Фестиваль Израиля 2026 отмечает 65-летие со дня основания

«По тонкому канату» — захватывающее дух представление воздушного искусства над Гай-Бен-Хином, вдохновлённое особым моментом времени — 1987 годом, когда открывался фестиваль и Филипп Пети, французский канатоходец, прошёл по тонкому канату над Гай-Бен-Хином.

«Хип-хоп Тальпиот» — когда оркестр захватывает бит, с Тамиром Москатом, Джимбо Джеем, Тедди Негусе, Экко, Tapash, Balkan Beat Box, Эден Дрессо, Иерусалимским уличным оркестром.

Sonic Blue — музыкальное путешествие в мир Rejoicer (Юваль Хавкин), Гали Торен, Риф Коэн, Шая Цабари и Folly Tree.

«Все ветры» — коллективное танцевальное произведение семи ведущих хореографов, разбирающих на части понятие «война».

VERSE — два дня искусства, которое берёт на себя ответственность — уникальное сотрудничество между Фестивалем Израиля и фондом Анера Шапиро. При участии: Эхуда Банаи, Нинет Тайеб, которая примет у себя Бэри Сахарова, Пле Озен и Hasan MC, Орит Цума, Алекса Парфури, Даны Франк и десятков общественных активистов, понявших, что общая судьба — это и есть движение, а реальность — сырьё для искусства.

«Я был бы мёртв» — четверо актёров-«массовки», умиравших на съёмочной площадке десятки раз, воскресают на авансцене.

«Питер уходит» — представление для обезьяны и машины с главным героем, созданным и управляемым искусственным интеллектом.

«Как один» — премьера «публичного движения», приглашающего зрителей физически практиковать видение гибкого

«Думающее сердце» — дневники представления по следам Этти Хиллесум.

«Портреты падения» — премьера международной постановки Ади Бутроса.

«Просьба о мире 2026» — 12 дизайнеров, 11 писателей и публика формулируют то, о чём так трудно просить: мир. Дань памяти Давиду Тартаковеру.

«Временно снято» — интимная экскурсия по следам того, чего невозможно увидеть. Произведение, делающее ощутимым присутствие международных постановок, которые должны были приехать в Израиль — но не приедут. Экскурсии проведут художественные руководители, режиссёры и кураторы.

«Любовь музыка (сейчас!)» — совместный вечер труппы Ясмин Годер и Диклы.

Саги Декель-Хен: «Из плена на траву Нир-Оза» — Саги Декель-Хен выйдет на сцену в кибуце Нир-Оз и впервые вживую споёт девять песен, которые написал и сочинил в глубине плена — произведения, ставшие саундтреком его выживания за 498 дней там.

Фестиваль Израиля, отмечающий в этом году 65 лет своей деятельности, откроется в Иерусалиме 28 июля и продлится около месяца в нескольких локациях в Иерусалиме, на юге и на севере страны.

Фестиваль возглавляет Ури Вакнин, новый генеральный директор. Художественные руководительницы — Михаль Вакнин и Дафна Карон, главный продюсер — Ури Гликсберг.

Фестиваль сердечно благодарит Эяля Шера, уходящего генерального директора, за одиннадцать лет пребывания в должности и исключительное сопровождение нынешнего фестиваля.

Генеральный директор фестиваля Ури Вакнин: «Фестиваль Израиля — это прежде всего живая встреча между художниками, творцами и публикой. В этом году, в такой период, само существование этой встречи не является само собой разумеющимся. Мы гордимся тем, что представляем масштабную художественную программу, созданную благодаря сотрудничеству сотен художников, партнёров и деятелей культуры, и продолжаем поддерживать открытое пространство творчества, любопытства и диалога. Для нас существование фестиваля — это не только производственное или художественное достижение, но и выражение приверженности продолжать действовать, творить и встречаться друг с другом даже в сложный период».

