёмочной площадке, на примере своего короткометражного фильма «Шишбарак». Хагит Вайнер, сценаристка, привыкла писать для других героев, а теперь выйдет к зрителям сама. Ротем Вайсберг, работавшая в командах «Эрец нехедерет», «Ми зот» и «Шай Штерн», поделится опытом телевизионной сатиры.

За разнообразием жанров виден общий вопрос: насколько свободно человек может рассказать свою историю, если её уже объяснили за него семья, общество или учреждение? Программа предлагает слушать такие истории внимательно и не стирать различий между ними. Героиню игрового фильма, участницу документального наблюдения и начинающего режиссёра с первым сценарием объединяет одно: каждой дано место для собственного высказывания. Зрителю остаётся разговор, который начинается в зале и продолжается после сеанса.

Фестиваль проходит при поддержке иерусалимской мэрии, Иерусалимского фонда, Министерства культуры и спорта и Иерусалимской синематеки. Билеты стоят от 25 до 43 шекелей, избранные фильмы можно смотреть бесплатно онлайн.

🌐 Сайт и билеты: https://www.jwff.co.il/

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