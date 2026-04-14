«Лишь бы не было войны»

Заглавное фото: Анна Гланц-Маргулис. Фото из личного архива.

В театре «Лестница» 5 и 7 мая — премьера спектакля по пьесе Александра Володина «Пять вечеров» в постановке режиссера из Германии Григория Кофмана. В преддверии премьеры журналистка Анна Рубенчик поговорили с создательницей театра и его художественным руководителем актрисой Анной Гланц-Маргулис.

— Анна, расскажите, пожалуйста, немного о себе и своем театре.

— Я приехала в Израиль из Москвы в 1991 году; мне было 12 лет, как моему сыну сейчас. После школы я училась в «Бей-Цви» и в театральном училище Софьи Москович, закончила его в 2007 году, а в 2008 году мы с режиссером Надеждой Гринберг основали наш театр «Лестница». Позже я сделала вторую степень в Бар-Иланском университете, училась там на факультете сравнительного литературоведения. И, конечно, изучала драматургию, брала различные театральные курсы.

Театр наш частный, русскоязычный и, можно сказать, литературоцентричный. До «Пяти вечеров» у нас практически не было ни одной многоактной пьесы в репертуаре. В основном мы делали инсценировки литературных произведений — рассказов, романов, поэм, стихов, писем.

— А с чего же все началось?

— Начался театр со спектакля «Яблоки» по рассказу Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера», и он стал нашей визитной карточкой. Я его до сих пор играю — уже почти 20 лет, и он пользуется неизменным успехом. Это моноспектакль литературного формата, я сыграла его бесчисленное количество раз. Играю главную героиню — саму Дину Рубину. С этим спектаклем мы объездили очень много стран — показывали его в Канаде, Дании, Финляндии, Норвегии, Испании, Украине, Латвии, Литве, Чехии… Возможно, забыла какую-то страну. А в сентябре собираемся с «Яблоками» в Австралию — там еврейская община очень любит Дину Рубину, она к ним приезжала с творческими вечерами, поэтому они нас очень ждут.

Еще один наш известный спектакль – «Жду тебя. Мама» по роману Ромена Гари «Обещание на рассвете». Мы его тоже довольно много возили по миру, потом был перерыв, поскольку участники проекта были заняты в каких-то других работах, но сейчас собираемся его восстанавливать. Был еще очень интересный спектакль «Песнь песней» по Шолом-Алейхему, где использовалась песочная анимация, режиссера Ольги Туберовской. Спектакль о Марке Шагале и его жене Белле «И обнимет меня нездешнее чудо» режиссера Александра Михайлова.

— Известно, что вы — большой ценитель и знаток поэзии.

— Поэтому хотелось бы еще упомянуть две мои любимые работы по Цветаевой. Это не совсем спектакли. Я не очень люблю слово «композиция», но в каком-то смысле это именно композиции. Одна вышла в 2010 году — «Я любовь узнаю по боли» — о людях, которых Цветаева любила и которым посвящала свои стихи. А вторую композицию я написала в 2015 году, она называется «Знать буду, как только умолкну» — это про последние два года её жизни, когда она вернулась в Россию и её уничтожил сталинский режим.

Эти две композиции я очень много показывала в цветаевских местах, пока ещё можно было ездить по России. В Москве, в музее Цветаевой, а ещё в Александрове, в Тарусе, в Болшево, где была дача нквдэшная — там сейчас тоже музей. В Праге, кстати, есть очень хорошее цветаевское сообщество, и там мы тоже были.

— Как получилось, что, приехав в Израиль в столь юном возрасте, вы сохранили крепкую связь с русским языком и русской культурой?

— Этот вопрос и меня занимает, я много об этом думаю. Моя сестра на 6 лет меня младше: когда мы приехали, она была совсем ребенком, и она совсем другая — абсолютная израильтянка, которая и по-русски то говорит хуже, чем на иврите. А я все же выросла в Советском Союзе, хорошо помню ту страну. У меня до сих пор остались друзья детства в России, связь с которыми не прерывается уже 40 лет.

Кроме того, до начала вторжения в Украину в России была очень интересная и насыщенная театральная жизнь, и я, как человек, одержимый театром, часто туда ездила. Было множество классных фестивалей, причем далеко не только в Москве и Питере, но и в провинции были потрясающие фестивали с очень интересными постановками. Я очень много ездила в Россию — по 6-7 раз в год — и много там работала.

В 2017 году была создана Ассоциация русских театров в Питере, и они собирали под своей крышей все русскоязычные театры со всего мира. Ежегодно проходили ассамблеи, на которые мы приезжали. Это был просто праздник — мы общались, обменивались опытом, проходили мастер-классы. Ассоциация нам помогала, и было очень интересно. Например, вы знали, что в Коста-Рике есть театр на русском языке? А он там есть!

— А что сейчас с этой ассоциацией?

— Не знаю. Думаю, что большинство участников перестали приезжать туда. Во всяком случае, мы после 24 февраля больше не ездим. Причина простая — война. Короткое и страшное слово. После того как Россия напала на Украину, я поняла, что просто не могу больше там работать. Многие связи распались — и творческие, и человеческие. Невозможно общаться с людьми, превратившимися в ура-патриотов.

Кстати, «Пять вечеров» со мной в главной роли чуть не вышли в России перед войной. История была такая: мы договорились с одним театром в России — это было еще во время пандемии. Они пригласили израильского режиссёра и меня в совместный проект на базе их театра. Причём театр в большом городе — мне сейчас не хочется говорить, в каком именно. Это не Москва и не Питер, но и далеко не захолустье. И мы уже обо всём договорились, они уже и контракт составили. Я думаю: «Сбылась моя мечта — буду играть в России, да ещё и главную роль, да ещё «Пять вечеров», да ещё и с израильским режиссёром!».