«Фестиваль Израиля — это публичное приглашение справиться о нашем благополучии, он предлагает творчество, рождающееся в тех областях, где общество может изобрести себя заново», — говорят Михаль Вакнин и Дафна Карон, художественные руководительницы. И добавляют: «Программа основана на искусстве как инструменте выживания или как предложении задействовать общее воображение. Через широкий спектр оригинальных произведений мы стремились создать перспективы, отдаляющие от непосредственного, и через них наметить иной набросок реальности. Мы хотели поразмышлять о понятии «завтра» — завтра, через которое можно учиться настоящему, взглянуть прямо на вчера, и как возможность, и как необходимость, вообразить будущее — не из мысли, что всё хорошо или будет хорошо, а как широкую точку зрения, открывающую возможности для действия.

Из потребности и настоятельной необходимости расширить присутствие искусства в общественном пространстве, многие произведения в этом году разворачиваются в разных точках города — на линиях «шва» или в местах встречи разных сообществ. Искусство, которое является открытым кодом для широкой публики. И в этом году, уже третий раз подряд, фестиваль приедет в Западный Негев и на север страны, исходя из понимания, что художественное присутствие в областях разлома и заживления — неотъемлемая часть нашей сущности в это время».

Как и в прошлом, у фестиваля действует социальная билетная политика, целью которой является предоставление возможности всему населению наслаждаться его результатами. Программа включает представления со свободным входом, а цены билетов на платные представления варьируются от 50 до 140 шекелей. Скидки и льготы для пенсионеров, студентов, военнослужащих, обладателей иерусалимской карты, акции по кредитным картам и клубам клиентов.

Полная программа фестиваля

«По тонкому канату»

Открытие Фестиваля Израиля Захватывающее дух воздушное искусство

В мире, немного вышедшем из равновесия, в точке, где мы почти потеряли устойчивость, мы хотим снова искать опору. Четыре воздушных троса будут натянуты над Гай-Бен-Хином — долиной между восточным и западным Иерусалимом, и по этим тросам пройдут четверо канатоходцев в захватывающем дух действии, требующем синхронизации и внимания, колеблющемся между точным расчётом времени и опасностью падения.

Представление, которое развернётся в небе, будет сопровождаться на земле оригинальной музыкой, написанной для этого выступления Иерусалимским оркестром «Восток и Запад» и Иерусалимским молодёжным хором.

«По тонкому канату» возвращается к особому моменту времени — к 1987 году, когда открылся Фестиваль Израиля над Гай-Бен-Хинном, и публика из тысяч людей затаила дыхание, когда Филипп Пети, французский канатоходец, прошёл по тонкому канату над вади с востока на запад. Это впечатляющее событие с годами превратилось в настоящую мифологию. Фестиваль Израиля 2026 возвращается к тому самому знаковому моменту и встречает его заново спустя сорок лет.

Вход свободный.

Режиссёр представления: Дани Тавори. Канатоходцы: Хемда Бен-Цви, Нимрод Бар-Гиора, Омер Биньямини — Бокси, Боаз Лильор, Йонатан Тавчник. Художественное руководство, музыка, аранжировки и дирижирование — Иерусалимский оркестр «Восток и Запад»: Том Коэн. Дирижёр Иерусалимского молодёжного хора: Матан Сери.

Гвй-Бен-Хинном, вторник 28.7, открытие ворот 16:30, начало представления 18:00

«Хип-хоп Тальпиот»

Когда оркестр захватывает битТамир Москат, один из ведущих музыкальных продюсеров страны, соединяет израильский

хип-хоп с Иерусалимским уличным оркестром для ночи битов и сэмплов в Тальпиоте. На сцене — ведущие рэперы и творцы местной хип-хоп сцены: Джимбо Джей, Тедди Негусе, Экко, Tapash, Balkan Beat Box, Эден Дрессо — встречаются в живых, уникальных аранжировках с полным симфоническим оркестром под управлением Идо Шпитальника.Художественное руководство: Тамир Москат. Музыкальное продюсирование: Тамир Москат, Итамар Циглер. Дирижёр Иерусалимского уличного оркестра: Идо Шпитальник.

Тальпиот, четверг 13.8, открытие ворот: 19:30, представление: 21:00

Sonic Blue

Глубокое погружение в мир творчества Rejoicer .

