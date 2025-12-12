«Альтер эго – другое я»

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхняя работа – © Джай Дамиен



Неделю осведомлённости о психическом здоровье инициирует уже пятый год подряд организация «Кнафаим – благодаря искусству».

Каждый третий житель Израиля сталкивается с психологическими трудностями. Разрыв между столь высокой распространённостью и крайне ограниченным общественным обсуждением, отягощённым стигмами и дезинформацией, побудил организацию «Кнафаим – благодаря искусству» в 2021 году организовать Неделю осведомлённости о психическом здоровье, приуроченную к Всемирному дню психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября. Искусство позволяети разрушать устоявшиеся представления, налаживать коммуникацию и соединять людей. Эта убеждённость направляет деятельность «Кнафайим» по повышению осведомлённости о психическом здоровье в Израиле с помощью художественных и культурных инструментов. Сцены, музыка, экраны, тексты и выставки помогают менять и продвигать общественный разговор, повышать открытость и понимание того, что переживают люди, окрашивать невидимое и создавать новую израильскую реальность, в которой есть место и возможность для каждого.

Мультидисциплинарный художественный центр «Кнафаим – благодаря искусству» был основан в 2004 году с целью дать художницам и художникам, активно работающим в самых разных областях искусства (музыка, театр, пластическое искусство, анимация, видео-кино и письмо) и сталкивающимся с психическими кризисами, возможность творить и действовать как художники в обществе, при поддержке профессиональных наставников, работающих в соответствующих областях. Организация позволяет талантливым авторам углубляться в своё художественное исследование, реализовывать и показывать своё искусство, а также использовать его как инструмент, помогающий процессу художественного самовыражения в период непростой внутренней борьбы. Всё это происходит параллельно с профессиональным и личным развитием, освоением навыков, обретением смысла и интеграцией в трудовую деятельность и в сообщество. Профессиональная рабочая среда построена как повседневная и структурированная система, сосредоточенная на развитии творческого потенциала и практических навыков в соответствии с профессиональными и личными целями каждого автора. Результаты работы студий включают портфолио, выставки, рукописи, представления и спектакли, которые позволяют художникам и их творчеству выходить за пределы студии и обращаться к аудитории. Ассоциация работает в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством обороны и муниципалитетом Тель-Авив–Яффо.

Сайт: www.kenafayim.org

Кнафаим | Центр искусств | ул. Герцль 156, Тель-Авив–Яффо

Во время Недели осведомлённости о психическом здоровье 2025 в Салоне искусства «Кнафаим» в Яффо ( улица Элазар бен-Азарья, 11) открылась групповая выставка

«Альтер эго – другое я»

(Кураторы: Джай Дамиен и Ори Розенталь).

Выставка продлится до 4 января 2026 года

В выставке «Альтер эго – другое я» художники студии «Кнафаим – благодаря искусству» представляют произведения, выражающие их иную, освобождённую от ограничений, условностей и социальных ролей сторону. Художники предлагают новую перспективу на искусство как пространство исцеления, самовыражения и самопознания. «Другое я» в этой выставке не только философский образ – это личный и творческий процесс, с помощью которого автор открывает себе и миру способы мышления и создания, свободные от stigmatизации, иерархий и условностей.

Часы работы галереи: четверг 16:00–19:00 | пятница 11:00–14:00

На протяжении всего декабря – кулинарная интерпретация картин художниц из студии пластических искусств- войдёт в меню различных ресторанов Тель-Авива. QR-код в меню будет вести на страницу картины с кратким объяснением о Неделе осведомлённости и приглашением посетить галерею в Яффо, чтобы увидеть работы, вдохновившие блюда, а также остальные представленные произведения.

Рестораны-участники:

«Гасильон» (Эяль Шани) / Шеф Эран Коэн | Маавар Явок 8, Тель-Авив

«Ле-Маале» / Шеф Ноам Бейнарт | Швиль ха-Мерец 5, Тель-Авив

