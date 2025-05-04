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Гастроли

Алексей Иващенко в Израиле: никто не будет одинок

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По материалам пресс-релиза. Фото –  © Avdey (Алексей Викторович Даев)

В этом году знаменитый автор и исполнитель, которого хорошо знают по легендарному дуэту «Иваси», приезжает в конце мая в Израиль с сольной программой «Один, совсем один». Хотя, если честно, один он на сцене только номинально – зал всегда вовлечен в происходящее на сто процентов.
Алексей Иващенко – это человек-оркестр, его имя – давно самостоятельный культурный бренд. Его песни поют у костров и на театральных подмостках, в камерных залах и на больших площадках. Он одинаково виртуозно работает с акустической гитарой и со сложнейшими музыкальными партитурами, сочиняет остроумные песни и создает мюзиклы. Его гитарный стиль узнаётся с первых аккордов, а его голосом говорят с киноэкрана по-русски Хью Грант, Робин Уильямс и даже Брюс Уиллис.
На концерте в Израиле прозвучит всё лучшее: от любимых хитов, написанных за почти 40 лет творческого пути, до свежих песен и музыкальных сюрпризов из театрального репертуара.


«Один, совсем один» — это не только название программы, но и лёгкая самоирония. В зале точно будет полное единение. Проверено опытом.
Не упустите шанс провести вечер в компании артиста и его песен, которые испытаны временем и миллионами слушателей. Тех самых песен, которые делают тепло на душе и в зале, каким бы ни было настроение за его стенами.

24-31 мая: Ашдод, Тель-Авив, Хайфа, Нетания.

Билеты: https://showman.co.il/e/ivashenko-sovsem-odin/

 

 

 

 

 

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