При участии Гали Торен, Шая Цабари, Риф Коэн, Алекса Моше и ансамбля виртуозных музыкантов

Rejoicer — музыкант и продюсер, известный своим уникальным звуковым почерком и новаторскими международными коллабораціями, которые он ведёт в музыкальном мире. Его музыкальный язык богат и чуток, отчасти благодаря синестезии — его способности слышать звук как цвет.В оригинальном произведении, созданном специально для Фестиваля Израиля, Rejoicer окружает себя компанией музыкантов — одних из самых самобытных и интересных голосов, действующих сегодня в стране —

независимых творцов, которые будут сопровождать представление. На сцену также выйдут Гали Торен, Шай Цабари, Риф Коэн и Алекс Моше (Folly Tree) — творцы, с которыми он сотрудничал в последние годы.

Синий цвет — центральная ось вечера. Это также цвет моря — самого любимого места Игаля Хавкина, отца Rejoicer, который проводит значительную часть времени на своей лодке в море. Сине-мерцающие музыкальные текстуры окутывает впечатляющий видеоарт, снятый на лодке. Между эмбиентными пространствами и грувом, между инструментальным и гипнотическим битом — представление является глубоким погружением в чувственные воспоминания и цвета, которые можно услышать.

Иерусалимский театр, четверг 6.8, 21:00

VERSE

Два дня искусства, которое берёт на себя ответственность

Уникальное сотрудничество между Фестивалем Израиля и фондом Анера Шапиро

Художественное событие, которое приглашает нас действовать, умеет слушать, соединять разные голоса в обществе и призывать к переменам, когда это нужно. Творчество, движущей силой которого является радикальная забота, не боящаяся взять на себя ответственность за завтрашний день, и которая является связующим звеном между творчеством и общественной деятельностью.

В течение двух дней фестиваль пригласит публику двигаться. Вы пройдёте между представлениями, бурными разговорами, показами документальных фильмов, форматами партиципаторного искусства и большим количеством музыки, в которой заключена сила голоса менять реальность. Вы встретитесь с десятками художников, коллективов, общественных активистов, понявших, что общая судьба — это и есть движение, что реальность — сырьё, и что искусство может протянуть смелую руку, слушать, соединять, действовать и вести к новым направлениям.

Среди участников: Эхуд Банаи, Нинет Тайеб, которая примет у себя Бэри Сахарова, Пле Озен и Hasan MC, Орит Цума. Дебаты идей под руководством Даны Франк, фотоинсталляция Алекса Парфури, «Просьба о мире» — дань памяти Давиду Тартаковеру, партиципаторный цирк искусства «Тнуат Тарбут», иерусалимская история, «Кафе сопротивления» — беседы с общественными активистами, «Улей» — центр предпринимательства и социальных инноваций, кинематограф Шпигеля, маркет-ярмарка со студией Export и другое. Художественное руководство: Ан Дайц.

VERSE — одно из серии художественных событий, проходящих в общественном пространстве. В сотрудничестве с компанией «Эден» и муниципалитетом Иерусалима фестиваль выходит в центр города и приглашает к непосредственной встрече между искусством, сообществом и городским пространством. Этот шаг укрепляет доступность культуры и подчёркивает её роль в создании открытого, активного города, связанного со своими жителями.

Событие — уникальное и первое в своём роде сотрудничество между Фестивалем Израиля и фондом Анера Шапиро. Анер Шапиро был многогранным иерусалимским творцом — композитором, автором, певцом и прежде всего — человеком, любящим людей. Он погиб героически утром седьмого октября, спасая множество жизней. Анер верил в силу музыки и искусства объединять, укреплять и исцелять.

При сотрудничестве и поддержке компании «Эден», отдела культуры муниципалитета Иерусалима и фонда Анера Шапиро.

Комплекс «Менора», 11-12.8, с 18:00 до 23:00

«Все ветры»

Антивоенный танец в шести картинах

Семь хореографов разбирают на части понятие «война» в коллективном танцевальном произведении, построенном на шести картинах, каждая из которых обращается к иному архетипу или мифу войны. От поля боя до материнства, от заносчивых лидеров до беженцев и перемещённых лиц — каждая часть разворачивает иное «представление» войны и реагирует на дистилляцию этого явления и его влияние на частное и общественное тело. На сцене её сопровождает своим присутствием и оригинальной музыкой пианист Нитай Хершкович.

