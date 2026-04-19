Израильская опера представляет: «Саломея» Рихарда Штрауса в постановке Итая Тирана

Израильская опера представит «Саломею» Рихарда Штрауса, шедевр, основанный на скандальной пьесе Оскара Уайльда, в трактовке известного израильского режиссера Итая Тирана. Спектакли пройдут с 8 по 18 мая в Оперном театре Тель-Авива.

«Саломея» — одно из самых дерзких, мощных и захватывающих произведений в истории оперы XX века. Отмеченная многочисленными наградами постановка в режиссуре Итая Тирана возвращается на сцену спустя семь лет после премьеры, вновь погружая зрителя в чувственный, мрачный и завораживающий мир одной из величайших опер мирового репертуара. Итай Тиран создал эффектную, смелую и гипнотическую постановку в футуристическом духе «Звёздных войн». Он участвовал в дизайне сцены, подготовки эскизов декораций, аксессуаров, костюмов. Как и на премьерных показах семь лет назад, дирижирует музыкальный руководитель Израильской оперы Дан Эттингер.

Пьеса Оскара Уайльда, впервые представленная в Париже в 1896 году, воспламенила воображение Рихарда Штрауса. Третья опера композитора стала поворотным пунктом на его творческом пути и принесла ему международное признание. Благодаря масштабной оркестровке, новаторскому музыкальному языку и непрерывному драматическому напряжению, «Саломея» вызвала бурю эмоций, с самого начала столкнулась с цензурными трудностями, но быстро стала вехой в истории музыки — произведением, которое продолжает потрясать и гипнотизировать зрителя даже спустя 120 лет после премьеры. Библейская история о принцессе Саломее, потребовавшей от царя Ирода за свой танец голову пророка, прочтена как экспрессивная драма, полная метафор, символики, энергии, красоты, экзотики и чувственности.

Действие разворачивается при дворе Ирода. В центре сюжета Саломея, дочь Иродиады, жены Ирода, и падчерица царя — загадочная и бескомпромиссная, не покоряющаяся законам мужского мира и готовая заплатить любую цену за свою страсть. Иоанн Креститель, названный тут своим настоящим иудейским именем Йоханаан, брошен Иродом в темницу за обличение пороков Иродиады. Пророк пробуждает в Саломее неистовую страсть, но когда она пытается соблазнить его, он отвергает ее. Ирод, в момент, обнажающий его собственную мрачную тягу к падчерице, требует, чтобы Саломея станцевала для него, обещая взамен исполнить любое ее желание. «Танец семи покрывал» — кульминация оперы — дает Саломее право требовать и получить на серебряном блюде отсеченную голову Йоханаана. Ария Саломеи — одна из самых леденящих душу и незабываемых сцен в оперном искусстве. Ирод, охваченный ужасом от увиденного, приказывает своим воинам убить ее. Но в спектакле Итая Тирана найден более эффектный и соответствующий характеру музыки финал: героиня убивает себя, а рабы, вместо того, чтобы выполнить приказ Ирода, убивают его самого.

Итай Тиран и хореограф Ренана Раз создали на музыку Рихарда Штрауса мир, полный красоты и ужаса, где чувственность превращается в насилие, а Саломея бросает вызов не только существующему порядку, но и своему отцу-царю. Но при всем этом в интерпретации Тирана образ Саломеи глубоко человечен: «Саломея – это свет в царстве без солнца, — подчеркивает Итай Тиран. – Она ищет смысл в происходящем в этом темном мире, где разрушены и отношения между людьми, и вся система моральных ценностей. В этом мире светит не солнце, а луна, и именно луна становится одной из фокусных точек этой постановки».

Хореограф Ренана Раз представляет в этой постановке свою концепцию «Танца семи покрывал» — одного из самых знаменитых эпизодов оперы Р. Штрауса. Этот танец неотрывен от заглавной женской партии . «Для нас танец Саломеи – это ритуал, некий акт, в котором раскрывается ее сила, проявляются поиски ею смысла жизни», — говорит Итай Тиран. По словам Итая Тирана, в данном спектакле танец — это не просто момент соблазнения, а ритуальный акт, через который Саломея открывает свою силу в поисках смысла.



Эта опера – волшебна, но с момента ее премьеры в 1905 году прошло немало лет и много изменений, войн, революций и в мире и в Европе. Насколько современно и актуально либретто «Саломеи»? Об этом мы узнаем в первой половине мая. «Саломея» считается одним из самых значимых произведений Рихарда Штрауса и образцом музыкального экспериментирования начала ХХ века.

