Иерусалимский сплав: выставка Ализы Ауэрбах на тропах истории города

Текст и фото — по материалам пресс-релиза

Новая фотовыставка «Я стояла в Иерусалиме» עליזה אורבך: עמדתי בירושלים, открывающаяся 2 сентября в галерее «Бейт Ави Хай», охватывает почти три десятилетия творчества покойной Ализы Ауэрбах. Столица предстаёт такой, какой её видела фотограф — живой, меняющейся, полной лиц и историй

«Мы просмотрели огромный архив — сотни тысяч фотографий Ализы Ауэрбах, поступивших к нам из Национальной библиотеки Израиля. Мы сделали стратегический выбор и решили сосредоточиться на фотографиях Иерусалима — города, который она выбрала своим местом жительства», — рассказывает Рика Гринфельд-Барнеа, заместитель куратора выставки.

Куратором выставки, представляющей документальное путешествие по Иерусалиму длиной почти в три десятилетия через объектив Ауэрбах, стал Амихай Хасон. Выставка будет экспонироваться в течение года в рамках мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня основания «Бейт Ави Хай».

Повествование начинается в июне 1967 года, спустя несколько дней после Шестидневной войны и объединения города, и завершается в ноябре 1995 года — похоронами премьер-министра Ицхака Рабина Между этими двумя историческими точками, в период, когда Иерусалим превратился из небольшой столицы в большой и сложный город, разворачивается живой архив постоянно меняющегося города: строительство и разрушение, снег и праздники, будни и траур, знакомые и безымянные лица.

Ализа Ауэрбах

Ауэрбах (1940-2016), одна из крупнейших фотографов, работавших в Израиле, родилась в Хайфе и в молодости переехала в Иерусалим, где изучала философию и библеистику в Еврейском университете и где обустроила свой дом. В 25 лет она получила от бабушки простой фотоаппарат на память о поездке за границу и с того момента уже не расставалась с ним. Фотографировать она училась самостоятельно, проявляла плёнку и печатала снимки в домашней фотолаборатории.

Она работала фотографом на съёмочных площадках и фотокорреспондентом газет «Гаарец» и The Jerusalem Post, сотрудничала с международными изданиями The New York Times, лондонской The Times и немецкой Die Zeit. Впоследствии Ауэрбах утвердилась как художественный фотограф, чьи выставки и альбомы получили признание в Израиле и во всём мире. Такие проекты, как «Выжившие», «Репатрианты», «Матери» и «Читатели», стали бестселлерами и международными выставками.

В отличие от всех этих проектов, Иерусалим так и не превратился в отдельную серию. Он был делом всей её жизни — непрерывным странствием, взглядом человека, для которого этот город был родным домом.

Её муж, художественный критик доктор Гидеон Офрат, и их дочь, художница Эден Ауэрбах-Офрат, передали её личный архив Национальной библиотеке Израиля. Из этого архива и были отобраны фотографии, представленные на выставке.

Выставка занимает три этажа и объединяет город и его жителей: строительство таких районов, как Гило и Рамот, и восстановление Еврейского квартала; Иерусалим, укрытый снегом; праздники — от Мимуны до Сигда, отмечаемого выходцами из Эфиопии; последний парад Армии обороны Израиля в честь 25-го Дня независимости страны в 1973 году и церемонии Дня памяти на горе Герцля; демонстрации протестного движения после Войны Судного дня и похороны Бен-Гуриона и Рабина на площади перед Кнессетом.

В разделе «Лица города» представлен необыкновенный иерусалимский пантеон: премьер-министр Голда Меир, министр обороны Шимон Перес, Менахем Бегин в сукке, мэр города Тедди Коллек, Эхуд Ольмерт в бытность молодым депутатом Кнессета, Йешаягу Лейбович, Гершом Шолем в своём доме в Рехавии, поэты Иегуда Амихай с сыном и Хаим Гури, Зельда в своём доме в районе Шаарей-Хесед, писатели Амос Оз, А. Б. Иегошуа, Давид Гроссман и Аарон Аппельфельд, художник Мордехай Ардон и архитектор Моше Сафди. Все они запечатлены в своей естественной среде любознательным взглядом Ауэрбах.