В 1932 году, между двумя мировыми войнами, был поставлен балет «Зелёный стол» немецкого хореографа Курта Йосса — одно из самых подрывных антивоенных произведений в истории танца. Йосс назвал это произведение «политическим балетом» — гибридным и нестандартным термином. «Все ветры» черпает вдохновение из этих идей и помещает их в тело современного израильского танца. Вместе с рядом ведущих творцов оно становится первой в своём роде платформой: коллективным танцем в шести актах, реагирующим на ветра войны и построенным как палиндром — подобно бесконечному милитаристскому кругу, в котором мы заперты.

Иерусалимский театр, вторник и среда 4-5.8, 21:00

«Как один»

Хореография для гибкого общества

Летом 1925 года во Франкфурт съехались сотни тысяч рабочих со всей Европы, готовых тренироваться, выступать и двигаться вместе на первой Рабочей олимпиаде. Некоммерческое собрание, основанное на солидарности, равенстве и сотрудничестве — радикальный эксперимент политического и культурного воображения, сформулировавший новое общественное видение через движение и ритм.

Сто лет спустя после того события «Публичное движение» призывает публику присоединиться к произведению, которое исследует дух Рабочей олимпиады — общество, стремящееся к равенству, братству, пересекающему национальные границы, и миру. Через совместное физическое действие, которое развернётся вокруг Иерусалимского театра, публике предлагается воплотить телом культурное и политическое послание и исследовать, как эти ценности реализуются физически.

Представление «Как один» проходит в общественном пространстве и приглашает публику к живому исследованию через тело. Действие родилось из потребности собраться и потренироваться быть гибким, ловким обществом с акробатическим мышлением, готовым к предстоящей борьбе. Участники «Публичного движения» исполняют хореографию силы и уязвимости, дисциплины и послушания, игры и соревнования, позволяя публике наслаждаться гармонией группового «вместе».

Площадь перед Иерусалимским театром, среда и четверг 5-6.8, 19:00

«Портреты падения»

Местная и международная танцевальная постановка

Запертые в бесконечном круге сложных физических состояний, шестеро танцовщиков в «Портретах падения» забираются друг на друга, взбираются и рушатся, выстраивая на сцене впечатляющие и хрупкие человеческие конструкции. Виртуозное тело танцовщиков держит зрителя в напряжении перед непрекращающимся потоком образов: солидарность и насилие, нежность и жестокость, притяжение и отторжение. Моменты интимности мгновенно превращаются в тревожные образы утраты и захватывающей коллективной силы.

а поворотный момент, и жизненный импульс продолжает биться.

Хореография и звуковой дизайн: Ади Бутрос. Танцовщики: Идо Барак, Нешама Бейзер, Наоми Бен-Давид, Ади Бутрос, Став Штрауз Бутрос, Ури Дикер.

Иерусалимский театр, пятница 7.8, 14:00

«Массовка»

Четверо актёров играют в смерть

Четверо актёров — «массовка», умиравшая на съёмочной площадке десятки раз, — воскресают с пола монтажной комнаты сериалов и фильмов, в которых они играли, выходя на авансцену. Представление воссоздаёт сцены агонии из карьеры участников, но смещает взгляд на людей, стоящих за этим изображением. За каждым актёром, чей персонаж умер на экране, стоит человек, который выбирает воплотить своим телом внезапную, жестокую, нелепую и часто ненужную смерть. Анонимное тело актёров-«массовки» удовлетворяет человеческую жажду катастрофы, крови и зрелища.

Сквозь различные изображения смерти распадаются механизмы боли и насилия, и постепенно раскрывается искренние человеческие усилия актёров быть увиденными, получить признание и осуществить мечту. По мере развития произведения смело раскрывается и личная, обнажённая связь каждого из них с жизнью и смертью.

