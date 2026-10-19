Алессандро Сафина: вечер музыки перед выбором

В пятницу 23 октября, в хайфском «Аудиториуме», а затем через два дня, в воскресенье 25 октября, в тель-авивском «Гехал ха-Тарбут» итальянский тенор Алессандро Сафина представит программу «My Way. Live with Orchestra», выйдя на сцену вместе с инструментальным оркестром из Италии и израильским ансамблем скрипачей, и тем, кто до сих пор откладывал решение, сейчас самое время его принять и приобрести билеты.



Через два дня после тель-авивского вечера, во вторник 27 октября, в Израиле пройдут выборы, и последние недели перед ними, как это обычно бывает, заполнены спорами, в которых каждый заранее знает, что ответит собеседник, и всё меньше хочет его слушать. Музыка устроена иначе: собираясь в зале, где несколько сотен или тысяч человек слушают одну и ту же мелодию, зрители на два часа перестают делить друг друга на лагеря и просто погружаются в музыку, и этой передышки обычно хватает, чтобы успокоиться, отвлечься от шума и прийти к собственному решению с ясной головой. Такой вечер перед выбором многим сейчас и нужен.

Песни Сафина для такого вечера подходит едва ли не лучше других, потому что вся его карьера построена на соединении того, что принято держать порознь. Он родился в Сиене 14 октября 1963 года, так что на днях ему исполнилось шестьдесят три, и вырос в семье, где любили оперу: его мать была страстной слушательницей, отец пел для себя, а за уроки музыки мальчик платил сам, помогая в семейной канцелярской лавке. Позже, окончив флорентийскую консерваторию имени Керубини и выйдя на оперные сцены Италии и Европы, он почувствовал, что хочет чего-то иного, и, услышав сочинения композитора Романо Мусумарры, понял, что мечтал бы исполнить их первым. В интервью, опубликованном итальянским сайтом Concerto d’autunno накануне Сан-Ремо 2002 года, Сафина свой жанр описывал просто: как своего рода классическую поп-музыку, очень итальянскую, с итальянской душой, которая прежде всего волнует.

Мир быстро полюбил эту смесь. Концерт «Only You», записанный в 2001 году в античном театре Таормины, показал американский телеканал PBS; в фильме База Лурмана «Мулен Руж» Сафина спел с Эваном Макгрегором «Your Song» Элтона Джона и принял участие в финале «Elephant Love Medley» вместе с Макгрегором и Николь Кидман; а в марте 2002 года Сафина вышел на сцену 52-го фестиваля в Сан-Ремо с песней «Del perduto amore», показав итальянской публике то, что за границей знали лучше, чем дома. Сафина выступал в нью-йоркском Radio City, на открытии чемпионата мира по футболу 2002 года в Сеуле и не раз бывал гостем князя Ренье в Монако, оставаясь при этом певцом с консерваторской выучкой, который выходит к слушателям поп-музыки и не меняет манеры, и именно эта выучка, судя по тиражам его дисков, не мешала, а помогала ему находить слушателей по всему миру. Потом были дуэт «Sarai Qui» с Сарой Брайтман, в турне которой он выступал специальным гостем, концерты вместе с Андреа Бочелли и Пласидо Доминго и гала-концерт памяти Муслима Магомаева в Баку в 2022 году, где вместе с рэпером Emin он исполнил «Blue Eternity».

В Израиле Алессандро Сафина знают давно: страна значится в списке тех, где он выступал, и часть публики придёт в зал ради певца, чьи песни годами звучали у неё дома, а часть — ради возможности услышать их вживую, с оркестром, а не в записи. Среди этих песен главная, как и прежде, «Luna», которая четырнадцать недель продержалась на вершине нидерландских хит-парадов и стала главной темой бразильского сериала «Клон», а на альбоме «Sognami» 2007 года Сафина пел на пяти языках, перемежая итальянские песни английскими, французскими, испанскими и турецкими, и так же широко задумана нынешняя программа, в которой, помимо «Luna» и других любимых хитов, прозвучат новые композиции, так что даже тем, кто знает его репертуар наизусть, будет что услышать впервые, а тем, кто придёт впервые, не придётся ничего догадываться заранее, потому что музыка, которую он поёт, понятна без пояснений.

Если решение пойти на концерт Алессандро Сафина до сих пор откладывалось, то сейчас самое время его принять, потому что после воскресенья до выборов останутся только будни, а такой вечер, собирающий в одном зале людей разных взглядов и дающий им возможность просто послушать музыку, уже не повторится.

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Даты концертов:

Пятница, 23 октября, 20:00 — Хайфа, «Аудиториум

Воскресенье, 25 октября, 20:00 — Тель-Авив, «Гехал ха-Тарбут»

Заказ билетов — Alessandro Safina. My Way. Live with Orchestra https://conv.talisman-show.com/announce/Alessandro-Safina-2026

Все фотографии (© Federico Faggion, © Daniel Robert Dinu) предоставлены продюсером гастролей – компанией Talisman Global Productions