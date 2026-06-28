Иерусалимский фестиваль лирической оперы 2026: миф, память и голоса войны

Иерусалимский фестиваль лирической оперы (Jerusalem Lyric Opera Festival), зародившийся как частная инициатива, за годы своего существования превратился в традицию и стал одним из ключевых элементов летней культурной карты Израиля. В этом году фестиваль пройдет с 26 по 30 июля.

В этом году Иерусалимский фестиваль лирической оперы пройдёт сразу на нескольких площадках города: в зале «Гармония», в Иерусалимском театре, в Музее итальянского еврейства, в театре «Бейт Шмуэль» и на Сергиевском подворье. Особое место в программе занимает Музей библейских стран — именно там фестиваль откроется, и там же пройдёт ещё несколько концертов.

Важно подчеркнуть: все концерты в Музее библейских стран организованы в содружестве с музеем и дают зрителям возможность не только услышать музыку, но и посетить как основную экспозицию музея, так и его новую выставку. Подробности — ниже.

Открытие фестиваля: миф среди древних экспонатов

26 июля 2026, 11:00 — Музей библейских стран, ул. Шмуэль Стефан Вайз, 21, Иерусалим

Миф в человеческой культуре — это мощное повествование, которое, даже не будучи правдой, обладает огромной значимостью и глубоким смыслом для тех, кто его хранит. Происходящий в незапамятные времена или в параллельной реальности, миф знакомит нас с богами, героями и сверхчеловеческими фигурами и несёт явные и скрытые послания о ценностях, идентичности и мировоззрении. Именно напряжение между правдой и вымыслом придаёт мифу силу — это история, которая, возможно, никогда не происходила, но продолжает влиять, вдохновлять и формировать человеческое сознание из поколения в поколение.

Мифологические темы на протяжении веков были в центре внимания живописцев, поэтов и музыкантов. В Музее библейских стран в Иерусалиме отражения древних мифов можно найти в экспонатах, происходящих из культур региона. Печати древней Месопотамии перекликаются с историей творения и странствиями героев Шумера и Вавилона. Фигуры богов и символы на предметах из древнего Египта рассказывают о египетских мифах творения — о возникновении сущего из первородных вод (Нун) и о законах порядка, справедливости и равновесия (Маат) — целостной картине мира, связывающей мироздание, природу, божественное и человека. Керамические сосуды, статуи и эффектные настенные росписи из Греции и Рима переносят нас в сложный мир античных мифов — к олимпийским богам и к образу полубожественного героя, воплощающего отвагу, мужество и противостояние сверхъестественным силам.

Концерт открытия Иерусалимского фестиваля лирической оперы пройдёт прямо среди экспонатов и древних мифов в залах Музея библейских стран. В программе — произведения Генделя, Вивальди, Телемана и Монтеверди, написанные на сюжеты богатой и хорошо знакомой греческой мифологии.

«Страх и вера: женские голоса Второй мировой войны»

28 июля 2026, 15:00 — Музей библейских стран, ул. Шмуэль Стефан Вайз, 21, Иерусалим

Жизнь Ильзе Вебер (1903–1944) трагически прервалась в Аушвице; Юлия Вайсберг (1880–1942) погибла во время блокады Ленинграда; Эльза Барен (1910–1999) была активной участницей французского Сопротивления. Голландские композиторы Генриетта Босманс (1895–1952) и Рози Вертхайм (1888–1949) скрывались от преследований, но не прекращали писать музыку. Каждая героиня программы прожила необычную жизнь — одни долгую, другим не было суждено дожить и до сорока лет. Эти судьбы были отмечены самыми страшными годами XX века — годами Второй мировой войны. Сегодня эта музыка стала памятником эпохе страха и веры.

Часть произведений программы, выбранных по инициативе сопрано Марии Йелич и музыковеда Юлии Бройдо, будет исполнена впервые — прямо по рукописям, пережившим войну. Ведь рукописи не горят.

Выставка «Выжжено во времени» Шая Абади

Музей библейских стран в Иерусалиме предлагает слушателям, пришедшим на концерты, познакомиться не только с основной экспозицией, но и недавно открывшейся в музее новой персональной выставкой израильского художника Шая Абади «Выжжено во времени» (Etched in Time), приглашая посетителей в визуальное и эмоциональное путешествие между ландшафтом и коллективной памятью.

Шай Абади, родившийся в Иерусалиме в 1965 году, на протяжении двух десятилетий исследует темы культурного ландшафта, принадлежности и травмы. В его работах переплетаются близкие и далёкие мотивы — выжженная солнцем Иудейская пустыня встречается со строгими, мрачными пейзажами Северной Европы.

