Алессандро Сафина: Возвращение на сцену Израиля в мае 2025 года

Фото – © Daniel Robert Dinu

Алессандро Сафина, один из самых известных и любимых теноров мира, возвращается в Израиль в мае 2025 года с концертами, которые обещают стать яркими событиями мирового масштаба. Певец, который уже зарекомендовал себя как звезда оперы и поп-оперы, исполнив главные роли на самых престижных сценах Европы и мира, будет выступать в Израиле после переноса гастролей, которые должны были состояться осенью 2024 года.

В рамках своего международного турне, Сафина даст два больших сольных концерта – 25 мая 2025 года в Хайфе, в Центре Конгрессов Хайфа (зал «Орен») и 27 мая 2025 года в Тель-Авиве, в Гехал ха-Тарбут. Эти концерты обещают стать настоящим праздником музыки, в которых звучат не только самые любимые произведения певца, но и новые композиции, а также уникальные аранжировки классической и популярной музыки.

Гастроли Сафины по всему миру неизменно привлекают внимание зрителей, и предстоящие концерты в Израиле не станут исключением. В рамках его международного турне, певец уже успел покорить Европу, Америку и Латинскую Америку, а его имя стало символом музыкальной гармонии, объединяющей классику, поп-музыку и элементы современной электроники. Его концерты стали настоящими театральными шоу, полными эмоций и волнующих музыкальных переживаний, которые покоряют зрителей по всему миру.

Сафина приобрел всемирную популярность благодаря своим неповторимым интерпретациям классической оперы, а также успешному выходу за пределы традиционного оперного репертуара. Он стал пионером в жанре поп-опера, который сочетает в себе элементы классического вокала с современными музыкальными течениями, такими как поп, рок и соул. Концерты Сафины — это не только великолепное исполнение вокала, но и невероятное шоу, в котором зрители оказываются в центре музыкального действия.

Его дебютный альбом INSIEME A TE стал моментом настоящего прорыва в его карьере. Песня “Luna”, ставшая визитной карточкой певца, заняла вершины хит-парадов и получила признание на мировых сценах. После этого успеха Алессандро Сафина продолжил свою карьеру, исполнив дуэты с такими легендами, как Шер, Дженнифер Лопес и Элтон Джон, а также приняв участие в проектах с мировыми звездами оперы — Пласидо Доминго, Андреа Бочелли и Сарой Брайтман.

Особое внимание стоит уделить его участию в записи саундтрека к знаменитому фильму “Мулен Руж”, где вместе с Эваном Макгрегором он исполнил песню “Your Song” Элтона Джона. Этот проект принес Сафине не только международную популярность, но и привлек внимание к его уникальному стилю, который соединяет в себе изысканную классику и доступность поп-музыки.

Кроме того, Сафина активно сотрудничает с артистами и продюсерами по всему миру, включая такие страны, как Украина, где он является популярным исполнителем и даже был в составе жюри программы X Factor Ukraine.

Международное турне Алессандро Сафины – это не только выступления, но и культурные события, в которых артист объединяет разные музыкальные жанры, стили и традиции. Его концерты – это всегда встреча разных культур и музыкальных традиций, наполненная эмоциями и красотой звука.

Сафина не ограничивает свой репертуар только классическими произведениями. В его программах звучат как любимые хиты, так и новые композиции, а также переработанные классические произведения, которые с каждым годом становятся все более актуальными. В Израиле Сафина исполнит не только популярные композиции из своего репертуара, но и песни, которые покажут его мастерство в самых разных жанрах.

Сегодня Алессандро Сафина – это не только выдающийся тенор, но и артист, который привносит в музыку новые идеи и формы. Его концерты – всегда праздник, момент красоты и вдохновения, в котором зрители могут почувствовать единение с музыкой и артистом. Не пропустите шанс стать частью этого грандиозного музыкального события в Израиле.

Даты концертов:

25 мая 2025 года, воскресенье, 20:00 – Хайфа, Центр конгрессов Хайфа, зал «Орен»

27 мая 2025 года, вторник, 20:00 – Тель-Авив, «Гехал ха-Тарбут»

Заказ билетов – https://did.li/y1OTY

Все фотографии (© Daniel Robert Dinu) предоставлены продюсером гастролей – компанией Global Productions