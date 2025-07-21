Альберто Бурри во дворце и в табачных сараях – музей, созданный самим художником

Текст и фото – © Маша Хинич

Первая выставка Альберто Бурри прошла в нью-йоркском музее Гугенхайма в 1966 году. По понятным причинам я её не видела. Тогда Бурри был наиболее известен своей серией «Sacchi» – «сакки» (мешков) – картин, сделанных из сшитых и заплатанных остатков разорванных мешков из мешковины, часто в сочетании с фрагментами выброшенной одежды. Работы Бурри – не только «сакки», разумеется, разрушили и переосмыслили западную живописную традицию, переосмысливая модернистский коллаж. Используя нетрадиционные материалы, он вышел за рамки абстрактного экспрессионизма и европейского Art Informel. Подход Бурри к манипулированию скромными субстанциями – и его картины-объекты – также оказали глубокое влияние на искусство Arte Povera, неодадаизм и процессуальное искусство – перформансы, если проще…

А вот ретроспективу под названием «Травма живописи» в том же музее – в конце 2015-го, начале 2016-го – я уже застала. И она меня поразила.

Стоит ли говорить, что я купила огромный каталог выставки и, прижимая его к сердцу, вернулась в Израиль. И с тех пор, бывая в Италии, приезжала несколько раз в городок Читта -ди-Кастелло – в тот городок, где в 1915-м году родился Бурри и где он, став уже знаменитым, основал музей и фонд своего имени. До этого лета мы с музеем не совпадали по времени, и вот наконец, это случилось: мы с подругой приехали вовремя в очень, очень жаркий день. были единственные посетители в музее. Представляете? Единственные! Вся роскошь было для нас – стоило подождать…

В огромных залах не было ни души. Только мы вдвоём и смотритель, который какое‑то время шёл за нами, гремя ключами, а потом оставил нас одних. Мы бродили по этим залам, и казалось, что попали в особое пространство тишины и дыхания, в особый мир, который Бурри спроектировал сам.

Мне всегда казалось загадкой: как человек, который был врачом, пережил войну и плен, гибель брата на фронте, смог оставить прошлое и начать в 30 лет создавать такое искусство, не имея соответствующего академического образования (хотя в зачете у Бурри – изучение истории искусств, древнегреческого языка и истории Африки). Сначала он «сооружал» свои картины из старых джутовых мешков, рваных тканей и сажи; потом – из пластика, обгоревшего дерева, железа и целлотекса – древесных плит.

Работы Бурри невозможно просто «рассматривать»: ты оказываешься внутри – как будто вступаешь с ними в разговор, словно сцена его творчества и зрительный зал сливаются, а твой собственный взгляд становится частью этого пространства.

Огромные полотна, в которых рваная мешковина, обугленный пластик, железо, сажа и древесина не просто служат материалами – они становились рассказом. Бурри не просто использовал эти материалы – он исследовал границы их возможностей. Сжигал, царапал, выжигал, рвал. И превращал разрушение в акт создания. Работы собраны в циклы, потому что их можно понять только в целом.

В Читта-ди-Кастелло Альберто Бурри создал свой последний – и, пожалуй, самый важный проект- музей, совсем не похожий на привычные галереи современного искусства. Это не стерильное белое пространство с правильными стенами, а 11 огромных сараев для сушки табака, объединённых в единой задумке. Более ранние его работы выставлены в палаццо 15-го века – Palazzo Albizzini – в полутора километрах в центре города – и среди старых каменных стен приобретают иную коннотацию.

Так что Музей Альберто Бурри – это две площадки. Первая – то самое старинное Palazzo Albizzini, где собраны его ранние работы. Вторая – те самые черные готические сараи-склады для сушки табака. Вот с ними и связана невероятная история.

Эти ангары были построены в конце 1950-х, когда Умбрия жила выращиванием табака. Утилитарные промышленные корпуса, грубые стены, вентиляционные трубы, длинные фасады. Но в 1966 году, когда страшное наводнение затопило Флоренцию, сюда привезли спасать книги, рукописи и архивы. Здесь сушили и реставрировали рукописи и тома из Национальной библиотеки и Флорентийского суда. Место, где раньше утилитарно сушили табак, вдруг стало убежищем для культуры. А спустя несколько лет – в 1978 году – Бурри получил в пользование один из сараев как мастерскую. Идея превращения ангаров в «культуру» разрослась и в 1989 году Фонд Бурри выкупил весь комплекс. Вдохновлённый индустриальной архитектурой, Бурри решил превратить его в музей, определив его замысел не как хранилища, а как пространства для диалога между искусством, пространством и временем. Самое важное: этот музей – не просто собрание произведений. Это часть последнего замысла Бурри. Он сам выбрал здания, придумал их устройство, задал принципы реставрации, сам определил, какие работы и в каком порядке будут выставлены. В результате пространство музея стало неотъемлемой частью его творчества.

