ABBA снова с нами: впервые в Израиле — симфоническое шоу Dancing Queen

В октябре эпоха диско оживёт на сцене «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве!

12 октября 2025 года — дата, которую поклонники шведской поп-легенды ABBA могут обвести в календаре красным. В этот вечер в Тель-Авиве состоится долгожданный концерт — грандиозное шоу Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show!

На сцене — 45 музыкантов, живой оркестр, роскошные костюмы, сильный вокал, изящная хореография, яркая визуальная постановка, впечатляющее световое оформление и, конечно же, бессмертные хиты, покорившие миллионы слушателей по всему миру. Всё это создаст поистине незабываемую атмосферу, в которой сольются эпохи, поколения и континенты.

Шоу, уже завоевавшее сердца тысяч зрителей по всему миру, впервые будет представлено израильской публике. Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show перенесёт зрителей в атмосферу золотых 70-х — времени диско, свободы, ярких эмоций и музыки, которая звучит вне времени и продолжает вдохновлять.

ABBA — это не просто музыка. Это культурное явление, символ целой эпохи, объединяющий людей разных возрастов и стран. Это шоу — уникальная возможность заново пережить ту магию: танцы, улыбки, вдохновение и ту самую светлую радость, которой так не хватает. Вас ждут живые симфонические аранжировки и оригинальное звучание культовых композиций: Waterloo, Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! и многих других. Уже с первых аккордов невозможно будет устоять — захочется подпевать, двигаться в ритме и раствориться в музыке.

Все участники ABBA Symphonic Tribute Show — профессиональные музыканты и артисты, объединённые искренней любовью к золотой эпохе поп-музыки. Шоу отличается вниманием к каждой детали: сценические образы, движения, визуальные решения и вокальные партии точно воссоздают дух и стиль оригинальных выступлений ABBA. «Амбициозная молодая балканская группа уверенно завоёвывает поклонников по всему миру своим блестящим исполнением бессмертных хитов ABBA», — отмечают музыкальные критики.

В этот вечер вы будете не просто зрителями, а частью настоящего музыкального волшебства. Приготовьтесь петь, танцевать, радоваться и наслаждаться каждым мгновением — как будто снова наступил 1975-й и всё только начинается!

Не упустите шанс стать частью этого исключительного музыкального события, которое захочется повторить снова и снова.

Единственный концерт Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show состоится в воскресенье, 12 октября, в 20:30, в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nmJkGh_rcmw&t=1s

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/82868

И здесь: https://bezalelevent.co.il/he/event/81

Фотографии: Simone Di Luca

Организатор концерта Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show в Израиле агентство Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting