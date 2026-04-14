Заглавное фото: Ронит Барнага , «Обращение к музам», 2025. Фотография предоставлена художницей

Музей Эрец-Исраэль — MUZA

Биеннале искусств и дизайна Тель-Авива 2026

«Труды и дни»

С 22 апреля 2026 года по 30 ноября 2026 года

«Труды и дни» — это исследование коллекции музея. Проект, над которым кураторы и художники работали два года — проект, соединивший людей, творчество, материалы, чувства.

Биеннале искусств и дизайна Тель-Авива 2026 «Труды и дни» в MUZA показывает картину общества за последние 3 года через разнообразие материалов, медий, мировоззрений и даже возрастов (от 26 лет до 92) художников, и также разнообразие отношения к крафту и дизайну. И к тому же, это биеннале нового формата — без иерархии, с тождественным отношением к различным направлениям и с показом социальных изменений через искусство.

Реальность сегодня такова, что можно попытаться скрыться от нее, углубившись в поиск символов и аллегорий, но может лучше все-таки обратиться к реальности — к её образам и цветам, к ее идеям и к ее осмыслению через ремесло и материальность, через релевантность и профессионализм, через вдохновение, исследования, отражения, действия. И повторю еще раз – через коллекции музея.

Более 200 работ и проектов израильских художников и дизайнеров будут представлены на третьей биеннале в музее Эрец-Исраэль — MUZA, основная тема которой — «Труды и дни». Наряду с центральной выставкой в павильоне Ротшильда экспонаты биеннале будут представлены и в других залах музея, в павильонах постоянных коллекций и на других площадках MUZA. Также в программе биеннале: академические «теплицы», экскурсии, встречи в галереях, международный симпозиум и мероприятия для всей семьи.

Первая биеннале искусств и дизайна Тель-Авива «От первого лица. Вторая натура» прошло в MUZA в 2020 году и стало синонимом свежего актуального взгляда на сцену крафта и дизайна в Израиле, черпая немало вдохновения из многолетней приверженности музея материальной культуре Эрец-Исраэль. Вторая биеннале в MUZA прошла весной 2023 года под тезисом «Человек — мера вещей».

С того времени израильское общество пережило и переживает одно из самых драматических потрясений в своей истории. Нынешняя биеннале откликается на эту реальность через произведения, исследующие место творчества в моменты кризиса и отражающие ощущения срочности, стойкости и временности. Область крафта и дизайна во всех своих проявлениях раскрывается не только как художественное высказывание, но и как живая созидательная сила — и общественная и социальная. Творчество предстает здесь как акт ответственности — перед человеком, общиной и средой, а также как пространство материального, технологического, исследовательского и практического знания, которое продолжает меняться, развиваться и переосмысляться.

Тема биеннале 2026 года «Труды и дни» взята из названия эпической поэмы древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни» (VIII в. до н.э.) — одного из древнейших размышлений о «труде», о «деле», понимаемом не только как физическое усилие или ремесло, но и как экзистенциальный акт существования и нравственный поступок.

Написанная как практическое руководство к достойной и справедливой жизни, Ἔργα καὶ Ἡμέραι — эта дидактическая эпическая поэма — обретает сегодня новый смысл: творческий труд открывается как осознанная и неустанная практика стойкости, а порой и сопротивления, — возникающая из стремления предупреждать, защищать и исцелять. В произведении автор обращается к своему брату Персу, прославляя честный труд, критикуя несправедливость и описывая пять эпох человечества. Кстати, согласно Гесиоду, человечество деградирует, и начав с золотого века, когда люди жили как боги, без труда и страданий, «докатились» до века «железного» — современного самому Гесиоду, и нам с вами. Непрерывный труд, несправедливость, страдания. Гесиод говорит, что сам желал бы родиться раньше или позже — настолько тягостна эта эпоха. Мы уже заметили…

Но вернемся к биеннале, к его центральной выставке, которая пройдет в павильоне Ротшильда и которая объединяет более 200 работ и исследовательских проектов в широком диапазоне материалов, медиа и практик — от керамики, стекла и текстиля до промышленного дизайна, визуальной коммуникации, фотографии, видео-арта, а также до экспонатов, сочетающих традиционные ремесла с новыми технологиями, локальное искусство с современным мышлением, материальные процессы с социальной вовлеченностью с акцентом на материальные исследования и экспериментальные практики.

Экспозиция выстроена вокруг тематических векторов, посвящённых труду, природе, идентичности и культурной памяти, времени и преемственности, исследованию и процессу, а также понятиям дома, накопления и принадлежности. На верхнем уровне павильона Ротшильда экспозиция сосредоточена вокруг архетипической форма кувшина или в широком смысле — сосуда как центрального концептуального и пространственного символа. Сосуд — одновременно форма, след и символическая точка для ориентации, соединяющая тело и космос — воплощает понятия вместимости, непрерывности и стойкости.