В конце 1970-х Бурри увлёкся созданием масштабных живописных циклов – групп произведений, задуманных как единое полифоническое целое для конкретного пространства. Их окончательное размещение в этих огромных залах он сам и запланировал. Этот музей стал последним его грандиозным замыслом.

Бурри настоял, чтобы внешние стены зданий выкрасили в черный цвет. Он видел в этом не мрачность, а акцент. Минималистичная архитектура, где черный цвет не глушит, а подчеркивает структуру зданий, заставляя сконцентрироваться. Внутри – высокие потолки, прямые линии, бетон, простые поверхности. Нет привычной музейной строгости, но есть свобода и тишина, а посетители, хотят они того или нет, становятся частью экспозиции.

В 1990 году после реставрации ангары стали музеем: 7500 квадратных метров (9 блоков, разделённых на 11 залов, протяжённостью 1250 метров и высотой до 15 метров) на которых размещены 128 работ, созданных с 1974 по 1993 годы. Большая часть из них – те самые масштабные циклы, задуманные для этого места. Это не просто собрание картин – это циклы, инсталляции, концептуальные пространства.

Одно из центральных мест занимает цикл Il Viaggio – «Путешествие». Десять огромных полотен из стали, пластика, целлотекса – без привычных для Бурри джутовых мешков. Это была его сознательная позиция: он не хотел, чтобы его знали только как «художника мешков». Этот цикл был создан для выставки в Мюнхене в 1980-м году, но по-настоящему понятен именно здесь, где можно уразуметь философию формы и пространственный баланс работ Бурри, отказавшего от привычных материалов и тем самым дав новое направление искусству 20 века, что особенно ощущается в цикле «Метаморфозы», вдохновлённом Кафкой. Девять полотен, выстроенных вплотную друг к другу, целлотекс от песочного до глубокого чёрного. Этот палиндром, этот градиент – хроника внутренней метаморфозы. Цикл был задуман для Пражского Града, но остался в Читта-ди-Кастелло. Эти сараи-ангары стали не только пространством для хранения искусства – они сами стали искусством. Их история – путь от промышленных корпусов до пространства духовного опыта. От сушильных камер для табака – до места, где встречаются материя и дух, зрители и душа Альберто Бурри.

Альберто Бурри

Биографическая справка (перевод с сайта Музея Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri – Città di Castello https://fondazioneburri.org/en/)

Альберто Бурри родился в Читта-ди-Кастелло (недалеко от Перуджи) 12 марта 1915 года. В 1940 году он окончил медицинский факультет. В 1943 году, во время службы военным врачом, он был захвачен британцами в плен в Тунисе и отправлен в лагерь для военнопленных в Херефорд (Техас, США). Именно там он оставил медицинскую практику и начал писать картины.

После войны, в 1946 году, он вернулся в Италию, обосновался в Риме и полностью посвятил себя живописи. В 1947 и 1948 годах он провел свои первые персональные выставки в Риме (в галерее La Margherita), которые представили поэты Либеро Де Либеро и Леонардо Синисгалли. После короткого пребывания в Париже (в 1948 году) Бурри увлекся абстрактной живописью, используя нетрадиционные материалы, такие как пемза, деготь и другие, «представляя» сам материал как основу своего искусства.

Начиная с 1950 года, после создания работы «Дегти» (Catrami, 1948-49), все большее значение приобрели его полотна из мешковины (Sacchi), которые стали основой его персональных выставок. После Рима его работы начали экспонироваться в разных городах США и Европы: Чикаго, Нью-Йорке, Колорадо-Спрингс, Окленде, Сиэтле, Сан-Паулу, Париже, Милане, Болонье, Турине, Питтсбурге, Буффало и Сан-Франциско.

В эти годы особую роль сыграл Дж. Дж. Суини, пригласивший Бурри участвовать в выставках в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке начиная с 1953 года (в рамках выставки «Молодые европейские художники»). В 1950-е годы Бурри также работал над сериями «Сгорания» (Combustioni), «Деревья» (Legni) и «Железо» (Ferri), а в 1960-е годы – над прозрачными «Пластиками» (Plastiche), созданными с использованием огня. Свои работы он представлял на ретроспективных выставках в Риме, Л’Акуиле, Ливорно, Хьюстоне, Миннеаполисе, Пасадене, Дармштадте, Роттердаме, Турине и Париже.

