ABBA – навсегда в сердце. И снова на сцене

Верхнее фото: @ by Sergey DemyanchyckВозвращение триумфа: шоу Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute снова в Тель-Авиве

После аншлага в октябре всемирно известное музыкальное шоу Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show, посвящённое творчеству легендарной группы, возвращается в Израиль – на этот раз в преддверии Нового года.

Тот долгожданный и единственный концерт в «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве стал настоящим триумфом. Его успех оказался феноменальным: билеты разлетелись практически моментально, и зал был полон до последнего места. Танцы в проходах, бурные овации и слёзы ностальгии — израильская публика доказала, что любовь к хитам ABBA не только не угасла, но стала ещё сильнее.

По многочисленным просьбам зрителей шоу возвращается в Тель-Авив и будет повторено в праздничной атмосфере предновогоднего вечера – 30 декабря в зале «Бейт а-Опера». Это отличный повод подарить себе или близким немного света, музыки и золотого диско-блеска под конец года.

Все участники ABBA Symphonic Tribute Show — профессиональные музыканты и артисты, объединённые искренней любовью к золотой эпохе поп-музыки. 45 музыкантов на сцене, живой симфонический оркестр, роскошные костюмы, впечатляющее световое оформление, великолепный вокал и хореография – всё это превращает концерт в настоящее музыкальное шоу, где эпоха 70-х оживает прямо на глазах.

ABBA — это не просто песни, это воспоминания, объединяющие поколения. Вас ждут живые симфонические аранжировки любимых хитов: Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, Gimme! Gimme! Gimme! и других. И, конечно, в канун Нового года невозможно обойтись без легендарной песни Happy New Year, которой в этом году исполнилось 45 лет.

Уникальная особенность шоу — в безупречном внимании к деталям: артисты не только звучат как ABBA, но и двигаются, выглядят, дышат в ритме той эпохи. Критики отмечают, что это не просто трибьют, а вдохновлённое и трепетное воссоздание легенды. «Амбициозная балканская группа уверенно завоёвывает сердца поклонников по всему миру своим блестящим исполнением бессмертных хитов ABBA», — писали СМИ после гастролей коллектива в странах Европы. И у израильской публики уже была возможность убедиться в этом лично.



Если вы не успели попасть на концерт в октябре, то у вас появился еще один шанс. А если были – вы знаете, почему стоит пойти снова.



Предновогодний концерт Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show состоится во вторник, 30 декабря, в 20:00, в Оперном театре Тель-Авива.

Проведите предпоследний вечер уходящего года с музыкой, которую любят миллионы!

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nmJkGh_rcmw&t=1s

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/82868