«На выставке представлено около 250 фотографий Иерусалима, отобранных из нескольких тысяч снимков, — отмечает Гринфельд-Барнеа. — Временной диапазон охватывает период с 1967 года, спустя несколько дней после Шестидневной войны, до завершающего выставку снимка с похорон Ицхака Рабина в 1995 году. Фотографии документируют демографические и топографические изменения, произошедшие в городе: как интенсивное и стремительное строительство, так и соприкосновение двух частей города».

Гринфельд-Барнеа так описывает манеру Ауэрбах: «Она очень интуитивная и в то же время очень организованная. Композиции продуманы и точны — так фотографировать может только человек, который хорошо знает это место. Чуткость её фотографии заметна как в городских снимках, так и в портретах. На выставке мы объединили портреты известных и неизвестных людей, исходя из понимания, что она фотографировала их одинаково, что все эти снимки родились из единого подхода. Ауэрбах не использовала студийных условий: никаких вспышек, никакого штатива — всё естественно, один точный щелчок затвора».

На вопрос о том, что особенно удивило её в увиденных фотографиях, куратор отвечает: «Больше всего меня поразило и удивило то, что Ализа Ауэрбах фотографировала Иерусалим как естественный, обычный город: без вечности, без драмы, без политики, без борьбы — как город мягкий. Это отличается от привычного образа Иерусалима, особенно в 1970-е и 1980-е годы — годы борьбы и интифады. На фотографиях Ализы есть только красота, повседневность и своего рода стремление подчеркнуть именно эту сторону города».

«Мамина фотография не была агрессивной. Она приходила, всматривалась, устанавливала зрительный контакт с человеком, которого фотографировала, — рассказывает Эден Ауэрбах-Офрат, дочь фотографа. — Мама росла вместе с городом, и фотографии, разумеется, это отражают. Она приехала в Иерусалим и влюбилась в него, много гуляла одна — внутри городских стен, по разным районам.

У неё также был особый интерес к людям. Она смотрела на всех без фильтров, не пропуская их через фильтр общественного положения. С одинаковым заинтересованным вниманием она относилась и к великим деятелям культуры, и к уличному торговцу или ребёнку на рынке. В том, как она сосредоточивала внимание на людях, были уважение, признательность, наблюдательность и стремление приблизиться. Её фотография была сострадательной и любящей, и предпочитала она снимать в чёрно-белой гамме. Иерусалим был для неё домом, словно семья. Она была его частью».

Связь с поэзией

Название выставки «Я стояла в Иерусалиме» взято из стихотворения Зельды и указывает на глубокую связь, которую Ализа Ауэрбах на протяжении многих лет создавала между своими фотографиями и поэзией на иврите. В знак уважения к этой связи в выставочном пространстве будут установлены стенды со стихотворениями, которые посетители смогут взять с собой домой.

Информация о выставке

«Ализа Ауэрбах: Я стояла в Иерусалиме. Фотографии 1967-1995 годов»

Открытие: среда, 2 сентября, 19:00

Для широкой публики выставка будет открыта с 1 сентября 2026 года.

«Бейт Ави Хай», улица Кинг-Джордж, 44, Иерусалим

Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте «Бейт Ави Хай». Можно записаться на экскурсию на иврите или английском языке. Для групп численностью более семи человек или индивидуальной экскурсии необходимо написать по адресу gallery@avichai.org.il, указав желаемую дату и предполагаемое количество посетителей.

Подробнее о посещении выставки: https://www.bac.org.il/bac-gallery/alizaauerbach/?ContentID=25853

Часы работы:

Воскресенье, вторник, среда, четверг: 10:00-18:00

Понедельник: 10:00-22:00

Пятница: 09:00-13:00

Дополнительные материалы, в том числе стихотворения и фотографии, статьи и историческая информация, доступны на сайте галереи «Бейт Ави Хай» на иврите и английском языке: https://www.bac.org.il/bac-gallery/alizaauerbach/

Здесь — https://www.bac.org.il/bac-gallery/alizaauerbach -представлена виртуальная выставка, где можно подробно рассмотреть десятки фотографий Ализы Ауэрбах и прочитать пояснения к каждой из них.