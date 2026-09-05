Аль Бано: полвека на сцене — без права на паузу

Верхнее фото: Al Bano — photo Albano Carrisi Production SAS

13 сентября 2026 года итальянский тенор Аль Бано (Альбано Карризи) выступит в Тель-Авиве — с единственным в Израиле концертом в зале «Гехал ха-Тарбут». Начало в 20:00.

«О вине бессмысленно говорить — его нужно пробовать», — говорит Аль Бано. Судя по всему, то же правило он применяет и к своим концертам. Концерты Аль Бано никогда не повторяют друг друга: для каждой публики он собирает отдельную программу. В Тель-Авиве прозвучат как хорошо знакомые хиты — «Felicità», «Libertà», «Nostalgia canaglia», «Sharazan», — так и композиции, которые израильские слушатели услышат впервые, включая номера из альбома «Carrisi canta Caruso», записанного в 2002 году в честь легендарного тенора Энрико Карузо.

На сцене певца будут сопровождать группа музыкантов и оркестр — состав, с которым он постоянно выступает в последние годы.

Аль Бано пришёл к успеху не сразу. Уроженец крестьянской семьи из городка Челлино-Сан-Марко на юге Италии, в семнадцать лет он бросил педагогическое училище и уехал в Милан, перебиваясь официантом, поваром и разнорабочим на стройке. Работая в миланском ресторане «Il Dollaro», он попал на прослушивание к продюсеру Пино Массаре — так в 1965 году появилась его первая пластинка. Год спустя молодой певец открывал итальянский тур The Rolling Stones, а в 1968 году выиграл конкурс «Disco per l’estate» с песней «Pensando a te». Настоящий прорыв случился в 1967 году, когда песня «Nel sole» разошлась тиражом более миллиона экземпляров и легла в основу одноимённого фильма — на съёмках которого Аль Бано познакомился с юной американской актрисой Роминой Пауэр.

Их брак, заключённый в 1970 году, на четверть века стал одним из главных символов итальянской эстрады. Вместе они основали звукозаписывающую компанию «Libra», представляли Италию на Евровидении-1976, в 1984 году победили на фестивале в Сан-Ремо с песней «Ci sarà», а в 1986-м выступили на Красной площади — одними из первых западных артистов в СССР. Всего Аль Бано принял участие в пятнадцати фестивалях в Сан-Ремо — рекорд, который до сих пор никто не побил: помимо победы 1984 года, он дважды занимал второе место (с «Felicità» в 1982-м и «Nel perdono» в 2007-м) и трижды — третье, а последний раз выходил на сцену Ariston в 2017 году с песней «Di rose e di spine». В 1982 году, на пике популярности дуэта, четыре его песни одновременно находились в итальянских хит-парадах, а в Германии он был удостоен премии «Golden Europe» как исполнитель с самыми высокими продажами дисков.

Международный успех дуэта с Роминой Пауэр был настолько велик, что часть хитов записывалась на испанском языке — специально для рынков Латинской Америки и Испании. Так, песня «Ci sarà», принёсшая победу на Сан-Ремо в 1984 году, вышла в испаноязычной версии под названием «Pasará», а альбом «Felicità» 1982 года получил испанское издание «Felicidad». В 1987 году вышел отдельный альбом «Al Bano en Español» с испаноязычными версиями песен, включая «Ave Maria». Эти записи стали частью широкой европейской и латиноамериканской популярности дуэта, которая в 1970–80-е годы охватывала также Австрию, Францию, Болгарию, Румынию, Грецию и Германию.

После расставания с Роминой в середине 1990-х Аль Бано вернулся к сольной карьере. В 1995 году вышел его альбом «Emozionale», записанный при участии гитариста-виртуоза Пако де Лусии и сопрано Монсеррат Кабалье — их дуэт «Cantico» позже перерос в совместный концерт в Миланском соборе, вошедший в историю итальянской музыки. Позже Аль Бано пел и с Пласидо Доминго, и с Хосе Каррерасом.

Телевидение — ещё одна давняя часть биографии Аль Бано: он появлялся в «Isola dei Famosi», в качестве наставника вёл вместе с дочерью Жасмин один из сезонов «The Voice Senior», участвовал в танцевальном шоу «Ballando con le Stelle» и в «Il cantante mascherato». При этом никакое телевизионное признание не заменяет для него концертной сцены. Тель-Авивский концерт — один из многих в его плотном международном график: этим летом Аль Бано уже выступал в Австрии и Испании, а после Израиля его ждут новые европейские даты, включая выступления в Польше в конце ноября 2026 года и весной 2027-го.

С 2001 года Аль Бано — посол доброй воли ООН. Он регулярно даёт благотворительные концерты, поддерживает Фонд Матери Терезы в Калькутте (крёстной его дочери в своё время была сама Мать Тереза), а недавнее сольное выступление в Ереване полностью пошло на нужды детского онкологического фонда.

Есть у певца и вторая жизнь — вдали от сцены. Выполняя обещание, данное отцу, дону Кармело, Аль Бано вместе с братом Франко управляет фамильным виноградником на юге Апулии, в тридцати километрах от Адриатического моря. Первое вино здесь произвели ещё в 1973 году и назвали «Дон Кармело» — в честь отца певца. «О вине бессмысленно говорить — его нужно пробовать», — повторяет Аль Бано. Судя по всему, то же правило он применяет и к своим концертам.

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Тель-Авив, 13 сентября 2026 года, воскресенье, 20:00, зал «Гехал ха-Тарбут»

Билеты: https://lp.talisman-show.com/announce/AlBanoIsrael2026



Гастроли организованы компанией Talisman Show Productions



Фотографии предоставлены организатором гастролей Аль Бано в Израиле компанией Talisman Show Productions