Художник работает в уникальной авторской технике. С помощью выжигания и электрического обжига он создаёт изображения на плитах OSB — грубых спрессованных древесно-плитных панелях. Их фактура и желтоватый оттенок сливаются с пустынными ландшафтами, создавая ощущение застывшего времени. Поверх обожжённых поверхностей Абади наносит слои древесного угля и масляной краски, вплетая в текстуру фигуры, пейзажи и исторические моменты.

Экспозиция объединяет работы из двух ключевых серий: «Августа Виктория» (Augusta Victoria) и «Бумеранг в дыхательных путях» (A Boomerang on Breath-Routes). На плитах появляются узнаваемые исторические фигуры и образы — такие как Теодор Герцль и Яаков Шабтай, — а также силуэты Иерусалима как места пересечения множества культурных смыслов.

Выставка в Музее библейских стран вступает в диалог с самой сутью этого места — изучением следов прошлого и археологией. Работы Абади удерживают баланс между тем, что было когда-то извлечено из земли, и тем, что продолжает жить над ней сегодня.

Также в программе фестиваля: оперы Моцарта и Верди — две полноценные оперные постановки, представляющие столь разные музыкальные миры — венскую классику и итальянский романтический психологизм.

«Так поступают все» (Così fan tutte) В. А. Моцарта

27 июля на сцене Иерусалимского театра будет представлена третья, завершающая часть великой трилогии Вольфганга Амадея Моцарта и либреттиста Лоренцо Да Понте. Эта опера, традиционно вызывающая массу споров своей кажущейся легкомысленностью, в данной интерпретации предстает как тонкий психологический эксперимент.

Помещая героев в экстремальные эмоциональные ситуации, режиссер Джан Паоло Мартелли и дирижер Эйтан Шмайсер обнажают истинную человеческую природу. Это история о потере иллюзий и взрослении души, где каждый персонаж неизбежно узнает, кем он является на самом деле.

Партии исполняют международный состав солистов: Лорин Мартинес (Фьордилиджи), Антония Мотора и Кинерет Илли (Дорабелла), Авишаг Хаэцни и Лирон Гивони (Деспина), Георг Вирбан (Феррандо), Амит Амар и Дмитрий Негримовский (Гульельмо), Тристан Агер (Дон Альфонсо).

Музыкальное сопровождение — оркестр «Израильская Камерата. Иерусалим», один из ведущих камерных коллективов страны, созданный в 1983 году Авнером Бироном.

«Травиата» Дж. Верди

29 июля фестиваль обращается к вершине оперного реализма — «Травиате» Джузеппе Верди. Это сочинение ознаменовало перелом в творчестве композитора: впервые в основу либретто лег не мифологический или исторический сюжет, а скандальный современный роман Александра Дюма-сына. Верди вывел на сцену реальных людей с их неприкрытыми болями, показав трагедию чувств в жестких рамках социальных условностей XIX века.

Режиссер Андрей Мунтеану и бельгийский дирижер Патрик Батон предлагают прочтение, очищенное от мелодраматических штампов, возвращая драме Виолетты Валери ее первоначальную трагическую остроту. В заглавной партии выступит Наталья Роман, партию Альфреда исполнит Милен Божков, в роли Жоржа Жермона — Михаль Партика. Также в спектакле задействованы Девидас Стапонкас (Барон Дюфоль), Дмитрий Негримовский (Маркиз д’Обиньи), Тристан Агер (Доктор Гренвиль), Сергей Бартенев (Гастон) и Рейчель Баркан-Вайнер (Флора).

Постановка пройдет при участии хора JLOF (Хора Иерусалимского Лирического Оперного Фестиваля) и оркестра Израильская Камерата. Иерусалим, известного своими нетривиальными трактовками классического репертуара.

Полная программа на русском языке — https://www.israelculture.info/jerusalem-lyric-opera-festival2026/

Напомним еще раз, что Фестиваль лирической оперы проходит на нескольких исторических и культурных площадках Иерусалима — в «Театрон Иерушалаим» (ул. Давида Маркуса, 20), Музее Библейских стран (ул. Шмуэля Стефана Вайза, 21), театр «Бейт Шмуэль» (ул. Элияху Шама, 6), Центре Гармония (ул. Кореш, 1), Музее итальянского еврейского искусства (ул. Хилелm, 27) и в Сергиевом подворье (ул. Элени ха-Малка, 13).

Подробная программа и заказ билетов на сайте фестиваля Lyric Opera Jerusalem https://lyric-opera.org/index.php?l=en&v=fest

Программа фестиваля на русском языке https://www.israelculture.info/jerusalem-lyric-opera-festival2026/

https://lyric-opera.org/

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Все фото и иллюстративные материалы предоставлены Иерусалимским фестивалем лирической оперы