«О романтике и страсти» — 7-й абонементный концерт оркестра «Симфонет Раанана»

Nofar Yacobi, soprano — Photo by Haim Kimchi

Оркестр «Симфонет Раанана» представляет программу «О романтике и страсти»: в этот вечер на сцену выйдут выдающиеся израильские музыканты: дирижёр Давид Зеба, пианист Михаэль Зерцекель и сопрано Нофар Яакоби. В программу включены знаковые произведения венских классиков, мастеров итальянской оперы и яркий образец музыкального театра XX века — сочинения Бетховена, Моцарта, Верди и Бернстайна.

В программе:

Людвиг ван Бетховен

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 си-бемоль мажор, соч. 19.

Это сочинение относится к раннему периоду творчества Бетховена и было завершено в конце 1790-х годов. По своей стилистике концерт близок к традициям Моцарта и классицизма, однако в нём уже отчётливо проявляется самобытный почерк композитора — его темперамент и гармоническая смелость.

Вольфганг Амадей Моцарт

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Стремительное и яркое полотно, написанное без традиционного медленного вступления, виртуозно передаёт азарт и комедийную интригу оперы. Сегодня увертюра является одним из самых узнаваемых и часто исполняемых симфонических фрагментов в мировом репертуаре.

Ария Деспины «In uomini, in soldati» из оперы «Так поступают все женщины». Ироничный монолог служанки Деспины пронизан скепсисом в отношении мужской верности. Сцена выдержана в блестящей комедийной интонации, характерной для жанра опера-буффа.

Арии Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта». Знаменитые шедевры вокального искусства, требующие от сопрано предельного мастерства. Арии известны виртуозными колоратурами, филигранной техникой и драматическим накалом.

Джузеппе Верди

Прелюдия к опере «Травиата». Одно из наиболее глубоких оркестровых вступлений Верди. Музыка сразу погружает слушателя в атмосферу лирической драмы, становясь тонким отражением судьбы Виолетты — хрупкой любви, обречённой на трагический финал.

Ария Джильды «Caro nome» из оперы «Риголетто». Поэтичная сцена из первого акта, в которой главная героиня предаётся грёзам о первой влюблённости. Ария считается эталоном лирического сопранового репертуара благодаря своей нежности и мелодической чистоте.

Леонард Бернстайн

Ария Кунигунды «Glitter and be Gay» из оперетты «Кандид». Блестящий номер, в котором Бернстайн мастерски соединил сложность классической оперной арии с острой сатирической интонацией. Виртуозные пассажи здесь служат средством передачи комичного самолюбования героини, что сделало этот фрагмент настоящим хитом мировых подмостков.

Об исполнителях

Давид Зеба — дирижёр

Уроженец Хайфы. Получил степень магистра с отличием (Magna Cum Laude) по специальностям «композиция» и «вокал» в Академии музыки имени Рубина в Тель-Авиве. Автор музыки и аранжировок для театров, опер, хоров и оркестров. Исполняет сольные партии в ораториях и операх, выступает как дирижёр и пианист в Израиле и за рубежом. Участвовал во многих постановках Израильской оперы в качестве пианиста, солиста и переводчика.

В настоящее время является штатным дирижёром оркестра «Симфонет Раанана», дирижирует в Израильской опере, является музыкальным руководителем двух хоров и руководит оперной студией в Иерусалимской академии музыки и танца. Написал произведение «Алиса в стране чудес» для Израильской оперы, которое было исполнено под его руководством и получило высокие оценки критиков. В 2015 году представил оперу «Матери», которая с успехом шла в Израильской опере.

Михаэль Зерцекель — фортепиано

Родился в 1980 году в Ростове (Россия), начал заниматься на фортепиано в возрасте семи лет. В десять лет переехал в Москву для обучения в Центральной музыкальной школе при Консерватории имени П. И. Чайковского. В 1995 году завоевал первую премию на Конкурсе имени Скрябина в Москве. Также является лауреатом конкурсов имени Эммануэля Дюрле (Антверпен), конкурса в Пучсерде (Испания) и конкурса в Монтеррее (Мексика). В 2008 и 2011 годах занимал первые места на конкурсах Иерусалимской академии музыки и танца.

Обучался у профессора Василия Ермакова в Москве, в Израиле — у Риты Лисухиной и профессора Ицхака Каца. Продолжил обучение у профессоров Ярона Розенталя, Биньямина Орена и Виктора Деревянко. Активно выступает как солист с ведущими оркестрами Израиля и даёт сольные рециталы. Стипендиат фонда «Цфонот Тарбут», при поддержке которого выпустил компакт-диск, получивший положительные отзывы критиков.

Нофар Яакоби — сопрано

Критики описывают её как «блестящую, захватывающую и убедительную исполнительницу с виртуозным комедийным блеском». Начала учиться игре на фортепиано в пять лет, позже влюбилась в оперу во время пения в девичьем хоре. Недавно выступала в Карнеги-холле с Четвёртой симфонией Малера, пела партию Цербинетты («Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса) в Израильской опере, партию Царицы ночи в венской «Фольксопер», партию Амура («Орфей и Эвридика» Глюка) в Театре Массимо в Палермо и Лизетты («Ласточка» Пуччини) в оперном театре Новары.

Нофар — лауреат престижной премии Респиги (2023), первой премии на Международном конкурсе имени Риты Гор (2022) и обладательница пяти наград конкурса Spazio Musica (2021). Озвучила вокальную партию в ивритской версии фильма Disney «Красавица и чудовище» (2017). Выступала на ведущих сценах мира, включая Мюнхен (Гертнерплац), Торонто (Кернер-холл) и Калгари-оперу. Выпускница студии «Мейтар» Израильской оперы, программы для молодых певцов в Калгари (Канада) и школы Гленна Гульда в Торонто. Окончила школу музыки имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете. Стипендиат многочисленных фондов, включая Американо-израильский культурный фонд и фонд Азриэли. Создательница международного проекта музыкальной солидарности совместно с итальянской телерадиокомпанией RAI.

Даты концертов:

Четверг, 23 апреля 2026, 20:00

Суббота, 25 апреля, 21:00

Городской центр музыки и искусств, ул. Пальмах 2-алеф, Раанана

Билеты: по телефону 09-745-7773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Текст подготовила: Маша Хинич

Фото: © Haim Kimchi, Yossi Zweker (предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»)

