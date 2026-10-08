Алессандро Сафина: «My Way» в Израиле

Итальянский тенор Алессандро Сафина вскоре приезжает в Израиль с новой программой «My Way. Live with Orchestra». Два концерта пройдут в пятницу, 23 октября, в Хайфе и в воскресенье, 25 октября, в Тель-Авиве. Концерт Алессандро Сафина сопровождает инструментальный оркестр из Италии и израильский ансамбль скрипачей.

Для израильских зрителей Сафина хорошо знакомое имя. Он выступал в Тель-Авиве в 2007 году, а потом приезжал в Израиль в 2009-м и в следующие годы. В нынешней программе заявлены новые песни и хиты, в том числе и супер-популярная песня «Luna».

Музыка в его доме звучала с детства. Сафина родился в Сиене 14 октября 1963 года, так что как раз в преддверии хайфского концерта ему исполнится 63. Его родители любили оперу и передали это увлечение сыну. Музыкой он занимался с девяти лет, в двенадцать пошёл в музыкальную академию, в семнадцать поступил в консерваторию Керубини во Флоренции. Из певцов прошлого ближе всех ему был Энрико Карузо, но он слушал и U2, Genesis, Depeche Mode, The Clash. Это сочетание заметно в том, как он выбирает репертуар.

Оперу Сафина не оставил и после успеха на эстраде. В 2002 году он пел в Риме графа Данило в «Веселой вдове», а в конце 2007-го вернулся к этой партии в Римской опере. В 2005 году в Триесте он исполнил графа Тассило в «Графине Марице» и получил за эту роль серебряную медаль Международной ассоциации оперетты. Летом 2002 года ему вручили трофей Марио Ланца как послу итальянской лирики в мире.

Среди его выступлений есть и те, что видели телезрители. В сентябре 2001 года Сафина дал концерт «Only You» в античном театре Таормины. Запись показал американский канал PBS в цикле «Great Performances», а в феврале 2003 года она вышла на DVD. В ноябре того же года на 73-м Королевском варьете в Лондоне он пел «Music of the Night» Эндрю Ллойда Уэббера. Позже он выступал на рождественском концерте в Ватикане перед Папой Римским, а в 2004 году оставил отпечатки рук в бетоне на роттердамской Аллее славы, самой большой звёздной аллее Европы. В Нидерландах дебютный альбом за несколько месяцев стал четырежды платиновым, в Бразилии и на Тайване получил золотой статус.

У каждого из его альбомов есть своя история. Для «Musica di te» (2003) Сафина записался с Лондонским камерным оркестром. Одну песню для диска написал Карлос Сантана. Певец рассказывал, что материал он услышал на плохо записанной кассете, а разрешения на использование добивались полгода, потому что Сантану трудно найти: он живёт уединённо и рисует. Дуэт с Родом Стюартом «Don’t Get Around Much Anymore» появился иначе: «С Родом Стюартом я даже не встречался», говорил Сафина, предложение пришло через продюсера Фила Рамоне. С Элтоном Джоном он познакомился в Лондоне на Королевском варьете, и тот сам позвонил ему с идеей благотворительной версии «Your Song». Вторая запись песни, сделанная для фонда Sport Relief, по данным официального сайта, вошла в пятёрку лучших в британском хит-параде.

Альбом «Sognami» (2007) продюсер Алекс Кристенсен записывал четыре месяца: вокал в Гамбурге, струнные и инструменты в Лос-Анджелесе и Братиславе. В альбом вошли 13 песен на пяти языках, среди них «Annie’s Song» Джона Денвера и «Tous les visages de l’amour» Шарля Азнавура. По рассказу Кристенсена, Сафина пришёл в студию с пластинкой Денвера и пропел её целиком, а на «Annie’s Song» оба поняли, что эту вещь надо записывать. Об отношении к собственным записям певец говорил: «Когда записываю новый альбом, старые не слушаю».

О своём жанре Сафина говорил в интервью разных лет. Проект «Pop Opera» он объяснял как опыт: соединить оперный голос с поп-мелодией и ритмом, чтобы выйти к более широкой аудитории. В беседе с Мэттью Гуревичем для The New York Times он замечал, что ни один певец не был по-настоящему хорош и в поп-музыке, и в классике, и что добиться этого непросто. The Guardian в 2002 году записала, что из музыкантов он больше всех восхищается Эндрю Ллойдом Уэббером, а цель видит в том, чтобы тронуть слушателей.

О месте в истории жанра Сафина говорит сдержанно. В 2023 году, перед концертом в ливанском Библосе, он рассказал газете L’Orient-Le Jour: «Я никогда не думал, что стану первопроходцем нового музыкального жанра». По его словам, довольно быстро стало ясно, что соединить классику с попом — задача непростая, но она может сблизить две публики, которые прежде были далеки друг от друга. Автор статьи напоминает, что певец выпустил шесть альбомов, не держится за один стиль и любит играть с условностями и языками, а песня «Luna» получила золотые и платиновые диски в нескольких странах. А в 2003 году газете Il Giorno Сафина сказал, что с удовольствием записал бы итальянский «песенник»: в нём была бы вся песенная классика Лучо Баттисти, а ещё Антонелло Вендитти, Лучо Далла, Франческо Де Грегори и Фабрицио Де Андре.

Пока же нам предоставляется возможность послушать самого Алессандро Сафина в его новой программе «My Way. Live with Orchestra»!

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Даты концертов:

Пятница, 23 октября, 20:00 — Хайфа, «Аудиториум

Воскресенье, 25 октября, 20:00 — Тель-Авив, «Гехал ха-Тарбут»

Заказ билетов — Alessandro Safina. My Way. Live with Orchestra https://conv.talisman-show.com/announce/Alessandro-Safina-2026

Все фотографии (© Federico Faggion, © Daniel Robert Dinu) предоставлены продюсером гастролей – компанией Talisman Global Productions