Автор: Йонатан Рон. Ассистент режиссёра: Налия Пашин. Сценограф: Таль Арец. Художник по костюмам: Хамада Атталла. Художник по свету: Ротем Элрои. Видеохудожник: Нимрод Цин. Музыка: Амир Лакнер. Художник по движению: Таль Кон. Директор продюсирования: Авия Хадида. В ролях: Илан Барзилай, Амир Харбави, Евгений Голан, Ривка Офек.

Иерусалимский театр, 4.8 в 19:00, 5.8 в 19:00 и в 21:30

«Питер уходит»

Представление для обезьяны и машины

Питер — обезьяна, ставшая человеком, но тоскующая о том, чтобы снова стать обезьяной. Анимированный персонаж, действующий спонтанно с помощью искусственного интеллекта. Питер существует в мире, развивается и расширяется уже более двух лет, питаясь обнажёнными и интенсивными отношениями с художником, создавшим его — Амиром Яцивом, и разговорами со зрителями.

Питер и Амир встречаются на сцене в последний раз, пытаясь понять, как Питер стал человеческим существом. Но живое представление ведёт в неожиданные места: Питер общается напрямую с публикой и задаёт вопросы. Он взволнован, он зол, он ищет любви и отчаянно пытается снова стать обезьяной.

«Питер уходит» опирается на рассказ Франца Кафки «Отчёт для академии», который в этом спектакле оказывается актуальнее, чем когда-либо. Представление ведёт публику к вопросам об отношениях власти в мире, управляемом искусственным интеллектом. Между персонажем и автором, между машиной и человеком, между публикой и виртуальным существом, Амир и Питер сталкивают нас с опытом, который выходит за пределы реальности, какой мы её знаем.

Авторы: Амир Яцив и Ноам Галь. Текст, режиссура и исполнение: Амир Яцив и Ноам Галь. Музыка: Анер Галь Киш. 3D-дизайн: Гай Литав.

Иерусалимский театр, со вторника по пятницу, 4-6.8, 19:00

«Думающее сердце»

Дневники представления по следам Этти Хиллесум

«Думающее сердце» — проект переписки и живого разговора со словами, острой мыслью и редким духом Этти Хиллесум, ставшей канонической фигурой благодаря своим текстам — письму, бесстрашно всматривающемуся в войну, сексуальность, жестокость и Бога. И даже когда реальность вокруг неё становилась катастрофической, она продолжала искать человечность.

«Думающее сердце» помещает дневники Хиллесум глубоко внутрь современного произведения и от первого лица. На сцене — избранные художницы перформанса, превращающие жизнь в художественный формат, встречаются с дневниками не как с историческим текстом, а как с живым и личным партнёром для творчества. Каждая из художниц выбрала линию мысли, «хиллесумовское» качество, вопрос или противоречие, возникающие из дневников, и создала личный отклик или действие. Многоучастный диалог, происходящий между живыми идеями, страстями и катастрофами, между Хиллесум и художницами. Шесть дневников-представлений, которые требуют сказать нам что-то об этом самом моменте.

Иерусалимский театр, четверг 6.8, 19:00 и 21:30, пятница 7.8, 12:00

«Просьба о мире 2026»

12 дизайнеров, 11 писателей и публика: думая о мире

Четыре года спустя после Войны Судного дня Анвар Садат прибыл в страну, и вместе с ним — надежда на мирное соглашение между Израилем и Египтом. В честь этого момента Давид Тартаковер оформил открытку под названием «Просьба о мире», которая была отправлена премьер-министру, президенту, депутатам Кнессета и всем семьям, носящим фамилию «Шалом» (Мир). Когда Садат вернулся в Египет, открытка была вывешена на рекламных щитах.

В сегодняшнем климате, после войны и во время войны, кажется, что слово «мир» исчезло из общественного дискурса и превратилось в утопическую мечту или забытое желание сердца. Теперь, в годовщину смерти Тартаковера, мы вернёмся к тому простому и сильному жесту:

Мы пригласили двенадцать дизайнеров оформить открытки «Просьба о мире», являющиеся личной интерпретацией — сейсмографом этого момента времени. К ним присоединятся вдохновляющие писатели и писательницы, которые напишут обратную сторону открыток. В дни фестиваля публика присоединится к действию и напишет с улыбкой, слезой или гневом свою собственную «просьбу о мире» — личную или публичную, и отправит её дальше — близкому человеку, публичной фигуре, сообществу, месту или будущему через почтовый ящик почты Израиля, который будет установлен на месте.

