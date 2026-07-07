Аль Бано: ностальгия по 1980-м…

— Если б у вас была возможность обратиться к Богу с просьбой, что бы вы попросили?

— Чтобы он избавил человечество от войн.

Из интервью Альбано Карризи

Как сказать «пожалуйста» по-итальянски, и как спеть не только про вежливость, но и про любовь, про радость и печаль, про женщин и их капризы, про Италию и море, счастье и грусть? Как? Только так, как поет Аль Бано. Знаменитый итальянский тенор с диапазоном голоса в 4,5 октавы известен любителям как популярной, так и классической музыки во всем мире Всего за свою творческую карьеру он выпустил 26 золотых и восемь платиновых дисков.

Концерты итальянского певца Аль Бано (Альбано Антонио Карризи) никогда не похожи один на другой. Для каждой аудитории он находит свой подход и готовит свою программу. Так, на нынешних гастролях в Израиле, на единственном концерте 13 сентября в Тель-Авивском Гехал ха-Тарбут он исполнит произведения, которые израильская публика еще не слышала. Билеты исчезают с той же скоростью, с какой росла в 1980-е годы популярность певца — так что поторопитесь.

13 сентября прозвучат как и всем известные мировые хиты, так и композиции «классического» альбома Аль Бано под название «Carrisi canta Caruso» с песнями из репертуара легендарного итальянского тенора Энрико Карузо. Этот диск певец записал еще в 2002 году, а теперь представляет эту программу публике в рамках своего турне. Песни с этого диска прозвучат и на концерте в Израиле, как и песни ностальгичных блестящих золотых 1980-х, когда в моду стремительно вошла итальянская эстрада. Пупо, Риккардо Фольи, Джанни Моранди, Эрос Рамаззотти — песни этих и других исполнителей пользовались бешеной популярностью, уж не говоря о таких корифеях жанра, как Адриано Челентано, Тото Кутуньо и, конечно, Аль Бано. Ностальгия — приятное чувство. Но если жить только одной ностальгией, то не удастся идти в ногу с сегодняшним днем. Новые песни Аль Бано – не только о прошедшем, но и о будущем, и поет он так, чтобы сделать будущие годы столь же прекрасными и эмоциональными.

Про Аль Бано рассказывают множество легенд, но самое интересное, что все они – правдивы. И то, что он пел в дуэте с несравненной Монсеррат Кабалье (их совместная композиция «Cantico» включена в его альбом «Emozionale» в 1995 году, а в 2000-м году в Миланском соборе состоялся их незабываемый концерт, вошедший в историю итальянской музыки), и то, что он выступал с Пако Де Лусия и Пласидо Доминго. И то, что Мать Тереза была крестной его дочери, как и то, что Аль Бано до сих пор дает благотворительные концерты и помогает Фонду Матери Терезы в Калькутте.

Первый успех пришел к Аль Бано в 1967 году — исполненная им на фестивале Сан-Ремо песня «Nel sole» произвела настоящий фурор. Было решено снять одноименный художественный фильм, где главную роль должен был сыграть сам Аль Бано. Участие в фильме определило жизнь певца вперед на многие годы, сыграв немаловажную роль в его карьере.

У него всегда грандиозные планы и он снимает кино, хотя далеко не все знают, что Аль Бано — киноактер. Он снялся в десяти фильмах — музыкальных картинах, в одной из которых сыграл роль Шуберта. Сам же Аль Бано сделал несколько документальных фильмов, в том числе и о его прежних турнэ с бывшей женой Роминой Пауэр. Кстати, еще одна легенда гласит, что именно благодаря им появилось понятие «итальянская пара» — с момента их брака рост жениха, стоящего рядом с высокой невестой, перестал иметь значение.

Кстати, имя певца придумал его отец. В годы Второй мировой войны дон Кармелло воевал в Албании, и в память об этом событии нарек своего сына Albano (албанец). Когда же юноша повзрослел, он разделил свое имя на две части, и Аль Бано стало его сценическим псевдонимом. «Начал я петь с шести лет, — вспоминает Аль Бано — Пел для семьи и друзей. Меня приглашали выступать в школе, но я стеснялся. Но когда получал диплом преподавателя начальных классов, понял, что педагогика — не мое призвание, и что я должен стать певцом».

Родившись в бедной крестьянской семье Кармелло и Иоаланды Карризи, Альбано, окончив среднюю школу, уехал в Милан, пробовал себя в роли повара, официанта в пиццерии, рабочего на стройке. И параллельно с работой начал сочинять песни, участвовать в разных конкурсах, веря, что когда-нибудь настанет его звездный час. И он не ошибся.

Как-то Аль Бано пообещал отцу, что если он достигнет славы и разбогатеет, вернется и по примеру своих дедов и прадедов займется виноделием, а первое произведенное им вино назовет именем своего отца — Кармелло. Сегодня Аль Бано постоянно живет на юге Италии в городке Челлино-Сан-Марко с населением 7,5 тысячи человек. Здесь он родился и вырос и считается кем-то вроде национального достояния. На пару с братом Франком Карризи певец управляет фамильным поместьем Tenutr Al Bano Carrisi . Купив земельный участок в Апулии 30-ти километрах от Адриатического моря, Альбано посадил там виноградную лозу, а также оливковую рощу, и построил винодельню. Первое свое вино он произвел в 1973 г. и назвал его «Дон Кармелло» в честь отца. Виноделие — не единственный бизнес Аль Бано. Но он находит время не только для концертной деятельности, но и для записи новых альбомов, слушая которые можно убедиться, что голос Аль Бано не изменился — он и сейчас прекрасен и свободен.

Он — официальный посол мира ООН. Его голос — пламенный, нежный, обаятельный и обольстительный — в четыре с половиной октавы знают не только итальянцы, но и весь мир. А его знаменитую песню «Феличита» вполне можно считать гимном 1980-х. «Счастье» — это рука на сердце, полном любви – поет Аль Бано в «Феличита». Вероятно, что «Феличита» — самый известный его шлягер, но не единственный. За 50 с лишним лет на эстраде десятки его хитов запомнили миллионы слушателей. Именно из этих хитов, новых композиций и классических сочинений и составлена его израильская программа.

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Тель-Авив, 13 сентября, воскресенье, 20.30, Гехал ха-Тарбут

Билеты: https://lp.talisman-show.com/announce/AlBanoIsrael2026

Гастроли организованы компанией Talisman Show Productions

Официальный сайт певца http://www.albanocarrisi.eu/

Фотографии предоставлены организатором гастролей Аль Бано в Израиле компанией Talisman Show Productions