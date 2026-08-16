Аль Бано: вечно молодой голос

«Пожалуй, один человек не в силах изменить целый мир. Но изменить мир одного человека — это мне под силу. Музыка — вот лекарство, которое я могу дать людям», — так формулирует свою творческую философию Альбано Карризи, легендарный итальянский тенор, чей голос вот уже более полувека остаётся одним из самых узнаваемых в мире эстрады.

13 сентября Аль Бано снова выступит в Израиле — на этот раз с единственным концертом в тель-авивском зале «Гехаль ха-Тарбут». Артисту, который в этом году отметил 83-летие, публика по-прежнему прощает — а вернее, вовсе не замечает — течения времени: голос, которым он покорял залы полвека назад, звучит сегодня так же свободно и мощно.

Программа будет насыщенной: прозвучат главные хиты, ставшие символами не для одного поколения слушателей — «Felicità», «Libertà», «Nostalgia», «Sempre sempre», «Sharazan», а также композиции, показывающие менее известные грани творчества Аль Бано. «Феличита», которую сам певец не раз называл случайной, «импульсивной» находкой, родилась в 1982 году как чувство освобождения после мрачного десятилетия итальянской истории — и по сей день собирает целые залы, подпевающие каждому слову.

Путь Аль Бано к славе начался отнюдь не безоблачно. Уроженец крестьянской семьи из городка Челлино-Сан-Марко на юге Италии, в шестнадцать лет он уехал покорять Милан, перебиваясь официантом, поваром и разнорабочим на стройке. Переломным стал 1965 год: молодой певец принял участие в конкурсе, организованном самим Адриано Челентано, и отправился с ним в первый в своей жизни концертный тур. Спустя два года двадцатидвухлетний Аль Бано подписал контракт с EMI, а его дебютная пластинка «Nel Sole» разошлась тиражом свыше миллиона экземпляров.

Одна глава его биографии неизменно вызывает интерес публики — тридцатилетний творческий и семейный союз с Роминой Пауэр. Их дуэт, начавшийся свадьбой в 1970 году и первым совместным альбомом в 1975-м, на десятилетия стал эталоном итальянской эстрадной пары: она писала стихи, он — музыку. Вместе они представляли Италию на Евровидении-1976, вместе выступали на Красной площади в 1986-м — одними из первых западных артистов в СССР. Сегодня, впрочем, Аль Бано выступает соло, а в недавних интервью — включая появление в программе Сильвии Тоффанин на итальянском телевидении в начале этого года — говорит о том периоде с теплом, но без ностальгии по прошлому: «Пусть лучше останется память о любви, чем о конфликте».

Последние месяцы выдались насыщенными для артиста. В феврале Аль Бано появился на знаменитом Венском оперном балу вместе с дочерью, в мае вышло виниловое переиздание одного из совместных с Роминой Пауэр альбомов, а летом певец не раз оказывался в центре внимания итальянских СМИ — в том числе высказавшись о фестивале в Сан-Ремо. При этом гастрольный график Аль Бано остаётся насыщенным: этим летом он уже выступал в Австрии и Испании, а осенью его ждут в Израиле.

За плечами певца — 26 золотых и восемь платиновых дисков, дуэты с Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, совместные выступления с легендарными Rolling Stones. С 2001 года Аль Бано носит титул посла доброй воли ООН и регулярно использует свою известность для благотворительных проектов — от концертов в помощь Фонду Матери Терезы в Калькутте до недавнего сольного выступления в Ереване, все сборы от которого были перечислены детскому онкологическому фонду.

Не менее удивительна и вторая жизнь Аль Бано — виноделие. Выполняя данное отцу обещание, певец вместе с братом Франко управляет фамильным поместьем на юге Апулии, в тридцати километрах от Адриатического моря, где выращивает виноград и производит вино, названное в честь отца — «Дон Кармелло». «О вине бессмысленно говорить — его нужно пробовать», — любит повторять артист. То же, добавляет он, справедливо и для его песен.

Организаторы гастролей — компания Talisman Show Productions — обещают израильской публике вечер, который станет не просто концертом, а живой встречей с эпохой итальянской эстрады. Билеты, судя по всему, разлетаются быстро — совсем как в золотые восьмидесятые, когда популярность Аль Бано била все рекорды.

*****

Тель-Авив, 13 сентября, воскресенье, 20.30, Гехал ха-Тарбут

Билеты: https://lp.talisman-show.com/announce/AlBanoIsrael2026

Гастроли организованы компанией Talisman Show Productions

Официальный сайт певца http://www.albanocarrisi.eu/

Фотографии предоставлены организатором гастролей Аль Бано в Израиле компанией Talisman Show Productions