При участии: Лахав Халеви, Давид Адика, Амит Трайнин, Карим Абу-Шакра, Арам Гершони, Авишаг Шаар-Ишув, Зеэв Энгельмайер, Хадаса Фруман и другие. Куратор: Хила Шалтиэли.

Инсталляция поднимается при содействии почты Израиля и будет представлена в дни фестиваля в Иерусалиме.

«Временно снято»

Экскурсия по следам утраченных произведений

В комнату вошёл слон. Потребуется много времени, чтобы его вывести. Можно попытаться игнорировать его, но не по-настоящему.

«Временно снято» — экскурсия по следам того, чего невозможно увидеть. Рефлексивное произведение, делающее ощутимым присутствие международных постановок, которые должны были приехать в Израиль — но не приедут. Вдохновляющие произведения, которые мы хотели бы показать израильской публике — но это невозможно.

В формате экскурсии по следам утраченных работ мы приглашаем вас на прогулку по Иерусалимскому театру, во время которой вы сможете услышать от первого лица свидетельство о международном театральном или танцевальном произведении — потрясающем, важном или трогательном. Через него вы познакомитесь со значимыми и интересными режиссёрами, действующими сегодня за морем.

Экскурсии будут вести художественные руководители, кураторы и творцы, которые поделятся с вами своим личным опытом просмотра и покажут часть произведения — только для ваших глаз.

«Временно снято» делает ощутимым отсутствие, изоляцию и разрыв связей. И стремится через простое действие поставить их перед нами для разговора. Быстрая реакция в пространстве, ставящая вопросы о политически-глобальной реальности, в которой Израиль находится сейчас, и о международных отношениях Израиля с миром — в климате войны и культурного бойкота. Двигаясь по театру, она также некомфортно сдвигает нас по тонкой грани между документацией и распадом, между отсутствием и присутствием, между «здесь» и «там».

Продолжительность экскурсии — 20 минут. Количество мест ограничено, рекомендуется предварительная регистрация. Куратор: Ив Кристалл.

Фестиваль Израиля в Западном Негеве

Саги Декель-Хен

На траве кибуца Нир-Оз, месте, где случилось всё, месте, где расцветала жизнь и где она же дала трещину, Саги Декель-Хен выйдет на сцену и впервые вживую споёт девять песен, которые написал и сочинил в глубине плена — произведения, ставшие саундтреком его выживания за 498 дней в плену.

По возвращении домой, когда мелодии всё ещё звучали в его голове и грозили забыться, Саги начал долгий процесс творчества и аранжировки при музыкальном продюсировании Лиада Грушки и Идана Шнеора. Саги дал жизнь и звучание словам, которые хранились в его чреве и голове долгие месяцы. Он смело решил, что его история, история его семьи и его сообщества, а также песни, написанные им в плену, впервые выйдут в мир на живом выступлении. Выступлении на том самом месте — дома.

Это особый вечер, который начнётся с входа публики в ворота кибуца, продолжится среди тропинок, полных воспоминаний, и дойдёт до травы, хранящей столько жизненного опыта. Представление состоит из песен Саги наряду с другими историями и произведениями — каждое произведение рассказывает историю жизни и смерти или того, что между ними. Представление сопровождают группа и специальные гости, среди них некоторые из самых заметных артистов израильской музыки, а также несколько друзей — освобождённых из плена, детей из семей погибших, товарищей по пути и других.

Музыкальное продюсирование: Лиад Грушка и Идан Шнеор. Режиссёр: Итай Маутнер.