Директор театра начала для нас добывать справки, потому что тогда ещё были ковидные ограничения, и она хотела, чтобы мы получили специальное разрешение. И началась вся эта волокита со справками. Я помню, как мы встречали Новый год 2022-й. Друзья пришли, семья, и я всем объявила: «У меня в 2022 году произойдёт одно из главных событий в моей жизни. Я сыграю «Пять вечеров» в драматическом репертуарном государственном театре с хорошим бюджетом». Ну а дальше случилось 24 февраля. И я решила, что с государственным российским театром я не сотрудничаю, моей фамилии на афише там быть не может. А буквально через неделю после этого сын драматурга Володина, Владимир Лифшиц, написал письмо о том, что он запрещает ставить пьесы Володина на территории Российской Федерации.

Хотя российским театрам сейчас закон не писан, поэтому недавно был скандал: Машков у себя в «Табакерке» поставил, по-моему, «С любимыми не расставайтесь» и написал письмо Путину: «Владимир Владимирович, почему какие-то потомки авторов могут решать, что можно ставить, а что нет? Нужно это прекратить!». Сын Володина — человек пожилой, ему уже самому под 80. Он живёт в США. Что он может с этим сделать? Ничего не может.

Конечно, когда мы собрались ставить «Пять вечеров» в Израиле, я ему написала и попросила разрешения на постановку. Он ответил очень теплым письмом и пожелал нам успеха, можно сказать, благословил.

— То есть «Пять вечеров» — это ваша давняя мечта? Почему именно эта пьеса?

— Причин несколько. Во-первых, я обожаю Володина и считаю его одним из самых лучших российских драматургов. Во-вторых, для моего возраста существует не так уж много хороших ролей — мне еще рано играть пожилых и уже поздно юных, а героиня «Пяти вечеров» мне в самый раз. Ну и в-третьих — на мой взгляд, эта пьеса, написанная в 1950-х, неожиданно стала опять актуальной. Она о том, как война поломала судьбы людей. А война у нас теперь везде. Что вообще произошло с нашим миром? В конце пьесы Тамара говорит: «Саша, у нас всё будет хорошо, только б не было войны». Помните, как в нашем детстве все эту фразу повторяли? И было ощущение, что это настолько страшно, что повторение невозможно. А оказалось, что возможно, да ещё как! И эта фраза, которую наши бабушки и дедушки произносили с чувством и болью, для следующих поколений стала, видимо, чем-то абстрактным. А сегодня эта фраза вновь, к сожалению, наполняется смыслом и чувством.

— Вам нравится фильм Михалкова «Пять вечеров»?

— Это хороший фильм, мне он скорее нравится, но у меня к нему есть вопросы. Например, зачем было переносить действие в Москву? Это совершенно питерская история, а Володин — очень питерский драматург. Что Михалков этим хотел сказать? Во-вторых, мне там не очень нравится Любшин. К сожалению, я не видела легендарный спектакль Товстоногова «Пять вечеров», где играли Ефим Копелян и Зинаида Шарко. Но я хорошо представляю Копеляна в этой роли — на мой взгляд, это совершенно другой уровень.

— А кто играет главного героя в вашем спектакле?

— Андрей Кашкер — ведущий актер театра «Идишпиль». Мы с ним давно знакомы, и один раз уже работали вместе. Он, на мой взгляд, очень хороший, мощный актер, поэтому я предложила эту работу именно ему. Еще в спектакле заняты Александра Макарская, Илья Иванус, Дана Кучеровская и Михаил Лернер. Художник спектакля — Михаил Карягин, совсем недавно стал израильтянином. Художник по свету — Михаил Чернявский. Звуковое оформление — Григорий Кофман (он же — режиссер спектакля) и Михаила Суда.

— И все же вся эстетика пьесы, весь этот коммунальный быт — вряд ли это близко и понятно современному зрителю.

— Конечно, мы думали об этом. Хотели даже перенести действие в наше время, но отказались от этой идеи. Вместо этого наш режиссер Григорий Кофман придумал очень классный остроумный ход, как подать пьесу Володина, практически ее не изменив, но при этом дать возможность зрителям посмотреть на эту историю из сегодняшнего дня. Но, я думаю, не стоит рассказывать, как именно он это сделал — приходите и увидите!

— Мы записываем это интервью во время войны — сегодня в Израиле уже несколько раз звучали сирены. Как вы думаете, премьера все же состоится?

— Я очень на это надеюсь. На самом деле премьера должна была состояться в конце марта, но в силу сложившихся обстоятельств мы перенесли ее на 5 и 7 мая. Режиссер спектакля еще не прилетел в Израиль — Григорий Кофман живет в Германии. Но скоро прилетит! А пока что мы репетируем по «зуму». И тем не менее мы полны оптимизма и ждем вас на нашем спектакле — сразу после войны!

Театр «Лестница» представляет: «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина

Главные роли исполняют Андрей Кашкер и Анна Гланц-Маргулис.

В спектакле также участвуют Дана Кучеровская, Михаил Лернер, Александра Макарская и Илья Иванус.

Художник спектакля — Михаил Карягин.

Световое решение — Михаил Чернявский и Инна Малкина.

Музыкальное оформление — Григорий Кофман и Михаил Суд.

Автор проекта — Анна Гланц, художественный руководитель театра «Лестница».

Спектакль будет сыгран 5 и 7 мая 2026 года в 19:30 на сцене театра Нико Нитая (Тель-Гиборим, 5, Тель-Авив, первый этаж) в камерном пространстве, где между зрителем и актером практически нет дистанции.

