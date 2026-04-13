Верхнее фото — сцена из балета «Separations». Photo © Ascaf

Разделения / Дом — Separations / Dome. Один вечер. Два хореографа. Разные миры.

Вечер двух премьер, двух новых произведений двух молодых, интересных и интригующих хореографов, работающих сегодня в пространстве израильского современного танца: «Разделения» Рони Хадаш и «Dome» Босмат Носсан.

Центр «Сюзан Далаль», Тель-Авив

На протяжении последних месяцев танцовщики ансамбля «Бат-Шева» (молодежной группы «Бат-Шевы») работали в студии над вечером, включающим две новые работы двух ведущих хореографов в области израильского танца: «Разделения» Рони Хадаш и «Dome» Босмат Носсан.

Босмат Носсан удаётся создавать захватывающие и пугающие миры будущего, в то время как Рони возвращает танец к первоначальному экзистенциальному вопросу о том, каково это — быть в заключенном в своем теле: к неловкой, удивительной, мучительной, смешной интимности. Что делать со всем этим телом?»

DOME

«Dome» — постановка хореографа и танцовщицы Босмат Носсан — возникла благодаря интенсивности событий настоящего, когда сама жизнь подвергается постоянной угрозе, но, несмотря на это, двигается вперед и события все продолжают и продолжают происходить…

В каждом движении танцовщиков молодежной труппы «Бат-Шева» оживает само время — отпечаток эпохи, в которой они взрослели. Это поколение, чей путь пролегает между пандемией и войной, а горизонт будущего тонет в тумане неизвестности. На этой зыбкой почве танец перестает быть просто искусством и становится стихийным откликом на вызовы судьбы. Танец для этого поколения — не только поиск свободы или самореализации, но и созидательная сила, позволяющая вернуть себе власть над собственной жизнью в мире, где пространство выбора стремительно сужается.

Когда горизонт будущего затянут дымкой неизвестности, само право выбирать становится более осязаемым. Выбрать — значит остаться; выбрать — значит танцевать; выбрать — значит обрести друг друга. «Dome» исследует таинство желания, лишенного ясных ориентиров. Не там ли, в этой предельной концентрации чувств и напряженной готовности к прыжку, рождается иная свобода? А быть может — и новая форма контроля.

Творческий почерк Босмат Носсан — это притяжение к ирреальному, к эстетике чрезмерности и отточенности стиля. Вдохновляясь мирами научной фантастики и графических романов, она превращает танец в футуристическое полотно. Пройдя закалку в легендарных труппах «Бат-Шева» и Инбаль Пинто, Босмат сегодня сама выступает соавтором мирового танцевального контекста.

Ее путь — это постоянный диалог между сценой и наставничеством: руководя подготовкой преподавателей языка Gaga и преподавая в Иерусалимской школе визуального театра, она передает философию движения новому поколению. В настоящее время она сотрудничает с израильскими и международными авторами в различных проектах — как танцовщица и как создатель. Ее работы представлены на ведущих сценах и фестивалях Израиля и мира.

SEPARATIONS

Рони Хадаш: Анатомия расставания / разделения

В постановке «Разделения» хореограф Рони Хадаш обращается к, казалось бы, элементарному действию — к разделению. Опираясь на свой уникальный творческий метод, она буквально препарирует движение, позволяя каждой части тела обрести собственную волю и голос. Ее хореография — как физический микроскоп, направленный на сложные механизмы, дробящие общее социальное пространство.

Спектакль рождается в пульсирующем напряжении между частным и общественным. Рони исследует, как навязанные определения, классификации и ярлыки, призванные упорядочить хаос реальности, на деле лишь сужают её горизонты, возводя стены между людьми. В мире, перенасыщенном застывшими словами, танец становится попыткой побега — стремлением тела остаться чистой абстракцией, самодостаточной сущностью, свободной от любых определений и принадлежностей.

Рони Хадаш исповедует идею «обнаженного настоящего». Через деконструкцию привычных форм она ставит под сомнение устаревшие архетипы, связывающие воедино плоть, идентичность и сценический образ. Её самобытный почерк снискал мировое признание и был отмечен престижными наградами, включая премии Министерства культуры Израиля (2018, 2021, 2025) и премию «Гваним» (2015).

Художественный руководитель танцевальной компании «Бат-Шева», д-р Лиор Офицер так говорит о новой главе в творчестве молодежной труппы — ансамбля «Бат-Шева»: «Каждое появление приглашенного хореографа в стенах студии «Бат-Шева» — это рождение новой вселенной, пространство для дерзких открытий и творческого откровения. Подобное сотворчество мы мыслим как акт расширения границ: для танцовщиков это бесценный опыт погружения в иные миры, а для зрителя — долгожданная встреча с многогранной палитрой современных перформативных языков.

Приглашая Босмат Носсан и Рони Хадаш — двух художниц с абсолютно полярными, но магнетическими подходами к движению, — я стремилась дать им возможность исследовать самые острые, волнующие их вопросы вместе с нашими танцовщиками. Столкновение этих эстетик рождает удивительно честный, современный и очень непростой взгляд на сложность человеческого бытия».

Все фотографии — © Ascaf — предоставлены пресс-службой ансамбля «Бат-Шева»