Саги: «Я не певец, я отец, который поёт. Я никогда не собирался быть певцом или петь. Меня похитили, у меня забрали всё. Я очнулся там в больнице с забинтованной, не реагирующей рукой, ногой в гипсе, прикованный к кровати, у меня забрали даже серьгу. Чего они не забрали — просто потому что не знали об этом — так это настоящую силу внутри. Она помогла мне сохранить надежду, здоровье и рассудок.

Музыка была со мной в самые тяжёлые моменты, песни других людей звучали у меня в голове. Через несколько месяцев в плену я обнаружил, что начинаю сочинять песни. Я не мог их записать, я заучивал слова наизусть в голове, я не мог играть на инструменте или петь их, поэтому мелодии я только представлял себе. 15.2.25 я был освобождён из плена. Через два дня, ночью, в (нужной) больнице я пошёл в боковую комнату и голосом жабы, без кислорода, тихо, даже немного стыдясь, записал себе на телефон все девять песен, слова и мелодию.

Своё первое представление я сделаю в Нир-Озе, у себя дома. Это та самая трава, по которой я бегал всё детство, трава, на которой я впервые узнал Мили, та, на которой я вырастил двух дочерей, трава, на которой я сражался, и трава, на которой пали мои друзья. Это трава другого зелёного цвета. Это трава, на которой раньше проходили радостные события, а с тех пор в основном — похороны. Это событие на этот раз — не праздник, не вечеринка, не завершение круга, не победа… Это просто часть истории. Там будут мои песни, песни других, артисты и друзья-гости, а также много историй.

Это событие очень важно для меня. Кибуц очень важен для меня. И я надеюсь, что он будет отстроен заново с новой жизнью. Надеюсь, что это событие станет камнем в его основании. Это и ваша история тоже. Приглашаю вас».

Кибуц Нир-Оз: «Нир-Оз — это дом. Дом памяти, устойчивости, надежды и будущего. Мы приглашаем вас прийти к нам на короткую прогулку, которая стремится соединить миры.

Друзья встретят вас и будут рядом с вами на тропинках, которые пройдут через некоторые из очагов ада седьмого октября. Для нас эта прогулка внутри кибуца, в местах, впитавших самую большую боль, — живое свидетельство нашей истории, того, что было, что случилось, что осталось, и того, что мы отстраиваем заново каждый день.

Это событие очень большое и значимое для нас. Мы взволнованы возможностью такого вдохновляющего и полного надежды события. Приходите пройти этот путь, посмотреть реальности в глаза и взглянуть прямо в будущее через музыку и истории, которые Саги принёс из самой большой тьмы. Приходите, мы ждём вас дома».Кибуц Нир-Оз, понедельник 10.8, с 18:30, начало представления: 20:00

«Хип-хоп Тальпиот» — Региональный совет Эшколь

Когда оркестр захватывает битТамир Москат, один из ведущих музыкальных продюсеров страны, соединяет израильский хип-хоп с Иерусалимским уличным оркестром для ночи битов и сэмплов в Тальпиоте. На сцене — ведущие рэперы и творцы местной хип-хоп сцены: Джимбо Джей, Тедди Негусе, Экко, Tapash, Balkan Beat Box, Эден Дрессо — встречаются в живых, уникальных аранжировках с полным симфоническим оркестром под управлением Идо Шпитальника.

На вибрирующих гранях между электроникой и классикой, между городским пульсом и симфоническим движением, мы переживём новые связи с музыкой, проходящей через тело — хип-хоп, воспевающий иврит, выражающий голос мультикультурных слоёв общества, и оркестр, требующий иного рода внимания. Два мира встречаются в новом языке с гармонической глубиной, пульсом и битом

Представление при сотрудничестве и поддержке регионального совета Эшколь и фонда «Браха».

Региональный совет Эшколь, понедельник 17.8, открытие ворот 19:30, начало представления 20:30

Фестиваль Израиля в Западной и Верхней Галилее

«Портреты падения»

Местная и международная танцевальная постановка

Запертые в бесконечном круге сложных физических состояний, шестеро танцовщиков в «Портретах падения» забираются друг на друга, взбираются и рушатся, выстраивая на сцене впечатляющие и хрупкие человеческие конструкции. Виртуозное тело танцовщиков держит зрителя в напряжении перед непрекращающимся потоком образов: солидарность и насилие, нежность и жестокость, притяжение и отторжение. Моменты интимности мгновенно превращаются в тревожные образы утраты и захватывающей коллективной силы.