Режиссер Итай Тиран рассказывал, что запомнил имя Рихарда Штрауса в возрасте 8 лет, когда впервые услышал в фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея» музыку симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» (основанной на программной книге Фридриха Ницше). «Музыка «Саломеи» напоминает мне именно ту музыку из фильма Кубрика, – говорит Тиран, — музыку фантастических представлений, уносящую слушателей в иные миры – духовные, творческие, интуитивные».



Еще до того, как Оскар Уайльд специально для Сары Бернар написал по-французски драму, послужившую основой для либретто этой оперы, сюжет Саломеи был использован целым рядом писателей. Некоторые версии этой истории даже более отличаются от библейского рассказа, чем прочтение Уайльда, и одна из них, флоберовская, послужила основой другой оперы — «Иродиады» Массне, имевшей в свое время большой успех. Вариант Уайльда — по существу, исследование феномена неврастении, получил оперное воплощение еще до Рихарда Штрауса — оперу по нему написал французский композитор Антуан Мариотте.

Сам Рихард Штраус увидел спектакль по драме Оскара Уайльда «Саломея» в 1903 году на сцене берлинского театра. Пьеса, считавшаяся образцом скандального декадентства, не была поставлена в Англии ни при жизни Уайльда, ни долгие годы спустя после его смерти. Однако в Германии она в 1902 году появилась на сцене в Бреслау, а в 1903-м — в Берлине. Первоначально идея претворить уайльдовскую «Саломею» в опере была подсказана Штраусу австрийским поэтом Антоном Линднером, который и начал писать либретто. Однако получив от него первые сцены, Штраус не сразу смог подступиться к тексту. По воспоминаниям известно, что первый его музыкальный набросок к опере был связан с фразой «Как хороша принцесса Саломея сегодня ночью».

Композитор решил сам переделать пьесу в либретто, пользуясь немецким переводом Гедвиги Лахманн и сделав несколько купюр. Он уже не сомневался, что эта драма подходит для оперы. С тех пор чаще всего его «Саломея» ставится именно на немецком. В 1907 году Штраус создал альтернативную версию на французском, которая использовалась Мэри Гарден, самой известной исполнительницей партии Саломеи, когда она пела в Нью-Йорке, Чикаго, Париже и других городах.

Работа над партитурой заняла примерно полтора года. Премьера состоялась 9 декабря 1905 года в дрезденском театре Hofoper (ныне известном как «Земпер-опера»). Несмотря на чудовищный по меркам того времени аморализм, опера мгновенно стала хитом: под шквал аплодисментов и восторженные крики публики занавес под конец премьерного спектакля открывали не менее тридцати восьми раз! Опера имела такой успех, что уже в 1905 году один из астероидов был назван именем ее заглавной героини. Об удаче говорит еще один факт: «Саломея» шла в театрах с таким успехом, что за счет одних авторских отчислений от постановок композитору удалось построить собственный дом в Гармиш-Партенкирхене.

И тем не менее, эту оперу называли «скандальным произведением». Даже сами певцы говорили, что она «неисполнима и безнравственна». Первая исполнительница главной роли, М. Виттих, вначале заявила: «Я не буду это петь, я порядочная женщина». Но композитор скандала не боялся и реагировал на все с юмором. На упреки, что скорее застрелишься, чем запомнишь мелодию из «Саломеи», он отвечал: «Я тоже не могу их запомнить», а реплику благоволившего к нему немецкого императора Вильгельма II («Штраус навредит себе») иронически парировал: «Благодаря этому «ущербу» я смог построить виллу».

Постановка оперы «Саломея» в ряде стран была запрещена. Например, в Англии, отвергая оперу, сослались на решение лорда Чемберлена по поводу пьесы Уайльда: изображать библейских персонажей на сцене недопустимо, тем более в столь непристойном виде. Трудности с постановкой испытал и великий композитор и дирижер Густав Малер, тщетно пытавшийся осуществить исполнение «Саломеи» в Вене. В нью-йоркской «Метрополитен-опера» благодаря усилиям импресарио Генриха Конрида «Саломея» была поставлена 22 января 1907 года (американская премьера), но на том дело и кончилось — последующие спектакли были сняты с репертуара под давлением банкира Дж. П. Моргана. Следующая постановка «Саломеи» в «Метрополитен-опера» появилась только в 1934 году. В России до революции «Саломею» запретил Синод. Впервые эта опера появилась на сцене Мариинского театра в 1924 году.Особое внимание историки музыки уделяют постановке оперы в Граце 16 мая 1906 года (австрийская премьера), которой дирижировал сам Рихард Штраус. Среди множества слушателей были Малер, пропустивший премьеру в Дрездене и Пуччини, специально приехавший на спектакль. О постановке в Граце говорится и в книге Томаса Манна «Доктор Фаустус», где в XIX главе Адриан Леверкюн посещает австрийскую премьеру.



