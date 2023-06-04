Алла Рид: голос Израиля вне Израиля!

Представляем традиционное блиц-интервью у меноры в аэропорту «Бен-Гурион»: героиня сегодняшнего интервью – певица Алла Рид, и ей не терпится поделиться радостью от предвкушения встречи с любимыми зрителями. Исполнительница еврейской музыки и песен об Израиле, обладательница роскошного контральто и уникальной сценической энергетики, лауреат джазового фестиваля в Монтрё (Швейцария), номинантка многочисленных музыкальных конкурсов и премий прибыла в Израиль с новой программой «О любви на два голоса». Программу они создали вместе с ведущим израильским оперным певцом, режиссером и продюсером Феликсом Лившицем.

– Алла, с прибытием! Это уже добрая традиция складывается, что Вы стали регулярно приезжать в Израиль. Сразу скажу, что для наших зрителей ваши выступления этим летом – ожидаемое, даже долгожданное событие. Вас приняли здесь с восторгом с самых первых гастролей, а выступления в недавнем прошлом, в 2022-ом году, закрепили этот успех.

– Спасибо большое! Я тоже ждала этих гастролей и готовилась к встрече с израильтянами. Мне кажется, что формируется действительно приятная традиция. Долгий полет был, но он прошел без сложностей и, наконец, я здесь.

– Расскажите, пожалуйста, что происходило в Вашей творческой жизни в текущем году?

– Во-первых у меня появилась новая песня про Израиль. А еще дали новый неформальный титул – «Голос Израиля вне Израиля». Это произошло недавно, когда я посещала посла Израиля в Армении, рассказывала там людям об израильской и еврейской культуре вне Израиля. У меня очень прогрессирует эта деятельность, хотя я давно этим занимаюсь, сейчас все больше в моем репертуаре появляются новые песни на тему Израиля.

Песня называется «Цвети, Израиль!» и буквально на днях вышел клип на нее. Записали мы с моей командой эту песню к 75-летию Израиля, такой от нас подарок. Жду с гордостью и волнением, как примет эту дорогую для меня песню израильский слушатель.

Еще новость из творческой жизни – готовится выпуск виниловой пластинки песен Высоцкого в моем исполнении. Дело в том, что я получила официальные права и разрешение на исполнение и выпуск песни Владимира Семёновича Высоцкого от Никиты Высоцкого, его сына. И планируется большая презентация пластинки, которая сначала выйдет на интернет-площадках в июле месяце, затем выйдет виниловый диск. Это, наверное, значимые события за прошедший год.

– Думаю, это очень волнительно для Вас, как исполнителя и личности, получить право на официальное исполнение песен Высоцкого!

– Это особая гордость! Женщина, исполняющая песни Высоцкого, никогда ещё не выпускала пластинку – я первая, официально. Для меня это действительно повод для большой гордости.

– «О любви на два голоса» – совершенно новая программа? Как она возникла?

– Да, это очень интересная новая программа, и это премьера. В Израиле я бывала с сольными концертами, а сейчас мы решили зрителей удивить новой программой вместе с Феликсом Лившицем. Мы познакомились с Феликсом 6 лет назад на совместных гастролях в Канаде, уже тогда у нас уже возникла идеяпопробовать что-то совместное создать, и вот наконец родился дуэтный концерт с Феликсом в Израиле. Мы придумали и организовали за полгода такую трогательную программу о любви, абсолютно на разных языках, в разном прочтении. И мы будем петь и на французском, и на итальянском, и, естественно, будет наша еврейская тема, которая всегда особенно нами выделяется, а также представим авторские новые песни. Думаю, будет любопытно и интересно! Я сама в особом предвкушении, потому что любой контент, любой проект с кем-то – это всегда очень интересно, всегда добавляет свежих красок и зрители получают, конечно, больше разнообразия. Как сказал Феликс в недавнем интервью: «Дуэт с Аллой Рид — это для меня долгожданный праздник». И это очень приятно!

– Ваши концерты – это всегда живой звук и потрясающее музыкальное сопровождение. Кто из музыкантов выйдет на сцену в этот раз вместе с Вами?

– В этот раз аккомпанировать будет группа израильских музыкантов, с которыми работает Феликс. Они выучили мою программу, для меня это крайне интересно, сотрудничество с новыми музыкантами – это новые впечатления и для меня в том числе.

– Даже, наверное, выход из зоны комфорта? Потому что Вы знаете ,чего ждать от своего коллектива.

– Конечно! Одно дело, когда отточено все до мелочей со своей группой, и совсем другое – когда это новые люди, но это и ведь даёт какой-то особый драйв. А поскольку я все-таки певица джазовой школы, то импровизация – моя стихия, значит, это лишь добавит адреналина в премьеру новой программы.

– Как удавалось проводить подготовку программы на две страны?

– В феврале я прилетала в Израиль, мы делали промо для программы, много общались онлайн, а музыканты, естественно, писали аранжировки. Сейчас я специально прибыла за несколько дней до начала гастролей, чтоб провести генеральные репетиции перед началом тура.

– Публика всегда желает услышать на концерте узнаваемые, любимые песни, артисту хочется делиться новинками. Удалось ли Вам найти такой баланс в новой программе «О любви на два голоса» ?

Конечно! Мы с радостью и большим удовольствием исполним и всеми любимые хиты, и те песни, по которым нас уже знают и полюбили, и дуэты – это будет такой волшебный микс. Знакомые всем мелодии, авторские прочтения – каждый найдёт в этой программе и что-то близкое, свое, и что-то совершенно новое!

– Алла, желаем Вам удачных гастролей и аншлагов!

– Спасибо большое! Я с нетерпением жду встречи с израильскими зрителями!

Выступление замечательного дуэта – Аллы Рид и Феликса Лившица в Израиле с новой программой «О любви на два голоса» с 6 по 12 июня:

• 6 июня, Кирьят-Хаим, «Бейт Наглер»; 20:00

• 7 июня, Нетания, Аудиториум им. Арика Айнштейна;20:00

• 8 июня, Петах-Тиква, зал «Шарет»; 20:00

• 9 июня, Ашдод, зал «Дюна»; 20:00

• 10 июня, Беэр-Шева, Дворец молодёжи; 20:00

• 11 июня, Хайфа, «Раппопорт»; 20:00

• 12 июня, Ришонле-Цион, зал «Мофет»; 20:00

Заказ билетов на сайте www.cruiseinter.com и потелефону 03-6960990.

Организатор гастролей Аллы Рид и Феликса Лившица в Израиле — МаратЛис и компания Cruise International.

Беседовала: Лена Гольдман

Фото: Макс Черноглаз