Произведение рисует портрет мира, которому трудно остановиться, слушать или наблюдать. Между крушением и восстановлением оно освещает цикличность нашей человечности, в которой хрупкость — не конечная точка, а поворотный момент, и жизненный импульс продолжает биться.

Хореография и звуковой дизайн: Ади Бутрос. Танцовщики: Идо Барак, Нешама Бейзер, Наоми Бен-Давид, Ади Бутрос, Став Штрауз Бутрос, Ури Дикер. Художник по свету: Офер Лаупер. Драматургия: Яэль Венеция. Костюмы: Став Штрауз Бутрос. Технический директор: Асаф Ашкенази. Продюсирование: «Ади Бутрос — сценические искусства». Международные связи: Drôles de Dames.

Копродукция Фестиваля Израиля, Théâtre de la Ville (Париж), фонда MART.

Культурный центр «Клор», Кфар-Блюм, среда 19.8, 20:00

«Любовь музыка (сейчас!)»

«Доброе утро всем, у кого не было ночи», — пела Дикла в 2000 году, когда вышел её канонический альбом «Любовь музыка». Песня, обжигавшая радио её хриплым голосом, стала мощным местным хитом, соединившим её уникальный микс влияний — от классической арабской музыки через энергичную электронику до экспериментального рока. С тех пор и по сей день альбом продолжает звучать как уникальное произведение, расширившее границы местного музыкального языка.

Через год после выхода альбома хореограф Ясмин Годер создала «Улам» («Зал») — мифологическую работу, в которой Дикла выступила с песней «Доброе утро». Соединение музыкального языка Диклы с уникальным физическим языком Ясмин создало резонанс в местном танцевальном поле. Теперь они встречаются снова.

«Любовь музыка (сейчас!)» — танцевальное произведение для танцовщиц разных возрастов и происхождения. На сцене рядом с ними — Дикла, в сопровождении состава из шести музыкантов, исполняет весь альбом в современной музыкальной аранжировке. Процесс создания занял около трёх лет, мировая премьера состоялась в июне 2024 года в Германии, и с тех пор произведение имело успех в мире.

Соединение двух творцов стремится через женский взгляд и выражение прикоснуться к интимности, отношениям, одиночеству и тоске. Танцовщицы исследуют на сцене ритуалы психической и социальной трансформации, ища новые способы сопротивляться, отдаваться, освобождаться, скорбеть и праздновать.

Концепция режиссуры и хореография: Ясмин Годер. Слова, музыка и исполнение: Дикла. Драматургия: Ицик Джули. Танцовщицы-создательницы: Инбаль Алони, Илана Сара Клэр Бельзан, Мор Дамар, Яэль Вахман, Офир Янай, Дор Франк, Тамар Киш. Клавишные и компьютер: Джош Леви. Ударные: Рои Навиай. Электрогитары и акустические гитары: Михаэль Митель. Гитара бахлама: Янив Тайхман. Флейта най, электронный кларнет EWI: Матан Гольдман. Дарбука: Ариэль Авитбуль. Директор продюсирования: Омер Альшейх. Административное управление: Ноа Мамруд. Сцена: Офер Лаупер. Свет: Надав Барнеа. Костюмы и стилизация: Шахар Авнет. Консультирование по костюмам: Эран Шани. Музыкальное продюсирование: Том Альбаз. Управление репетициями, управление представлением: Эйнат Бецалель. Разработка танцевального материала: Тамар Киш.

Дворец культуры Нагария, четверг 20.8, 20:30

Дополнительная информация и покупка билетов: https://www.israel-festival.org/

28 июля — 20 августа 2026 Пре

дставления фестиваля в Иерусалиме пройдут с 28.7 по 13.8

Представления фестиваля в Западном Негеве пройдут 10.8, 17.8

Представления фестиваля на севере пройдут 19.8, 20.8

📎 Ссылки:

https://www.israel-festival.org/

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