Работы для биеннале «Труды и дни» отбирались профессиональным жюри совместно с кураторами биеннале. В состав жюри вошли: проф. Ури Бартель, руководитель магистерской программы по промышленному дизайну в Академии «Бецалель»; д-р Эран Эрлих – мультидисциплинарный художник, лектор и куратор, бывший заведующий кафедрой керамики и стекла в Академии «Бецалель»; Юваль Эциони — старший преподаватель кафедры текстильного дизайна в колледже «Шенкар»; Рула Хури — независимый куратор; а также Ади Шабтай Папо — директор ассоциации художников «Йоцрим бе-Яшаль» и галереи B.Y5.

Исследовательские проекты в павильонах постоянных коллекций:

Исследовательский дух, пронизывающий биеннале, особенно подчеркивается в павильонах постоянных коллекций MUZA, для которых были разработаны уникальные проекты в рамках сотрудничества между кураторами музея и художниками. Эти проекты возрождают археологические, исторические и этнографические собрания музея через призму современного взгляда, предлагая живой диалог между материальной культурой прошлого и актуальными творческими практиками.

Музей Эрец-Исраэль (MUSA): новые проекты в павильонах.

Музей представляет серию выставок и художественных проектов, развернутых в тематических павильонах. Проекты современных художников вступают в диалог с археологическими и этнографическими коллекциями, предлагая новый взгляд на историю материальной культуры, идентичность и память.

Павильон керамики

Куратор: Елена Эльгарт-Шарон

Проекты: «Пустота в теле керамики (Lacuna)» — доктор Шломит Бауман;

«Пустые записи» — Талья Мукмелль

Павильон Александер (история почты и филателии)

Куратор: Рахель Бонфиль

Проект: Overprint Song — Гай Саги

Павильон нумизматики имени Кадмана

Куратор: др. Йоав Фархи

Проект: Знак — Монета — Идентичность — Studio RAG (Рами Решти и Алон Канчук)

Павильон стекла

Куратор: Анриетта Элиэзер Бруннер

Проекты: Оселок — Шахар Кедем

О слезах и дыхании — Лилах Читайят

Павильон «Человек и его труд»

Куратор: д-р Эли Коэн-Сассон

Проекты: Нет снимка — нет человека — Михаль Браур

Преемственность — Studio Reddish (Наама Штейнбок и Идан Фридман)

Эпоха чуда — Навет Ицхак

Фойе зала им. Клячкина

Куратор: Раз Самира

Открытки из прошлого — Вера Владимирски

Павильон фольклора и еврейской культуры

Куратор: Майя Коэн-Моссек

Проекты:

Надежды Пандоры — Софи Абу-Шакра

Под ковром — Рони Йехезкель

Тель-Касила

Куратор: Елена Эльгарт-Шарон

Проект:

Курган — Карим Яхья

Академические «теплицы»:

Биеннале искусства и дизайна последовательно представит четыре академических «теплицы» под руководством ведущих израильских вузов. Проекты демонстрируют уникальные подходы и позволяют заглянуть в закулисье рабочих и творческих процессов, основанных на глубоких исследованиях.

Три из них будут представлены в галерее «Мигдаль», еще один — в центре Эдмонда де Ротшильда в Тель-Авиве.

«Питательная среда» — «Шенкар». Междисциплинарный проект кафедры промышленного дизайна, дизайна ювелирных изделий им. Алис Готесман и школы визуальных коммуникаций.

«Вымышленные истины» — Академический колледж менеджмента (Михлала ле-Минхаль), школа дизайна и инноваций.

Craft X Tech — Хайфский университет, школа дизайна, кафедра дизайна моды.

«Трансформация следов» — Центр Эдмонда де Ротшильда. Теплица будет представлен по адресу: бульвар Ротшильда, 104, Тель-Авив.

Мероприятия и события:

Биеннале 2026 года будет сопровождаться академическим каталогом на иврите и английском языке, блогом и аудиогидом.

Программа включает разнообразные форматы: мастер-классы, лекции, кураторские экскурсии, встречи с художниками, междисциплинарные проекты, перформансы и международную конференцию. Ряд мероприятий с участием публики пройдет в саду «Бустан MUZA» им. Джека, Джозефа и Мортона Манделя.