Вместе с Даном Эттингером, Итаем Тираном и Ренаной Раз над постановкой работали: сценограф Эран Ацмон, художник по костюмам Орна Сморгонски, художник по свету Ави Йона Буэно (Бамби) и видеохудожник Йоав Коэн. Видеоработы Йоава Коэна вдыхают жизнь в образ луны, превращая ее в активного и угрожающего участника сценического действа.

В своей новаторской опере Штраус использовал все возможности голосов героев — от еле слышного шепота до ужасающих криков, но главная роль все же отведена вокалу. В постановке принимают участие ведущие солисты из Израиля и разных стран мира. Среди них сопрано Мари Уэбб в роли Саломеи, бас-баритон Ионуц Паску в роли Йоханаана, теноры Чарльз Уоркман и Вольфганг Швайнингер в роли Ирода, меццо-сопрано Наташа Петрински и Эдна Прохник в роли Иродиады, а также Аарон Блейк и Эйтан Дрори в роли Наработа.

Израильская опера благодарит зарубежных солистов, прибывших в Израиль в это непростое время, и ценит их преданность и глубокую, бескомпромиссную веру в важность и силу искусства.

Израильская опера предоставляет возможность познакомиться с людьми, стоящими за постановкой: режиссером, всей постановочной командой и солистами, а также услышать музыкальные фрагменты оперы.

Среди особых мероприятий:

Вступительные лекции за час до начала каждого спектакля. Вход бесплатный для обладателей билетов.

Экскурсии за кулисы в четверг, 14 мая, в 18:45, и в воскресенье, 17 мая, в 16:45.

Опера TalkBack: открытая встреча, которая состоится по окончании трех спектаклей в фойе на втором этаже Оперного театра, в понедельник, 11 мая, четверг, 14 мая, и воскресенье, 17 мая.

Рихард Штраус. «Саломея». Одноактная опера. Исполняется на немецком языке с титрами на иврите и английском

Представления пройдут с 8 по 18 мая 2026 года в Оперном театре Тель-Авива.

Участники постановки:

Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской оперы

Дирижер – Дан Эттингер (17 мая оперой продирижирует Нир Ротем)

Постановщик – Итай Тиран

Солисты:

Саломея (сопрано) — Николь Шевалье/ Мари Уэбб,

Йоханаан (бас-баритон) – Йонуц Паску

Ирод, тетрарх Иудеи (тенор) – Чарльз Уоркман / Вольфганг Швайнингер

Иродиада, его жена (меццо-сопрано) — Эдна Прохник / Наташа Петрински

Нарработ, молодой сириец, начальник стражи (тенор) – Аарон Блейк / Эйтан Дрори

Паж (альт) – Рона Шрира / Тамара Навот

Первый иудей — Энтони Уэбб

Второй иудей — Рон Зильберштейн

Третий иудей — Кристиан Штурм

Четвертый иудей — Ади Эзра

Пятый иудей — Яир Полищук

Первый солдат — Кирилл Одинцов

Второй солдат — Ноах Бригер

Первый назаретянин — Юрий Кисин

Второй назаретянин / Каппадокиец — Йоав Аялон

Раб — Рафаэль Апфель

Продолжительность спектакля: около 1 часа 45 минут (без антракта).

Даты спектаклей:

Пятница, 8 мая, в 13:00

Суббота, 9 мая, в 20:30

Понедельник, 11 мая, в 20:00

Вторник, 12 мая, в 20:00

Четверг, 14 мая, в 20:00

Пятница, 15 мая, в 13:00

Воскресенье, 17 мая, в 18:00

Понедельник, 18 мая, в 20:00 – гала-вечер

Информация и приобретение билетов в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/85905

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии © Йоси Цвекер

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting