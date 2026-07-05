Большие каникулы отправляются на природу

Текст и фото — по материалам пресс-релиза. Верхнее фото: הופעה בגן לאומי ירקון- אפק — מנו גרינשפן Представление в национальном парке Яркон — Афек — фото — © Ману Гриншпан

Управление природы и парков представляет: «Лето из фильмов» — праздник лета, природы, наследия, культуры и кино в национальных парках и заповедниках по всей стране.

Лето пришло, большие каникулы уже здесь, и множество семей по всей стране ищут способ выбраться из дома, провести время вместе, не сталкиваясь при этом с дневным зноем. В течение июля и августа Управление природы и парков приглашает публику на «Лето из фильмов».

Это праздник мероприятий, которые проходят в приятные часы дня и вечера, на протяжении всей недели, а не только по выходным, в национальных парках и заповедниках по всей стране. В рамках этих событий состоятся десятки специальных мероприятий, объединяющих природу, культуру и наследие вместе с кино, музыкой и ночными впечатлениями для всей семьи.

Что в программе?

На севере, в национальном парке крепости Йехиам состоится семейный вечер, включающий экскурсии с гидом по древней крепости и смотровые площадки, а также показ фильма «Мадагаскар 3» между крепостными стенами.

В национальном парке Тель-Хацор пройдут исторические экскурсии по древнему поселению, живой музыкальный концерт, вечер у костра и мастер-класс по кофе, а также экскурсия с фонарями среди руин ханаанского города.

В национальном парке Ган-ха-Шлоша (Сахне) состоится музыкальный вечер с выступлением группы «Дейтрипперс» с лучшими песнями Beatles, кроме того, парк будет специально открыт для вечернего купания ещё в три дополнительные даты.

В национальном парке Кохав-ха-Ярден пройдут выступление французского шансона и экскурсии по крепости, а также ночь Персеид с наблюдением за звёздами и уроком астрономии.

В национальном парке Тель-Мегиддо состоятся экскурсии с гидом и музыкальный концерт группы FAWA с мировой музыкой под открытым небом.

В заповеднике Нахаль-ха-Меарот пройдут экскурсии по пещерам первобытного человека и музыкальные выступления в естественной пещере.

В национальном парке Бейт-Шеарим состоятся культурные вечера «Концерт в Бейт-Шеарим», сочетающие экскурсии по погребальным пещерам с музыкальными, комедийными и оперными представлениями.

В национальном парке Сусита пройдут экскурсии на закате среди руин древнего города, музыкальный концерт и показ фильма на фоне пейзажей Кинерета.

В центре страны, в национальном парке Бейт-Гуврин будет представлена выставка «Восьмой звук» в пещерах Колокола — видео- и звуковая инсталляция Эхуда Банаи и Ронена Танхума.

В национальном парке Мигдаль-Цедек пройдёт вечер заката с греческим грув-выступлением, а для завершения впечатления можно будет приобрести вино и сыры.

В национальном парке Яркон, на территории Тель-Афек, после нескольких лет перерыва состоятся два концерта на берегу озера — выступление с песнями группы «Каверет» и концерт израильского грува, а перед выступлениями — развлечения для детей.

В национальном парке Аполлония, в честь Ту-бе-Ав, Компания развития туризма Герцлии, муниципалитет Герцлии и Управление природы и парков приглашают на романтический вечер у моря с живой музыкой, чтением стихов о любви, романтическим письмом, советами по парной фотосъёмке и особой атмосферой среди руин крестоносской крепости. Кроме того, в этом парке пройдёт вечер Wellness для всей семьи с практиками медитации и тайцзи, звуковой ванной, игрой на арфе и станциями отдыха у моря и среди руин.

В Иудее и Самарии, в заповеднике Эйнот-Цуким состоится лекция о мире летучих мышей, а после неё — ночная экскурсия по следам животных, активных в заповеднике после наступления темноты.

В парке Иродион пройдёт показ фильма «Зверополис 2» под открытым небом и выступление на закате Моше Хермана с его группой.

На объекте «Добрый самаритянин» состоятся вечера кино под открытым небом с показом фильмов «Том и Джерри: Затерянный компас» и «Полные друзья» среди древних мозаик.

На юге, в национальном парке Масада, посетители смогут насладиться разнообразными впечатлениями в течение всего дня и ночи: канатная дорога откроется рано утром, чтобы позволить посетителям подняться на горную площадку и полюбоваться потрясающим восходом солнца над Иудейской пустыней. С наступлением темноты состоится вечернее мультисенсорное представление, проецируемое на склон горы. Любителей приключений ждёт «Вызов Масады» — маршрут вдоль края обрыва с лестницами, зацепами для рук и страховочными системами.

В национальном парке Авдат пройдёт пустынный вечер с экскурсией по следам древнего виноделия, музыкальным концертом и бокалом вина на закате.

В заповеднике Хай-Бар Йотвата состоится астрономическое мероприятие, включающее знакомство с созвездиями, поиск метеоров и наблюдение в телескопы.

В национальном парке Тель-Арад пройдёт вечер, сочетающий экскурсию среди руин ханаанского города, наблюдение заката, музыкальный концерт и посиделки у костра с пустынными историями.

В национальном парке Мамшит состоится ночь Персеид с костром и наблюдением за звёздами и метеорами на площадке для ночлега в пустыне.

В заповеднике Коралловый пляж в Эйлате пройдут мастер-классы и творческо-научные мероприятия, посвящённые миру рифа и моря, наряду с экскурсиями, показами фильмов и инсталляцией на тему кораллового рифа.

В 15 национальных парках и заповедниках по всей стране посетители смогут принять участие в игре «Загадки во времени» — интерактивной игре с сопровождением через WhatsApp-бота, в которой, решая головоломки на территории объектов, участники узнают особую историческую историю национальных парков и заповедников по всей стране.

Полный список всех мероприятий «Лета из фильмов» доступен на сайте Управления природы и парков.

Кроме того, в течение лета в распоряжении публики будут ночные стоянки Управления природы и парков, расположенные с севера до юга страны. Ночные стоянки предлагают уникальный опыт ночлега под открытым небом. Проживание возможно только по предварительному заказу через систему онлайн-бронирования, поэтому заранее забронируйте место для вашей семейной поездки под открытым небом.

Информационные пункты в течение праздника

В течение лета Управление природы и парков разместит десятки информационных пунктов на открытых территориях для удобства публики. Информационные пункты будут установлены по всей стране, в подходящих точках вблизи популярных туристических маршрутов, чтобы помочь путешественникам в дороге, предоставляя информацию о маршрутах, а также о правильном и безопасном туризме.

📎 Ссылки: https://www.parks.org.il

https://www.parks.org.il/category/summer-activities/ קיץ מהסרטים — רשות הטבע והגנים