Гиль Омер, генеральный директор MUZA: «Нынешняя биеннале — это воплощение миссии нашего музея: быть живым и актуальным общественным пространством, которое лелеет современное искусство, опираясь при этом на свои исторические фонды. Как культурный институт, мы стремимся к непрерывному диалогу с обществом, в сердце которого мы существуем. Я убежден, что именно в этом неразрывном переплетении творчества, музейных коллекций, научных исследований и взаимодействия со зрителем и заключается истинная роль Музея Эрец-Исраэль в Тель-Авиве в наши дни».

Раз Самира, заместитель директора и главный куратор: «Мы с волнением открываем третью Биеннале, которая уже стала значимой традицией для нашего музея. Эта традиция призвана раскрыть широчайший спектр направлений искусства, дизайна и крафта, отражая сложный комплекс чувств и настроений, охвативших нас после событий 7 октября. Биеннале выводит на авансцену текстиль, ювелирное дело и керамику — направления, которые порой не находят постоянного пристанища в музейных стенах, но здесь обретают центральное значение.

В этом году мы решили включить в экспозицию исторические артефакты из наших архивов: они вступают в живой резонанс с современными работами, создавая новый диалог между прошлым и настоящим. Тот же принцип прослеживается и в различных павильонах музея, где история встречается с современностью, наполняя друг друга новыми смыслами».

Кураторы биеннале:

Анриэтта Элиэзер Бруннер: «Творчество никогда не бывает нейтральным. Каждый созидательный акт отражает дух своего времени, свидетельствуя о том, как художники и творцы реагируют на напряженность, тревоги и чувство безотлагательности, пронизывающие наше настоящее. В реальности, полной потрясений и неопределенности, биеннале предлагает иной ритм — более медленный, осязаемый и размеренный. Мы стремимся видеть в ремесле и дизайне не просто художественное самовыражение, но технологии сопричастности и ответственности. Это формы мышления через работу с материей; действия, в которых материалы и трудовые процессы раскрываются как обширные пласты знаний. Само созидание здесь предстает как живая сила — сила, с помощью которой мы помним, проживаем боль, исцеляем, мечтаем и продолжаем творить».

Галит Гаон: «Проведение биеннале в стенах музея, хранящего уникальные, значимые коллекции местной материальной культуры, позволило нам выстроить в музейном пространстве три круга взаимодействия. Первый — это центральная экспозиция, представляющая современные высказывания на главную тему выставки. Параллельно с ней мы инициировали тринадцать захватывающих проектов, ставших результатом диалога между исследованием и творчеством: кураторы музея и дизайнеры совместно изучали фонды, чтобы создать на их основе новые произведения. Мы верим, что эти новые объекты, рождающиеся с каждой биеннале, со временем станут частью постоянной коллекции, образуя преемственный цикл — «вещь, порожденная вещью».

Третий, академический круг — это приглашение к дискуссии: факультеты дизайна вступают в разговор с посетителями о процессах творчества, вдохновении, переосмыслении и сохранении наследия. Вместе эти три направления формируют триединство времени: будущее, настоящее и прошлое сосуществуют в пространстве выставки, утверждая музей как ведущую платформу, объединяющую все временные измерения».

Избранные имена:

Среди работ, представленных как в павильоне Ротшильда, так и в других залах и павильонах музея, можно найти произведения Веред Ааронович, Яэль Олиэль, Йонатана Ульмана, Энатеш Ялау, Ронит Баранги, Арье Берковича, Висаль Джубран Аль-Укби, Зейнаб Джербии, Мирьям Гамбурд, Май Даас, Инбаль Хоффман, Улы Зейтун, Рафата Хаттаба, Ади Яир, Нобуйи Ямагучи, Итая Яакова, Варды Ятом, Шарон Моро, Эреза Неви Паны, Фуги Наим, Ури Самета, Яэль Ацмони, Хайми Феничеля, Веред Камински, Рецинг Цанг, Эстер Кнобель, Дафны Кафман, Барака Ротема, Таль Шошан, Бориса Шпейзмана и многих других.

В биеннале также включены групповые и совместные проекты, среди которых: коллектив «Зман Тгува» (Время реакции); коллектив «Адраба»; группа «Хилуф Хомарим» (Обмен веществ), состоящая из девяти дизайнеров, творцов и лекторов; HiWAT — проект искусства и дизайна для африканских женщин, ищущих убежище в Израиле; Iota — дизайн ради социальных перемен и другие.

Генеральный директор MUZA — Гиль Омер

Заместитель генерального директора и главный куратор MUZA — Раз Самира

Кураторы биеннале — Анриетта Элиэзер Бруннер, Галит Гаон

Дизайн экспозиции — Омри Бен-Арци, студия OBA

Графический дизайн и брендинг — Коби Леви, «Лига»

Тель-Авивская биеннале искусства и дизайна проводится при содействии муниципалитета Тель-Авива-Яффо.