В 1973 году Бурри был удостоен премии Фельтринелли за графику от Национальной академии деи Линчеи. В эти же годы он продолжал искать новые формы выражения, создавая «Трещины» (Cretti, из акрила и ПВА) и работы на целлотексе (Cellotex – древесно-волокнистые плиты), а в конце 1970-х начал создавать крупные живописные циклы с полихромной основой. Первый цикл, под названием «Путешествие» (Il Viaggio), был представлен в 1979 году в одном из бывших сушильных сараев для табака (Ex Seccatoi) в Читта-ди-Кастелло, который впоследствии стал одним из двух музеев Бурри.

В 1980 году он создал цикл «Сады» (Orti), представленный в готическом здании Орсанмикеле во Флоренции; затем – цикл «Секстант» (Sestante, 1983), показанный на бывших верфях Джудекки в Венеции; а также цикл «Смеркание» (Annottarsi, 1985-1987), который после Рима экспонировался в разных городах Европы.

Реакция на выставки художника менялась: от первоначального возмущенного неприятия к осознанному принятию, а затем – к безоговорочному восхищению. Интересно, что первыми, кто поддержал его творчество, были именно поэты (Л. Де Либеро, Л. Синисгалли, Э. Вилла, А. П. де Мандьярг, Дж. Унгаретти, К. Вивальди и другие).

В 1978 году Бурри основал фонд Palazzo Albizzini Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri в Читта-ди-Кастелло, цель которого – продвигать, хранить и популяризировать его творчество. В 1981 году фонд открыл для публики первый зал коллекции Бурри, оформленный самим мастером в музее Палаццо Альбиццини. В 1989 году фонд приобрел комплекс бывших сушильных сараев для табака Ex Seccatoi в Читта-ди-Кастелло, который по просьбе Бурри был полностью выкрашен в черный цвет и стал своеобразным произведением музейной архитектуры, идеальным пространством для крупных циклов художника. На газоне перед сараями были установлены три большие металлические скульптуры: Grande Ferro Sestante, Grande Ferro K и Grande Ferro U.

В 1992 и 1993 годах Бурри создал свои последние крупные циклы: Metamorfotex и Il Nero e l’Oro, каждый из которых включал десять больших работ на целлотексе. В 1994 году Уффици во Флоренции приняли дар художника: картину Bianco e Nero (1969 года) и три серии графических работ (1993–1994 гг.).

Альберто Бурри скончался в Ницце 13 февраля 1995 года.

Палаццо Альбиццини Palazzo Albizzini

Палаццо Альбиццини – здание конца XV века в стиле сдержанной и лаконичной архитектуры флорентийского Ренессанса, расположенное в историческом центре Читта-ди-Кастелло; общая площадь здания составляет 1660 квадратных метров, оно разделено на три этажа.

Дворец, принадлежавший семье Альбиццини (известной тем, что они заказали Рафаэлю роспись «Обручение Девы Марии» в церкви Сан-Франческо недалеко от здания, сейчас находящуюся в Брейре), был выбран Бурри для реализации его желания создать частный фонд с подходящими помещениями для постоянного размещения отобранных им произведений искусства.

Здание было приобретено Cassa di Risparmio di Città di Castello (учреждением, ныне объединённым с Banca Intesa) и передано Фонду Бурри в безвозмездное пользование сроком на 99 лет, начиная с 1978 года – года основания фонда.

Музей был открыт для публики 12 декабря 1981 года.

В 1980 году Бурри был приглашён участвовать в выставке во Флоренции, в Форте Бельведер. Однако он принял решение провести свою экспозицию в необычном месте – в готическом здании Орсанмикеле, бывшем зернохранилище. Там он представил цикл из девяти картин на целлотексе под названием «Орти» («Сады»). Это была персональная выставка, которая гармонично вписывалась в исторический и архитектурный контекст здания.

В рамках этой выставки также была показана скульптура из окрашенного железа «Grande Nero» (1980), единственная кинетическая работа художника, с 1981 года экспонирующаяся в подземных помещениях Rocca Paolina в Перудже. Использование акриловых красок и винавиля на целлотексе привнесло в работы полихромию – красочную гамму, которая в мелких темперах проявлялась у Бурри ещё в 1950-х.

В тот период Бурри активно экспериментировал с масштабными полотнами, где акриловые краски на целлотексе создавали эффект пространства и объёма. Совокупность этих работ вместе с «Grande Ferro Sestante», установленной на зелёной лужайке перед бывшими табачными сушильнями, ранее образовывали единую выставочную концепцию, показанную в старых верфях Джудекки в Венеции.